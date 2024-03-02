  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Динамо Киев
1:0
Конец матча
Черноморец Од
0'
26' Желтая карточка
Бражко Владимир
36' Желтая карточка
Кабаев Владислав
1:0
37' Гол
Шепелев Владимир
78' Желтая карточка
Гомеш Жозе
90'+4
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Taras
Mykhavko
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
8
Шепелев
Владимир
9
Волошин
Назар
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
1
Варакута
Даниил
39
Бадибанга
Зигей
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
20
Авагимян
Артур
11
Бойчук
Богдан
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
Динамо Киев
Черноморец Од

История личных встреч

Динамо Киев
Черноморец Од

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

28 матчей

75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

60.7%
32.1%
7.2%
17 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

2.64
2.21

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.79
0.93

Среднее время на гол

114
96

Всего голов

48
44

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

52
57

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 9 (1) 0.56
Буяльский Виталий 7 (3) 0.44
Волошин Назар 4 0.25
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.25
Бражко Владимир 3 0.19
Караваев Александр 2 0.13
Кабаев Владислав 2 0.13
Бенито Муйива 2 0.13
Тымчик Александр 2 0.13
Сидорчук Сергей 1 0.06
Шепелев Владимир 1 0.06
Дячук Максим 1 0.06
Андриевский Александр 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Супряга Владислав 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.39
Кузык Орест 3 0.17
Бойчук Богдан 2 0.11
Samson Iyede 2 0.11
Путря Илья 2 (2) 0.11
Васильев Александр Андреевич 2 0.11
Бадибанга Зигей 1 0.06
Авагимян Артур 1 0.06
Шпорн Йон 1 0.06
Guy Hadida 1 0.06
Ермаков Виталий 1 0.06
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 5 0
Дубинчак Владислав 4 0
Бражко Владимир 4 0
Ванат Владислав 2 1
Шепелев Владимир 3 0
Сирота Александр 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Шапаренко Николай 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Бенито Муйива 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Кузык Орест 3 1
Luka Gucek 3 1
Авагимян Артур 2 1
Samson Iyede 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Брагару Максим 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Штогрин Андрей 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Черноморец Од
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
4
Динамо Киев
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Черноморец Од
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

15
10
Динамо Киев
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Черноморец Од
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

19
11
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
4
21%
1
9%
1-15
3
16%
4
36%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
7
37%
3
27%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
29%
1
5%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
2
29%
5
25%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
16%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
3
16%
3
25%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Забито

38
23
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
7
18%
3
13%
1-15
6
16%
6
26%
16-30
7
18%
2
9%
31-45
3
8%
2
9%
46-60
5
13%
4
17%
61-75
10
26%
6
26%
76-90

Пропущено

20
29
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
20%
2
7%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
5
25%
8
28%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
2
10%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0
Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2
Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Черноморец Од

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:4
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:4
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
4
6 раз 38%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
4
4
3
6
2.5
2
6
3
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
7
3
4
2.5
1
9
3
4
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
4
12
4
1.5
7
11
6
10
2.5
3
15
6
10
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 18 10 5 3 27 - 17 35
3.
Динамо Киев
 16 11 1 4 38 - 20 34
4.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
5.
Шахтёр Донецк
 16 9 5 2 26 - 13 32
6.
Рух Львов
 1:0 19 7 9 3 27 - 20 30
7.
Ворскла
 19 7 5 7 20 - 27 26
8.
Колос Ковалёвка
 0:1 18 5 9 4 13 - 11 24
9.
Черноморец Од
 18 7 2 9 26 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Александрия
 17 4 5 8 12 - 20 17
12.
Заря
 15 3 6 6 16 - 19 15
13.
Оболонь
 17 3 6 8 11 - 23 15
14.
Металлист-1925
 19 4 3 12 19 - 34 15
15.
Верес
 18 2 6 10 16 - 30 12
16.
Минай
 17 1 7 9 9 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 0:1 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 1:0 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
10.
Александрия
 8 3 2 3 5 - 10 11
11.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
12.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
16.
Заря
 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
3.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Рух Львов
 1:0 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
6.
ЛНЗ Черкассы
 9 4 3 2 9 - 7 15
7.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
8.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
9.
Колос Ковалёвка
 0:1 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
16.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Ворскла Челядин Артём 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Г О О О О Л - Шепелев Владимир бьет в цель!
  • 36'
    Кабаев Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Динамо Киев 1:0 Черноморец Од онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный