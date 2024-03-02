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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:1
Перерыв
Рух Львов
0'
0:1
3' Гол
Сыч Алексей

Ход матча

3'
0:1
Сыч Алексей
(Квасница Илья)
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Рух Львов
2.83
3.00
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3.50
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Все Коэффициенты
23
Фесюн
Кирилл
27
Лучкевич
Валерий
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
9
Цуриков
Андрей
90
Богданов
Андрей
7
Демченко
Александр
19
Кариока
Силва
30
Тотовицкий
Андрей
70
Топалов
Дмитрий
99
Паулаускас
Гитис
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
19
Yevgeniy
Pastukh
30
Де
Паула
Таллес
7
Климчук
Юрий
9
Квасница
Илья
22
Плюман
Анже-Фредди
Колос Ковалёвка
Рух Львов

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Рух Львов

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

100
81

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.17
Милько Вадим 2 (1) 0.11
Лучкевич Валерий 2 0.11
Ореховский Павел 1 (1) 0.06
Бурда Никита 1 0.06
Безбородько Денис 1 0.06
Паулаускас Гитис 1 0.06
Салабай Антон 1 0.06
Vladyslav Veleten 1 0.06
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 5 0.26
Климчук Юрий 5 (2) 0.26
Рунич Василий 4 0.21
Yevgeniy Pastukh 3 0.16
Слюбик Богдан 2 0.11
Де Паула Таллес 1 (1) 0.05
Плюман Анже-Фредди 1 0.05
Карабин Ярослав 1 0.05
Сыч Алексей 1 0.05
Denys Teslyuk 1 0.05
Denys Pidgurskyi 1 (1) 0.05
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 6 0
Бурда Никита 6 0
Золотов Николай 3 1
Бондаренко Валерий 3 0
Демченко Александр 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Безбородько Денис 2 0
Черноморец Александр 2 0
Емец Владислав 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рунич Василий 5 0
Дидик Роман 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Vitaliy Roman 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Квасница Илья 2 0
Denys Teslyuk 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
2
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
10
Колос Ковалёвка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
6
40%
61-75
2
29%
4
27%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
3
30%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
6
50%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
12%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
3
12%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
2
15%
8
32%
61-75
5
38%
7
28%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
1
10%
3
14%
1-15
3
30%
7
33%
16-30
1
10%
4
19%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2
Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0
Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Рух Львов

Точный счет

0:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
5
4
13
1.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 18 10 5 3 27 - 17 35
3.
Динамо Киев
 16 11 1 4 38 - 20 34
4.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
5.
Шахтёр Донецк
 16 9 5 2 26 - 13 32
6.
Рух Львов
 1:0 19 7 9 3 27 - 20 30
7.
Ворскла
 19 7 5 7 20 - 27 26
8.
Колос Ковалёвка
 0:1 18 5 9 4 13 - 11 24
9.
Черноморец Од
 18 7 2 9 26 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Александрия
 17 4 5 8 12 - 20 17
12.
Заря
 15 3 6 6 16 - 19 15
13.
Оболонь
 17 3 6 8 11 - 23 15
14.
Металлист-1925
 19 4 3 12 19 - 34 15
15.
Верес
 18 2 6 10 16 - 30 12
16.
Минай
 17 1 7 9 9 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 0:1 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 1:0 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
10.
Александрия
 8 3 2 3 5 - 10 11
11.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
12.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
16.
Заря
 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
3.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Рух Львов
 1:0 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
6.
ЛНЗ Черкассы
 9 4 3 2 9 - 7 15
7.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
8.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
9.
Колос Ковалёвка
 0:1 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
16.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Ворскла Челядин Артём 7
Весь список
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Колос Ковалёвка
Ничья
Рух Львов
2.83
3.00
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3.50
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Колос Ковалёвка
Рух Львов
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