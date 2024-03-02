Тур: 19. Стадион: Mynai Arena.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
14
Юсов
Дмитрий
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Минай
Металлист-1925
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.13
|Yegor Gunichev
|2
|0.13
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.13
|Ременяк Артур
|1
|0.06
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Устименко Денис
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.17
|Юсов Дмитрий
|3
|0.17
|Дмитренко Владислав
|3
|0.17
|Русин Ростислав
|2
|0.11
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.06
|Гармаш Денис
|1
|0.06
|Ткачук Евгений
|1
|0.06
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.06
|Ременюк Андрей
|1
|0.06
|Ari Moura
|1
|0.06
|Овусу Раймонд
|1
|0.06
|Фарина Марьян
|1
|0.06
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|4
|0
|Кораблин Тимур
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Петько Сергей
|3
|0
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Юрченко Владлен
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Червак Вадим
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Металлист-1925
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
10
Минай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Металлист-1925
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
2
5
Минай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
6
43%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Забито
7
20
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
1
14%
4
20%
1-15
2
29%
5
25%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
1
14%
4
20%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
1
14%
2
10%
76-90
Пропущено
25
31
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
0
0%
3
10%
1-15
5
20%
4
13%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
6
24%
8
26%
61-75
8
32%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1
Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0
Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Результаты матчей
Минай
Металлист-1925
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Минай
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 17
|35
|3.
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|4.
|16
|9
|5
|2
|26 - 13
|32
|5.
|15
|10
|1
|4
|37 - 20
|31
|6.
|18
|6
|9
|3
|26 - 20
|27
|7.
|17
|5
|9
|3
|13 - 10
|24
|8.
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|9.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|10.
|18
|6
|5
|7
|18 - 26
|23
|11.
|17
|4
|5
|8
|12 - 20
|17
|12.
|0:0
|19
|4
|4
|11
|19 - 32
|16
|13.
|15
|3
|6
|6
|16 - 19
|15
|14.
|17
|3
|6
|8
|11 - 23
|15
|15.
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|16.
|0:0
|17
|0
|8
|9
|7 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|5 - 10
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|14.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|16.
|0:0
|9
|0
|5
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 5
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|8.
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|9.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|15.
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|16.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5