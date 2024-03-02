Тур: 19. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
1:0
Перерыв
0'
26' Желтая карточкаБражко Владимир
36' Желтая карточкаКабаев Владислав
1:0
37' ГолШепелев Владимир
Ход матча
26'
36'
37'
1:0
70
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Вечный ЯнВратарь
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
-
10 Ипалибо ДжекПолузащитник
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
17 Danylo Golub
-
21 Illia Ukhan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Динамо Киев
Черноморец Од
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
28 матчей
75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
60.7%
32.1%
7.2%
17 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
2.64
2.21
Среднее время на гол
34
40
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.79
0.93
Среднее время на гол
114
96
Всего голов
48
44
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
52
57
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|9 (1)
|0.56
|Буяльский Виталий
|7 (3)
|0.44
|Волошин Назар
|4
|0.25
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.25
|Бражко Владимир
|3
|0.19
|Караваев Александр
|2
|0.13
|Кабаев Владислав
|2
|0.13
|Бенито Муйива
|2
|0.13
|Тымчик Александр
|2
|0.13
|Сидорчук Сергей
|1
|0.06
|Шепелев Владимир
|1
|0.06
|Дячук Максим
|1
|0.06
|Андриевский Александр
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.39
|Кузык Орест
|3
|0.17
|Бойчук Богдан
|2
|0.11
|Samson Iyede
|2
|0.11
|Путря Илья
|2 (2)
|0.11
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.11
|Бадибанга Зигей
|1
|0.06
|Авагимян Артур
|1
|0.06
|Шпорн Йон
|1
|0.06
|Guy Hadida
|1
|0.06
|Ермаков Виталий
|1
|0.06
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|5
|0
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Ванат Владислав
|2
|1
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Шапаренко Николай
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|2
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Авагимян Артур
|2
|1
|Samson Iyede
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Штогрин Андрей
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Черноморец Од
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
4
Динамо Киев
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Черноморец Од
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
15
10
Динамо Киев
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Черноморец Од
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
22%
1
9%
1-15
3
17%
4
36%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
7
39%
3
27%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
29%
1
5%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
3
16%
31-45
2
29%
5
26%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
16%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
3
16%
3
25%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Забито
37
23
19 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
7
19%
3
13%
1-15
6
16%
6
26%
16-30
6
16%
2
9%
31-45
3
8%
2
9%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
10
27%
6
26%
76-90
Пропущено
20
28
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
20%
2
7%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
5
25%
8
29%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
2
10%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0
Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2
Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0
Результаты матчей
Динамо Киев
Черноморец Од
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:4
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:4
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
4
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
62
44
35
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
36
34
18
34
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
143
123
710
69
314
69
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 17
|35
|3.
|1:0
|16
|11
|1
|4
|38 - 20
|34
|4.
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|5.
|16
|9
|5
|2
|26 - 13
|32
|6.
|18
|6
|9
|3
|26 - 20
|27
|7.
|17
|5
|9
|3
|13 - 10
|24
|8.
|0:1
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|9.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|10.
|0:1
|19
|6
|5
|8
|18 - 27
|23
|11.
|17
|4
|5
|8
|12 - 20
|17
|12.
|15
|3
|6
|6
|16 - 19
|15
|13.
|17
|3
|6
|8
|11 - 23
|15
|14.
|1:0
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|15.
|19
|4
|3
|12
|19 - 34
|15
|16.
|17
|1
|7
|9
|9 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|5 - 10
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|12.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|14.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 5
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|8.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|9.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|3 - 10
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|16.
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5