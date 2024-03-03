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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
ОФИ
2:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
15' Желтая карточка
Вагианнидис Георгиос
1:0
21' Гол
Хименес Хесус
26' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
26' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
1:1
35' Гол
Иоаннидис Фотис
42' Желтая карточка
Вурос Праксителис
49' Желтая карточка
Бакич Марко
80' Желтая карточка
Абанда Леруа
2:1
81' Пенальти
Лейя-Исека Аарон
82' Желтая карточка
Лейя-Исека Аарон
2:2
83' Гол
Шпорар Андраж
90' Желтая карточка
Лукао Лукас
90' Желтая карточка
Акайдин Самет
90'+8
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
88
Бакич
Марко
7
Баку
Макана
11
Хименес
Хесус
45
Giannis
Apostolakis
9
Лейя-Исека
Аарон
69
Дронговски
Бартломей
2
Вагианнидис
Георгиос
94
Акайдин
Самет
20
Уго
Витор
25
Младенович
Филип
6
Зека
Карлос
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
8
Бакасетас
Тасос
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
ОФИ
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Панатинаикос

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

28 матчей

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:1
К
2:1
С
2:3
С
1:2
КГ
3:0
КГ
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
3:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
3:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

2
1.46

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.82
1.21

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

49
74

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.15
Лейя-Исека Аарон 3 (1) 0.12
Нуха Дико 3 0.12
Нейра Хуан 2 (1) 0.08
Бакич Марко 2 (1) 0.08
Тораринссон Гудмундур 2 0.08
Лабропулос Василис 2 0.08
Абанда Леруа 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Luis Gallegos 1 0.04
Ларссон Эрик 1 0.04
Маринакис Никос 1 0.04
Хименес Хесус 1 0.04
Риера Адриан 1 0.04
Giannis Apostolakis 1 0.04
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 10 (5) 0.38
Шпорар Андраж 7 (2) 0.27
Еремеефф Александер 7 0.27
Паласиос Себастьян 6 0.23
Бернард Дуарте 5 0.19
Джуричич Филип 3 0.12
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.12
Вербич Беньямин 3 0.12
Виллиан Арао 3 0.12
Мансини Даниэль 2 0.08
Гнезда-Черин Адам 2 0.08
Едвай Тин 2 0.08
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.08
Младенович Филип 1 0.04
Вагианнидис Георгиос 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Магнуссон Хёрдур 1 0.04
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 8 0
Бакич Марко 7 0
Абанда Леруа 7 0
Luis Gallegos 6 0
Мельядо Мигель 6 0
Маринакис Никос 5 0
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Глазер Дан 4 0
Каро Андреас 4 0
Тораринссон Гудмундур 3 0
Тораль Хон 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Феллипе Луис 2 0
Лейя-Исека Аарон 2 0
Бауман Ноам 2 0
Риера Адриан 2 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Лукао Лукас 1 0
Harold Mosquera 1 0
Giannis Apostolakis 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Арао 4 1
Младенович Филип 5 0
Джуричич Филип 4 0
Шенквельд Барт 2 1
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Вагианнидис Георгиос 3 0
Бакасетас Тасос 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Акайдин Самет 1 0

Результаты матчей

ОФИ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Панатинаикос
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
7
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Панатинаикос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

7
31
ОФИ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Панатинаикос
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

14
38

Голы по времени матча

Забито

18
27
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
2
11%
3
11%
1-15
5
28%
1
4%
16-30
4
22%
7
26%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
5
28%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Забито

10
32
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 13
1
10%
5
16%
1-15
3
30%
2
6%
16-30
1
10%
8
25%
31-45
0
0%
8
25%
46-60
3
30%
4
13%
61-75
2
20%
5
16%
76-90

Пропущено

28
9
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
5
18%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
5
18%
2
22%
31-45
2
7%
1
11%
46-60
5
18%
3
33%
61-75
7
25%
1
11%
76-90

Забито

28
59
16 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 20
9 Не забивали 1
3
11%
8
14%
1-15
8
29%
3
5%
16-30
5
18%
15
25%
31-45
1
4%
10
17%
46-60
4
14%
10
17%
61-75
7
25%
13
22%
76-90

Пропущено

42
23
21 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 14
8
19%
2
9%
1-15
4
10%
3
13%
16-30
9
21%
5
22%
31-45
4
10%
4
17%
46-60
7
17%
6
26%
61-75
10
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0
ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2
ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0

Результаты матчей

ОФИ
Панатинаикос

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

4:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
4:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
11 раз 42%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
11
2
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
25
1
6
20
1.5
20
6
2
24
2.5
9
17
1
25
3.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 26 19 3 4 66 - 21 60
2.
АЕК
 26 17 8 1 60 - 25 59
3.
Олимпиакос
 26 18 3 5 58 - 24 56
4.
Панатинаикос
 26 17 5 4 62 - 21 56
5.
Арис Салоники
 26 12 6 8 39 - 29 42
6.
Ламия
 26 9 7 10 35 - 44 34
7.
Астерас
 26 9 4 13 36 - 46 31
8.
Атромитос
 26 6 10 10 29 - 44 28
9.
Пансерраикос
 26 6 9 11 28 - 45 27
10.
ОФИ
 26 5 10 11 26 - 44 25
11.
Панетоликос
 26 4 8 14 26 - 46 20
12.
Волос
 26 4 8 14 24 - 49 20
13.
Кифисиас
 26 3 10 13 28 - 57 19
14.
ПАС Янина
 26 3 9 14 26 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 13 9 3 1 33 - 8 30
4.
Олимпиакос
 13 10 0 3 36 - 13 29
5.
Арис Салоники
 13 8 3 2 24 - 14 27
6.
Ламия
 13 6 2 5 19 - 19 20
7.
ОФИ
 13 5 5 3 18 - 14 20
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Пансерраикос
 13 4 6 3 16 - 17 18
10.
Атромитос
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Панетоликос
 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 13 2 6 5 17 - 25 12
14.
ПАС Янина
 13 2 5 6 12 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 9 1 3 34 - 13 28
2.
Олимпиакос
 13 8 3 2 22 - 11 27
3.
Панатинаикос
 13 8 2 3 29 - 13 26
4.
АЕК
 13 7 5 1 28 - 16 26
5.
Арис Салоники
 13 4 3 6 15 - 15 15
6.
Ламия
 13 3 5 5 16 - 25 14
7.
Астерас
 13 4 1 8 16 - 22 13
8.
Атромитос
 13 2 4 7 13 - 26 10
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 13 1 5 7 7 - 23 8
11.
ПАС Янина
 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
Панетоликос
 13 0 5 8 11 - 24 5
14.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
Арис Салоники Морон Лоренцо 14 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
Ожегович Огнен 12 (1)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Ламия Пападопулос Кирьякос 9
Весь список
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