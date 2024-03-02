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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Минай
2:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
5' Желтая карточка
Червак Вадим
1:0
31' Гол
Sergiy Korniychuk
52' Желтая карточка
Имереков Максим
55' Желтая карточка
Русин Ростислав
56' Желтая карточка
Петько Сергей
59' Вторая желтая карточка
Русин Ростислав
2:0
90' Гол
Yevgeniy Skyba
90'+6
35
Кемкин
Александр
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Прокопчук
Кирилл
2
Taras
Dmytruk
5
Sergiy
Korniychuk
29
Ременяк
Артур
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
99
Вакула
Владислав
9
Устименко
Денис
37
Мозиль
Олег
2
Капинус
Дмитрий
32
Имереков
Максим
17
Курило
Игорь
74
Фарина
Марьян
20
Червак
Вадим
7
Ari
Moura
28
Габелок
Артём
80
Юрченко
Владлен
14
Юсов
Дмитрий
19
Гармаш
Денис
Минай
Металлист-1925

История личных встреч

Минай
Металлист-1925

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПД
1:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.12
Yegor Gunichev 2 0.12
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.12
Ременяк Артур 1 0.06
Sergiy Korniychuk 1 0.06
Yevgeniy Skyba 1 0.06
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Устименко Денис 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 (1) 0.16
Юсов Дмитрий 3 0.16
Дмитренко Владислав 3 0.16
Русин Ростислав 2 0.11
Oleksiy Sydorov 1 0.05
Гармаш Денис 1 0.05
Ткачук Евгений 1 0.05
Вачиберадзе Бека 1 0.05
Ременюк Андрей 1 0.05
Ari Moura 1 0.05
Овусу Раймонд 1 0.05
Фарина Марьян 1 0.05
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петько Сергей 4 0
Vadym Vitenchuk 4 0
Кораблин Тимур 4 0
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Бандура Александр 0 1
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 5 1
Курило Игорь 3 2
Ткачук Андрей 4 0
Борячук Андрей 4 0
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Габелок Артём 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Червак Вадим 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Имереков Максим 1 0
Гармаш Денис 1 0
Юрченко Владлен 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0

Результаты матчей

Минай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Металлист-1925
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
10
Минай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Металлист-1925
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

2
5
Минай
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Металлист-1925
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
4
36%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
5
26%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
4
36%
6
32%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
6
43%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Забито

9
20
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
5
25%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
2
22%
2
10%
76-90

Пропущено

25
33
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
0
0%
3
9%
1-15
5
20%
4
12%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
6
24%
8
24%
61-75
8
32%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1
Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0
Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1

Результаты матчей

Минай
Металлист-1925

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Минай
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
12
7
1
16
1.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 18 10 5 3 27 - 17 35
3.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
4.
Шахтёр Донецк
 16 9 5 2 26 - 13 32
5.
Динамо Киев
 15 10 1 4 37 - 20 31
6.
Рух Львов
 18 6 9 3 26 - 20 27
7.
Колос Ковалёвка
 17 5 9 3 13 - 10 24
8.
Черноморец Од
 17 7 2 8 26 - 25 23
9.
ЛНЗ Черкассы
 18 6 5 7 18 - 21 23
10.
Ворскла
 18 6 5 7 18 - 26 23
11.
Александрия
 17 4 5 8 12 - 20 17
12.
Заря
 15 3 6 6 16 - 19 15
13.
Оболонь
 17 3 6 8 11 - 23 15
14.
Металлист-1925
 19 4 3 12 19 - 34 15
15.
Верес
 17 2 6 9 15 - 28 12
16.
Минай
 17 1 7 9 9 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 8 3 2 3 5 - 10 11
10.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
16.
Заря
 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
3.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
5.
ЛНЗ Черкассы
 9 4 3 2 9 - 7 15
6.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
8.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 9 2 1 6 13 - 17 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Прокопчук Кирилл сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Sergiy Korniychuk бьет в цель!
    • 5'
      Червак Вадим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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