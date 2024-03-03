Тур: 26. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
34' Желтая карточкаКедзёра Томаш
42' Желтая карточкаДзанетпулос Адам-Кристоф
49' Желтая карточкаЖивкович Андрия
0:1
71' ГолТайсон Фреда
0:2
90' ГолБаба Абдул-Рахман
90' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
90'+5
Ход матча
34'
49'
71'
0:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
22 Владение мячом, % 78
27
Станко
Калеб
24
Амарал
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Toshio Lake
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Ламия
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.25
0.44
Среднее время на гол
360
202
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.89
2.13
Среднее время на гол
31
42
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.65
1.24
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|10 (2)
|0.38
|Цилулис Сотирис
|5
|0.19
|Сливка Выкинтас
|4
|0.15
|Matias Acuna I
|3
|0.12
|Мартинес Рубен II
|3
|0.12
|Flosard Malci
|3
|0.12
|Сидклей Феррейра
|2
|0.08
|Давид Симон
|1
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Амарал Педру
|1
|0.04
|Нуньес Кристофер
|1
|0.04
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|9
|0.35
|Мург Томас
|8
|0.31
|Константелиас Янис
|7
|0.27
|Живкович Андрия
|7
|0.27
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.19
|Оздоев Магомед
|5
|0.19
|Баба Абдул-Рахман
|4
|0.15
|Цимас Стефанос
|3
|0.12
|Тайсон Фреда
|2
|0.08
|Саматта Мбвана
|2
|0.08
|Луиш Рафаэл
|2
|0.08
|Састре Хуан
|1
|0.04
|Шваб Штефан
|1
|0.04
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|Антонио Маркос
|1
|0.04
|Кедзёра Томаш
|1
|0.04
|Циггарас Теохарис
|1
|0.04
|Кулиеракис Костас
|1
|0.04
|Хонни Кастро
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Кирьякос
|9
|0
|Давид Симон
|7
|1
|Станко Калеб
|5
|0
|Сливка Выкинтас
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|5
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Сидклей Феррейра
|4
|0
|Карлитос Карлос
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|1
|Omar Cabrera Santana
|3
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Тошич Зоран
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Flosard Malci
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Брэндон Льямас
|5
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Кедзёра Томаш
|4
|0
|Живкович Андрия
|4
|0
|Шваб Штефан
|3
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ПАОК
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
7
3
Ламия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
ПАОК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
15
28
Ламия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
ПАОК
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
22
31
Голы по времени матча
Забито
18
32
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
22%
2
6%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
3
17%
5
16%
46-60
4
22%
7
22%
61-75
2
11%
9
28%
76-90
Пропущено
20
15
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
25%
1
7%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
4
20%
5
33%
76-90
Забито
17
29
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
6
21%
16-30
1
6%
10
34%
31-45
3
18%
8
28%
46-60
3
18%
1
3%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90
Пропущено
24
11
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
5
21%
3
27%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
5
21%
3
27%
76-90
Забито
35
61
15 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 18
5 Не забивали 3
6
17%
2
3%
1-15
5
14%
9
15%
16-30
4
11%
16
26%
31-45
6
17%
13
21%
46-60
7
20%
8
13%
61-75
7
20%
13
21%
76-90
Пропущено
44
26
20 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 17
7
16%
1
4%
1-15
5
11%
4
15%
16-30
8
18%
1
4%
31-45
6
14%
7
27%
46-60
9
20%
5
19%
61-75
9
20%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1
ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2
ПАОК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4
ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0
Результаты матчей
Ламия
ПАОК
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ламия
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
58
103
211
67
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
103
112
67
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
233
1016
206
323
1214
224
719
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|14 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Ожегович Огнен
|12 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|9