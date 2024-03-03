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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Ламия
0:0
Второй тайм: 60'
ПАОК
0'
34' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
42' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
49' Желтая карточка
Живкович Андрия

Ход матча

29'
Цандарис Фанис
Мартинес Рубен
 
34'
 
Кедзёра Томаш
36'
 
Брэндон Льямас
Саматта Мбвана
42'
Дзанетпулос Адам-Кристоф
 
49'
 
Живкович Андрия

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 20 Владение мячом, % 80
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
ПАОК
9.93
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Все Коэффициенты
55
Кошелев
Алексей
33
Корнезос
Гиоргос
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
14
Сливка
Выкинтас
7
Нуньес
Кристофер
11
Мартинес
Рубен
II
27
Станко
Калеб
24
Амарал
Педру
23
Цилулис
Сотирис
19
Flosard
Malci
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
33
Саматта
Мбвана
Ламия
3-5-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

История матчей

С
3:0
К
1:1
К
1:5
С
0:3
С
1:0
С
0:2
С
2:1
К
1:1
С
4:0
К
5:2
С
0:2
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
0:2
С
4:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.25
0.44

Среднее время на гол

360
202

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.89
2.13

Среднее время на гол

31
42

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.65
1.24

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 10 (2) 0.38
Цилулис Сотирис 5 0.19
Сливка Выкинтас 4 0.15
Matias Acuna I 3 0.12
Мартинес Рубен II 3 0.12
Flosard Malci 3 0.12
Сидклей Феррейра 2 0.08
Давид Симон 1 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Амарал Педру 1 0.04
Нуньес Кристофер 1 0.04
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Цандарис Фанис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 9 0.35
Мург Томас 8 0.31
Константелиас Янис 7 0.27
Живкович Андрия 7 0.27
Брэндон Льямас 5 (1) 0.19
Оздоев Магомед 5 0.19
Баба Абдул-Рахман 3 0.12
Цимас Стефанос 3 0.12
Саматта Мбвана 2 0.08
Луиш Рафаэл 2 0.08
Тайсон Фреда 1 0.04
Састре Хуан 1 0.04
Шваб Штефан 1 0.04
Антонио Маркос 1 0.04
Мейте Суалихо 1 0.04
Кедзёра Томаш 1 0.04
Циггарас Теохарис 1 0.04
Кулиеракис Костас 1 0.04
Хонни Кастро 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 7 1
Пападопулос Кирьякос 8 0
Станко Калеб 5 0
Сливка Выкинтас 5 0
Matias Acuna I 5 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 5 0
Цандарис Фанис 4 0
Сидклей Феррейра 4 0
Карлитос Карлос 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Мартинес Рубен II 2 1
Omar Cabrera Santana 3 0
Амарал Педру 3 0
Тошич Зоран 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Flosard Malci 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Брэндон Льямас 5 0
Мург Томас 4 0
Кедзёра Томаш 4 0
Шваб Штефан 3 0
Мейте Суалихо 3 0
Живкович Андрия 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

Ламия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
ПАОК
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

7
3
Ламия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
ПАОК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

15
28
Ламия
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
ПАОК
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

18
30
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
22%
2
7%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
3
17%
6
20%
31-45
3
17%
5
17%
46-60
4
22%
6
20%
61-75
2
11%
8
27%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
5
28%
1
7%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Забито

17
29
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
6
21%
16-30
1
6%
10
34%
31-45
3
18%
8
28%
46-60
3
18%
1
3%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90

Пропущено

24
11
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
5
21%
3
27%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
5
21%
3
27%
76-90

Забито

35
59
15 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 17
4 Не забивали 3
6
17%
2
3%
1-15
5
14%
9
15%
16-30
4
11%
16
27%
31-45
6
17%
13
22%
46-60
7
20%
7
12%
61-75
7
20%
12
20%
76-90

Пропущено

42
26
20 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
7
17%
1
4%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
8
19%
1
4%
31-45
6
14%
7
27%
46-60
8
19%
5
19%
61-75
8
19%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1
ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2
ПАОК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4
ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0

Результаты матчей

Ламия
ПАОК

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ламия
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
5
7
1.5
10
3
2
10
2.5
6
7
1
11
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
9
3
1
12
2.5
6
6
1
12
3.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
22
3
10
15
1.5
19
6
3
22
2.5
12
13
2
23
3.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:2 26 17 8 1 59 - 24 59
2.
ПАОК
 0:0 26 18 4 4 64 - 21 58
3.
Олимпиакос
 2:0 26 18 3 5 57 - 24 56
4.
Панатинаикос
 1:1 26 17 5 4 61 - 20 56
5.
Арис Салоники
 2:2 26 12 6 8 38 - 28 42
6.
Ламия
 0:0 26 9 8 9 35 - 42 35
7.
Астерас
 1:1 26 9 5 12 36 - 45 32
8.
Атромитос
 0:1 26 6 9 11 28 - 44 27
9.
ОФИ
 1:1 26 5 10 11 25 - 43 25
10.
Пансерраикос
 1:1 26 5 10 11 27 - 45 25
11.
Панетоликос
 1:1 26 4 8 14 25 - 45 20
12.
ПАС Янина
 1:0 26 4 8 14 26 - 47 20
13.
Волос
 0:2 26 4 8 14 24 - 48 20
14.
Кифисиас
 1:1 26 3 10 13 27 - 56 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:2 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 0:0 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 1:1 13 9 3 1 33 - 8 30
4.
Олимпиакос
 2:0 13 10 0 3 35 - 13 29
5.
Арис Салоники
 2:2 13 8 3 2 23 - 13 27
6.
Ламия
 0:0 13 6 3 4 19 - 17 21
7.
ОФИ
 1:1 13 5 5 3 17 - 13 20
8.
Астерас
 1:1 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Атромитос
 0:1 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Пансерраикос
 1:1 13 3 7 3 15 - 17 16
11.
Панетоликос
 1:1 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
ПАС Янина
 1:0 13 3 4 6 12 - 18 13
13.
Волос
 0:2 13 3 3 7 17 - 26 12
14.
Кифисиас
 1:1 13 2 6 5 16 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 13 8 3 2 22 - 11 27
2.
ПАОК
 0:0 13 8 2 3 32 - 13 26
3.
Панатинаикос
 1:1 13 8 2 3 28 - 12 26
4.
АЕК
 2:2 13 7 5 1 27 - 15 26
5.
Арис Салоники
 2:2 13 4 3 6 15 - 15 15
6.
Астерас
 1:1 13 4 2 7 16 - 21 14
7.
Ламия
 0:0 13 3 5 5 16 - 25 14
8.
Атромитос
 0:1 13 2 3 8 12 - 26 9
9.
Пансерраикос
 1:1 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 0:2 13 1 5 7 7 - 22 8
11.
ПАС Янина
 1:0 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 1:1 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
Панетоликос
 1:1 13 0 5 8 10 - 23 5
14.
ОФИ
 1:1 13 0 5 8 8 - 30 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
Ожегович Огнен 12 (1)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Живкович Андрия получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
ПАОК
9.93
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5.30
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1.45
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