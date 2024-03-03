Тур: 26. Стадион: Караискакис.
1:0
Первый тайм: 40'
0'
2' Желтая карточкаАссехнун Джасин-Амин
6' Красная карточкаБаррьентос Жан
1:0
27' ГолЭль-Кааби Аюб
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
36
Эбби
Нельсон
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christos Kontis
История личных встреч
Олимпиакос
Волос
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
3.4
2
Среднее время на гол
26
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.6
Среднее время на гол
180
150
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.82
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|13 (3)
|0.5
|Масурас Гиоргос
|7
|0.27
|Поденсе Даниэл
|7
|0.27
|Фортунис Костас
|6
|0.23
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.15
|Йоветич Стеван
|3 (1)
|0.12
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.12
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.08
|Камара Мохамед III
|2
|0.08
|Биэл Пеп
|1
|0.04
|Иборра Висенте
|1
|0.04
|Кини Марин
|1
|0.04
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4 (2)
|0.15
|Делетич Милош
|4
|0.15
|Maximiliano Comba
|3
|0.12
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.12
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0.08
|Бертолио Факундо
|2
|0.08
|Сьелис Христос
|2
|0.08
|Алхо Николай
|1
|0.04
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.04
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|6
|2
|Фортунис Костас
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|5
|0
|Кини Марин
|3
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Карму Давид
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|9
|1
|Alexis Kalogeropoulos
|8
|0
|Главчич Неманья
|7
|0
|Maximiliano Comba
|7
|0
|Georgios Mygas
|5
|1
|Цоканис Тасос
|6
|0
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Алхо Николай
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Труйе Алексис
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Волос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
4
Олимпиакос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Волос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
19
Упущенные победы
21
11
Олимпиакос
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Волос
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
20
Упущенные победы
25
15
Голы по времени матча
Забито
31
6
11 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 21
2
6%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
19%
2
33%
31-45
4
13%
1
17%
46-60
6
19%
1
17%
61-75
10
32%
2
33%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
7
33%
31-45
2
14%
7
33%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
10%
2
12%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
7
41%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
7
33%
2
12%
76-90
Пропущено
12
26
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
3
25%
6
23%
31-45
3
25%
5
19%
46-60
2
17%
6
23%
61-75
0
0%
3
12%
76-90
Забито
52
23
21 В 1-м тайме 6
31 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
4
8%
2
9%
1-15
8
15%
2
9%
16-30
9
17%
2
9%
31-45
6
12%
8
35%
46-60
8
15%
5
22%
61-75
17
33%
4
17%
76-90
Пропущено
26
47
15 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 23
2
8%
4
9%
1-15
6
23%
3
6%
16-30
7
27%
13
28%
31-45
5
19%
12
26%
46-60
5
19%
9
19%
61-75
1
4%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4
Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Волос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 0:0
Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1
Результаты матчей
Олимпиакос
Волос
Точный счет
4:0
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
4
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
4:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
4
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
102
58
75
112
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
57
85
210
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
169
187
718
1015
124
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|26
|18
|7
|1
|58 - 22
|61
|2.
|0:0
|26
|18
|4
|4
|64 - 21
|58
|3.
|1:0
|26
|18
|3
|5
|56 - 24
|56
|4.
|0:1
|26
|17
|4
|5
|60 - 20
|55
|5.
|0:1
|26
|12
|5
|9
|36 - 27
|41
|6.
|0:0
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|7.
|0:0
|26
|9
|5
|12
|35 - 44
|32
|8.
|0:0
|26
|6
|10
|10
|28 - 43
|28
|9.
|1:0
|26
|6
|9
|11
|25 - 42
|27
|10.
|0:0
|26
|5
|10
|11
|26 - 44
|25
|11.
|1:0
|26
|4
|9
|13
|27 - 55
|21
|12.
|0:1
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|13.
|0:1
|26
|4
|7
|15
|24 - 45
|19
|14.
|0:0
|26
|3
|9
|14
|25 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|3
|0
|32 - 9
|33
|2.
|0:0
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|3.
|0:1
|13
|9
|3
|1
|33 - 8
|30
|4.
|1:0
|13
|10
|0
|3
|34 - 13
|29
|5.
|0:1
|13
|8
|2
|3
|21 - 12
|26
|6.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|7.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|8.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|9.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|0:0
|13
|3
|7
|3
|14 - 16
|16
|11.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|1:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 23
|14
|13.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|14.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|26 - 13
|28
|2.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|3.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|32 - 13
|26
|4.
|0:1
|13
|8
|1
|4
|27 - 12
|25
|5.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|6.
|0:0
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|7.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 25
|14
|8.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 25
|10
|9.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|0:1
|13
|1
|5
|7
|7 - 21
|8
|11.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|14 - 29
|7
|12.
|1:0
|13
|1
|4
|8
|11 - 32
|7
|13.
|1:0
|13
|0
|5
|8
|8 - 30
|5
|14.
|0:1
|13
|0
|4
|9
|9 - 23
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|14
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ожегович Огнен
|11 (1)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9