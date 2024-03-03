Тур: 26. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
2:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаВагианнидис Георгиос
1:0
21' ГолХименес Хесус
26' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
26' Желтая карточкаБакасетас Тасос
1:1
35' ГолИоаннидис Фотис
42' Желтая карточкаВурос Праксителис
49' Желтая карточкаБакич Марко
80' Желтая карточкаАбанда Леруа
2:1
81' ПенальтиЛейя-Исека Аарон
82' Желтая карточкаЛейя-Исека Аарон
2:2
83' ГолШпорар Андраж
90' Желтая карточкаЛукао Лукас
90' Желтая карточкаАкайдин Самет
90'+8
Ход матча
21'
26'
35'
49'
80'
81'
2:1
82'
83'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 17
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бауман
Ноам
88
Бакич
Марко
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
ОФИ
Панатинаикос
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
28 матчей
28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.62
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
2
1.46
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.82
1.21
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
49
74
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.15
|Лейя-Исека Аарон
|3 (1)
|0.12
|Нуха Дико
|3
|0.12
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.08
|Бакич Марко
|2 (1)
|0.08
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.08
|Лабропулос Василис
|2
|0.08
|Абанда Леруа
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Luis Gallegos
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|1
|0.04
|Маринакис Никос
|1
|0.04
|Хименес Хесус
|1
|0.04
|Риера Адриан
|1
|0.04
|Giannis Apostolakis
|1
|0.04
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|10 (5)
|0.38
|Шпорар Андраж
|7 (2)
|0.27
|Еремеефф Александер
|7
|0.27
|Паласиос Себастьян
|6
|0.23
|Бернард Дуарте
|5
|0.19
|Джуричич Филип
|3
|0.12
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.12
|Вербич Беньямин
|3
|0.12
|Виллиан Арао
|3
|0.12
|Мансини Даниэль
|2
|0.08
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.08
|Едвай Тин
|2
|0.08
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.08
|Младенович Филип
|1
|0.04
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|8
|0
|Бакич Марко
|7
|0
|Абанда Леруа
|7
|0
|Luis Gallegos
|6
|0
|Мельядо Мигель
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|Тораль Хон
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Феллипе Луис
|2
|0
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Лукао Лукас
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Арао
|4
|1
|Младенович Филип
|5
|0
|Джуричич Филип
|4
|0
|Шенквельд Барт
|2
|1
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Вагианнидис Георгиос
|3
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Панатинаикос
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
7
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Панатинаикос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
7
31
ОФИ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Панатинаикос
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
14
38
Голы по времени матча
Забито
18
27
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
2
11%
3
11%
1-15
5
28%
1
4%
16-30
4
22%
7
26%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
5
28%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
10
32
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 13
1
10%
5
16%
1-15
3
30%
2
6%
16-30
1
10%
8
25%
31-45
0
0%
8
25%
46-60
3
30%
4
13%
61-75
2
20%
5
16%
76-90
Пропущено
28
9
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
5
18%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
5
18%
2
22%
31-45
2
7%
1
11%
46-60
5
18%
3
33%
61-75
7
25%
1
11%
76-90
Забито
28
59
16 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 20
9 Не забивали 1
3
11%
8
14%
1-15
8
29%
3
5%
16-30
5
18%
15
25%
31-45
1
4%
10
17%
46-60
4
14%
10
17%
61-75
7
25%
13
22%
76-90
Пропущено
42
23
21 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 14
8
19%
2
9%
1-15
4
10%
3
13%
16-30
9
21%
5
22%
31-45
4
10%
4
17%
46-60
7
17%
6
26%
61-75
10
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0
ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2
ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0
Результаты матчей
ОФИ
Панатинаикос
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
4:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
4:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
11 раз 42%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
49
112
211
49
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
121
211
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
251
620
206
224
917
125
521
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|14 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Ожегович Огнен
|12 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|9