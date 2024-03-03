Тур: 26. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
1:1
Второй тайм: 59'
0'
15' Желтая карточкаВагианнидис Георгиос
1:0
21' ГолХименес Хесус
26' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
26' Желтая карточкаБакасетас Тасос
1:1
35' ГолИоаннидис Фотис
42' Желтая карточкаВурос Праксителис
49' Желтая карточкаБакич Марко
Ход матча
21'
26'
35'
49'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бауман
Ноам
88
Бакич
Марко
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
ОФИ
Панатинаикос
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
28 матчей
28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.62
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
2
1.46
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.82
1.21
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
49
74
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.15
|Нуха Дико
|3
|0.12
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.08
|Бакич Марко
|2 (1)
|0.08
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0.08
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.08
|Лабропулос Василис
|2
|0.08
|Абанда Леруа
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Luis Gallegos
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|1
|0.04
|Маринакис Никос
|1
|0.04
|Хименес Хесус
|1
|0.04
|Риера Адриан
|1
|0.04
|Giannis Apostolakis
|1
|0.04
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|10 (5)
|0.38
|Еремеефф Александер
|7
|0.27
|Паласиос Себастьян
|6
|0.23
|Шпорар Андраж
|6 (2)
|0.23
|Бернард Дуарте
|5
|0.19
|Джуричич Филип
|3
|0.12
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.12
|Вербич Беньямин
|3
|0.12
|Виллиан Арао
|3
|0.12
|Мансини Даниэль
|2
|0.08
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.08
|Едвай Тин
|2
|0.08
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.08
|Младенович Филип
|1
|0.04
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|8
|0
|Бакич Марко
|6
|0
|Luis Gallegos
|6
|0
|Мельядо Мигель
|6
|0
|Абанда Леруа
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|Тораль Хон
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Феллипе Луис
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Лейя-Исека Аарон
|1
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Арао
|4
|1
|Младенович Филип
|5
|0
|Джуричич Филип
|4
|0
|Шенквельд Барт
|2
|1
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Вагианнидис Георгиос
|3
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Панатинаикос
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
5
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Панатинаикос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
7
31
ОФИ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Панатинаикос
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
12
36
Голы по времени матча
Забито
16
25
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
2
13%
3
12%
1-15
4
25%
1
4%
16-30
4
25%
6
24%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
4
25%
7
28%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Забито
10
32
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 12
1
10%
5
16%
1-15
3
30%
2
6%
16-30
1
10%
8
25%
31-45
0
0%
8
25%
46-60
3
30%
4
13%
61-75
2
20%
5
16%
76-90
Пропущено
28
9
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
5
18%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
5
18%
2
22%
31-45
2
7%
1
11%
46-60
5
18%
3
33%
61-75
7
25%
1
11%
76-90
Забито
26
57
15 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 20
9 Не забивали 1
3
12%
8
14%
1-15
7
27%
3
5%
16-30
5
19%
14
25%
31-45
1
4%
10
18%
46-60
4
15%
10
18%
61-75
6
23%
12
21%
76-90
Пропущено
40
21
20 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 13
8
20%
2
10%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
8
20%
5
24%
31-45
4
10%
4
19%
46-60
7
18%
6
29%
61-75
9
23%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0
ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2
ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0
Результаты матчей
ОФИ
Панатинаикос
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
4:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
4:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
0:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
39
112
210
49
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
111
211
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
241
520
196
223
916
124
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|26
|17
|8
|1
|59 - 24
|59
|2.
|0:0
|26
|18
|4
|4
|64 - 21
|58
|3.
|2:0
|26
|18
|3
|5
|57 - 24
|56
|4.
|1:1
|26
|17
|5
|4
|61 - 20
|56
|5.
|2:2
|26
|12
|6
|8
|38 - 28
|42
|6.
|0:0
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|7.
|1:1
|26
|9
|5
|12
|36 - 45
|32
|8.
|0:1
|26
|6
|9
|11
|28 - 44
|27
|9.
|1:1
|26
|5
|10
|11
|25 - 43
|25
|10.
|1:1
|26
|5
|10
|11
|27 - 45
|25
|11.
|1:1
|26
|4
|8
|14
|25 - 45
|20
|12.
|1:0
|26
|4
|8
|14
|26 - 47
|20
|13.
|0:2
|26
|4
|8
|14
|24 - 48
|20
|14.
|1:1
|26
|3
|10
|13
|27 - 56
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|13
|10
|3
|0
|32 - 9
|33
|2.
|0:0
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|3.
|1:1
|13
|9
|3
|1
|33 - 8
|30
|4.
|2:0
|13
|10
|0
|3
|35 - 13
|29
|5.
|2:2
|13
|8
|3
|2
|23 - 13
|27
|6.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|7.
|1:1
|13
|5
|5
|3
|17 - 13
|20
|8.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|9.
|0:1
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|1:1
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|11.
|1:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|0:2
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|14.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|16 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|32 - 13
|26
|3.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|28 - 12
|26
|4.
|2:2
|13
|7
|5
|1
|27 - 15
|26
|5.
|2:2
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|6.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|7.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 25
|14
|8.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|9.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|0:2
|13
|1
|5
|7
|7 - 22
|8
|11.
|1:0
|13
|1
|4
|8
|14 - 29
|7
|12.
|1:1
|13
|1
|4
|8
|11 - 32
|7
|13.
|1:1
|13
|0
|5
|8
|10 - 23
|5
|14.
|1:1
|13
|0
|5
|8
|8 - 30
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Ожегович Огнен
|12 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9