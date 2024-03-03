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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
ПАС Янина
1:1
Второй тайм: 59'
Атромитос
0'
1:0
37' Гол
Ринстра Дан
45' Желтая карточка
Nicolaos Athanasiou
1:1
58' Гол
Ангельски Кароль

Ход матча

37'
Ринстра Дан
(Конде Педро)
1:0
43'
Собоциньский Ян
Пантелакис Эпаминондас
 
45'
 
Nicolaos Athanasiou
46'
Демир Мете-Каан
Осей-Туту Джорди
 
58'
1:1
Ангельски Кароль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Атромитос
2.00
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4.46
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Все Коэффициенты
64
Vasilios
Soulis
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
45
Gerasimos
Bakadimas
30
Киакос
Яннис
7
Federico
Gino
11
Kevin
Rosero
22
Осей-Туту
Джорди
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
9
Конде
Педро
16
Цидотас
Панайотис
44
Dimitrios
Tsakmakis
19
Кивракидис
Кириакос
3
Nicolaos
Athanasiou
10
Камара
Агибу
17
Эрлингмарк
Огюст
26
Кунде
Пьер
30
Куэн
Андреас
6
Гонсалес
Эдер
55
Диркс
Тюр
14
Ангельски
Кароль
ПАС Янина
4-2-3-1
Атромитос
3-5-2

История личных встреч

ПАС Янина
Атромитос

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

28 матчей

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
К
2:2
С
0:2
ТМС
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.08
0.87

Среднее время на гол

83
103

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.77

Среднее время на гол

84
117

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.07
0.82

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

84
109

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 8 (3) 0.31
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.12
Памлидис Георгиос 2 0.08
Kevin Rosero 2 0.08
Пантелакис Эпаминондас 2 0.08
Цимас Панайотис 2 0.08
Цаусис Мариос 1 0.04
Гарро Хуан Фернандо 1 0.04
Ринстра Дан 1 0.04
Лео Жан-Батист 1 0.04
Киакос Яннис 1 0.04
Собоциньский Ян 1 0.04
Claudiu Cristian Balan 1 0.04
Сория Карлес 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 7 (2) 0.27
Робай Гаэтан 4 0.15
Вергос Николаос 4 (1) 0.15
Юбитана Дензель 3 0.12
Гонсалес Эдер 2 0.08
Валенсия Диего 2 (1) 0.08
Lucas Acevedo 2 0.08
Куэн Андреас 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 0.04
Камара Агибу 1 0.04
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 9 1
Эррамуспе Родриго 9 0
Цимас Панайотис 9 0
Карахалиос Зисис 4 2
Цаусис Мариос 6 0
Пантелакис Эпаминондас 6 0
Сория Карлес 5 0
Лиасос Ангелос 5 0
Ринстра Дан 3 0
Памлидис Георгиос 3 0
Kevin Rosero 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Конде Педро 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Осей-Туту Джорди 1 0
Демир Мете-Каан 1 0
Бегала Матуш 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 6 1
Цавелас Георгиос 7 0
Кешрида Ваджди 7 0
Камара Агибу 7 0
Юбитана Дензель 5 1
Валенсия Диего 6 0
Lucas Acevedo 4 1
Dimitrios Tsakmakis 5 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Гонсалес Эдер 3 0
Nicolaos Athanasiou 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Вракас Георгиос 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Атромитос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
6
ПАС Янина
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

6
17
ПАС Янина
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Атромитос
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

11
23

Голы по времени матча

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Пропущено

18
26
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
2
8%
1-15
5
28%
3
12%
16-30
1
6%
9
35%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
20%
2
12%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

28
17
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
6
21%
2
12%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
4
14%
7
41%
76-90

Забито

25
28
16 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
4
16%
4
14%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
7
28%
2
7%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
4
16%
5
18%
61-75
3
12%
9
32%
76-90

Пропущено

46
43
23 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
10
22%
4
9%
1-15
8
17%
5
12%
16-30
5
11%
13
30%
31-45
6
13%
6
14%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
8
17%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
АЕК - ПАС Янина 4:2 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0
ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0
Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1

Результаты матчей

ПАС Янина
Атромитос

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
4
9
1
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
15
10
8
17
1.5
7
18
1
24
2.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:2 26 17 8 1 59 - 24 59
2.
ПАОК
 0:0 26 18 4 4 64 - 21 58
3.
Олимпиакос
 2:0 26 18 3 5 57 - 24 56
4.
Панатинаикос
 1:1 26 17 5 4 61 - 20 56
5.
Арис Салоники
 2:2 26 12 6 8 38 - 28 42
6.
Ламия
 0:0 26 9 8 9 35 - 42 35
7.
Астерас
 1:1 26 9 5 12 36 - 45 32
8.
Атромитос
 0:1 26 6 9 11 28 - 44 27
9.
ОФИ
 1:1 26 5 10 11 25 - 43 25
10.
Пансерраикос
 1:1 26 5 10 11 27 - 45 25
11.
Панетоликос
 1:1 26 4 8 14 25 - 45 20
12.
ПАС Янина
 1:0 26 4 8 14 26 - 47 20
13.
Волос
 0:2 26 4 8 14 24 - 48 20
14.
Кифисиас
 1:1 26 3 10 13 27 - 56 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:2 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 0:0 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 1:1 13 9 3 1 33 - 8 30
4.
Олимпиакос
 2:0 13 10 0 3 35 - 13 29
5.
Арис Салоники
 2:2 13 8 3 2 23 - 13 27
6.
Ламия
 0:0 13 6 3 4 19 - 17 21
7.
ОФИ
 1:1 13 5 5 3 17 - 13 20
8.
Астерас
 1:1 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Атромитос
 0:1 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Пансерраикос
 1:1 13 3 7 3 15 - 17 16
11.
Панетоликос
 1:1 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
ПАС Янина
 1:0 13 3 4 6 12 - 18 13
13.
Волос
 0:2 13 3 3 7 17 - 26 12
14.
Кифисиас
 1:1 13 2 6 5 16 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 13 8 3 2 22 - 11 27
2.
ПАОК
 0:0 13 8 2 3 32 - 13 26
3.
Панатинаикос
 1:1 13 8 2 3 28 - 12 26
4.
АЕК
 2:2 13 7 5 1 27 - 15 26
5.
Арис Салоники
 2:2 13 4 3 6 15 - 15 15
6.
Астерас
 1:1 13 4 2 7 16 - 21 14
7.
Ламия
 0:0 13 3 5 5 16 - 25 14
8.
Атромитос
 0:1 13 2 3 8 12 - 26 9
9.
Пансерраикос
 1:1 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 0:2 13 1 5 7 7 - 22 8
11.
ПАС Янина
 1:0 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 1:1 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
Панетоликос
 1:1 13 0 5 8 10 - 23 5
14.
ОФИ
 1:1 13 0 5 8 8 - 30 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
Ожегович Огнен 12 (1)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список
  • 37'
    Г О О О О Л - Ринстра Дан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Атромитос
2.00
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5.60
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4.46
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ПАС Янина
Атромитос
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