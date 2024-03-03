Тур: 26. Стадион: Зоссимадес.
Ход матча
37'
1:0
58'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
23
Ринстра
Дан
10
Камара
Агибу
26
Кунде
Пьер
30
Куэн
Андреас
55
Диркс
Тюр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
ПАС Янина
Атромитос
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
28 матчей
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.08
0.87
Среднее время на гол
83
103
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.07
0.77
Среднее время на гол
84
117
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.07
0.82
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
84
109
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|8 (3)
|0.31
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.12
|Памлидис Георгиос
|2
|0.08
|Kevin Rosero
|2
|0.08
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.08
|Цимас Панайотис
|2
|0.08
|Цаусис Мариос
|1
|0.04
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.04
|Ринстра Дан
|1
|0.04
|Лео Жан-Батист
|1
|0.04
|Киакос Яннис
|1
|0.04
|Собоциньский Ян
|1
|0.04
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.04
|Сория Карлес
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|7 (2)
|0.27
|Робай Гаэтан
|4
|0.15
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.15
|Юбитана Дензель
|3
|0.12
|Гонсалес Эдер
|2
|0.08
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.08
|Lucas Acevedo
|2
|0.08
|Куэн Андреас
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.04
|Камара Агибу
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|9
|1
|Эррамуспе Родриго
|9
|0
|Цимас Панайотис
|9
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Сория Карлес
|5
|0
|Лиасос Ангелос
|5
|0
|Ринстра Дан
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Kevin Rosero
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Конде Педро
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Осей-Туту Джорди
|1
|0
|Демир Мете-Каан
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|6
|1
|Цавелас Георгиос
|7
|0
|Кешрида Ваджди
|7
|0
|Камара Агибу
|7
|0
|Юбитана Дензель
|5
|1
|Валенсия Диего
|6
|0
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|5
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Nicolaos Athanasiou
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Вракас Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Атромитос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
6
ПАС Янина
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
6
17
ПАС Янина
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Атромитос
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
11
23
Голы по времени матча
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Пропущено
18
26
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
2
8%
1-15
5
28%
3
12%
16-30
1
6%
9
35%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
20%
2
12%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
28
17
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
6
21%
2
12%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
4
14%
7
41%
76-90
Забито
25
28
16 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
4
16%
4
14%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
7
28%
2
7%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
4
16%
5
18%
61-75
3
12%
9
32%
76-90
Пропущено
46
43
23 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
10
22%
4
9%
1-15
8
17%
5
12%
16-30
5
11%
13
30%
31-45
6
13%
6
14%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
8
17%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
АЕК - ПАС Янина 4:2 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0
ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0
Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1
Результаты матчей
ПАС Янина
Атромитос
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
85
39
49
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
58
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
1510
817
718
124
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|26
|17
|8
|1
|59 - 24
|59
|2.
|0:0
|26
|18
|4
|4
|64 - 21
|58
|3.
|2:0
|26
|18
|3
|5
|57 - 24
|56
|4.
|1:1
|26
|17
|5
|4
|61 - 20
|56
|5.
|2:2
|26
|12
|6
|8
|38 - 28
|42
|6.
|0:0
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|7.
|1:1
|26
|9
|5
|12
|36 - 45
|32
|8.
|0:1
|26
|6
|9
|11
|28 - 44
|27
|9.
|1:1
|26
|5
|10
|11
|25 - 43
|25
|10.
|1:1
|26
|5
|10
|11
|27 - 45
|25
|11.
|1:1
|26
|4
|8
|14
|25 - 45
|20
|12.
|1:0
|26
|4
|8
|14
|26 - 47
|20
|13.
|0:2
|26
|4
|8
|14
|24 - 48
|20
|14.
|1:1
|26
|3
|10
|13
|27 - 56
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|13
|10
|3
|0
|32 - 9
|33
|2.
|0:0
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|3.
|1:1
|13
|9
|3
|1
|33 - 8
|30
|4.
|2:0
|13
|10
|0
|3
|35 - 13
|29
|5.
|2:2
|13
|8
|3
|2
|23 - 13
|27
|6.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|7.
|1:1
|13
|5
|5
|3
|17 - 13
|20
|8.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|9.
|0:1
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|1:1
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|11.
|1:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|0:2
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|14.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|16 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|32 - 13
|26
|3.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|28 - 12
|26
|4.
|2:2
|13
|7
|5
|1
|27 - 15
|26
|5.
|2:2
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|6.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|7.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 25
|14
|8.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|9.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|0:2
|13
|1
|5
|7
|7 - 22
|8
|11.
|1:0
|13
|1
|4
|8
|14 - 29
|7
|12.
|1:1
|13
|1
|4
|8
|11 - 32
|7
|13.
|1:1
|13
|0
|5
|8
|10 - 23
|5
|14.
|1:1
|13
|0
|5
|8
|8 - 30
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Ожегович Огнен
|12 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9