Тур: 19. Стадион: Колос.
0:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолСыч Алексей
69' Желтая карточкаDenys Pidgurskyi
73' Желтая карточкаБондаренко Валерий
74' Желтая карточкаБогданов Андрей
82' Желтая карточкаЦуриков Андрей
86' Желтая карточкаИльин Олег
90'+7
Ход матча
3'
0:1
69'
74'
82'
86'
23
Фесюн
Кирилл
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Oleh Fedor
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Рух Львов
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
100
81
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.17
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.11
|Лучкевич Валерий
|2
|0.11
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.06
|Бурда Никита
|1
|0.06
|Безбородько Денис
|1
|0.06
|Паулаускас Гитис
|1
|0.06
|Салабай Антон
|1
|0.06
|Vladyslav Veleten
|1
|0.06
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|5
|0.26
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.26
|Рунич Василий
|4
|0.21
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.16
|Слюбик Богдан
|2
|0.11
|Де Паула Таллес
|1 (1)
|0.05
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0.05
|Карабин Ярослав
|1
|0.05
|Сыч Алексей
|1
|0.05
|Denys Teslyuk
|1
|0.05
|Denys Pidgurskyi
|1 (1)
|0.05
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|6
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Демченко Александр
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Цуриков Андрей
|1
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рунич Василий
|5
|0
|Дидик Роман
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Vitaliy Roman
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
2
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
10
Колос Ковалёвка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Рух Львов
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
6
38%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
6
50%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Забито
13
26
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
4
15%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
3
12%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
2
15%
8
31%
61-75
5
38%
7
27%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
18%
3
14%
1-15
3
27%
7
33%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2
Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0
Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Рух Львов
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
73
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
145
414
613
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Колос Ковалёвка
|Богданов Андрей
|7