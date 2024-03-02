Тур: 19. Стадион: Mynai Arena.
2:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаЧервак Вадим
1:0
31' ГолSergiy Korniychuk
52' Желтая карточкаИмереков Максим
55' Желтая карточкаРусин Ростислав
56' Желтая карточкаПетько Сергей
59' Вторая желтая карточкаРусин Ростислав
2:0
90' ГолYevgeniy Skyba
90'+6
Ход матча
5'
31'
52'
55'
56'
59'
90'
2:0
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
14
Юсов
Дмитрий
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Минай
Металлист-1925
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.12
|Yegor Gunichev
|2
|0.12
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.12
|Ременяк Артур
|1
|0.06
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.06
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.06
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Устименко Денис
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.16
|Юсов Дмитрий
|3
|0.16
|Дмитренко Владислав
|3
|0.16
|Русин Ростислав
|2
|0.11
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.05
|Гармаш Денис
|1
|0.05
|Ткачук Евгений
|1
|0.05
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.05
|Ременюк Андрей
|1
|0.05
|Ari Moura
|1
|0.05
|Овусу Раймонд
|1
|0.05
|Фарина Марьян
|1
|0.05
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|4
|0
|Vadym Vitenchuk
|4
|0
|Кораблин Тимур
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Червак Вадим
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Юрченко Владлен
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Результаты матчей
Минай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Металлист-1925
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
10
Минай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Металлист-1925
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
2
5
Минай
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Металлист-1925
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
4
36%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
11
19
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
5
26%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
4
36%
6
32%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
6
43%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Забито
9
20
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
5
25%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
2
22%
2
10%
76-90
Пропущено
25
33
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
0
0%
3
9%
1-15
5
20%
4
12%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
6
24%
8
24%
61-75
8
32%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1
Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0
Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Результаты матчей
Минай
Металлист-1925
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Минай
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
127
116
613
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5