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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Олимпиакос
3:0
Конец матча
Волос
0'
2' Желтая карточка
Ассехнун Джасин-Амин
6' Красная карточка
Баррьентос Жан
1:0
27' Гол
Эль-Кааби Аюб
2:0
45' Пенальти
Эль-Кааби Аюб
49' Желтая карточка
Bryan Olivera
59' Желтая карточка
Рецос Панайотис
77' Желтая карточка
Йоветич Стеван
3:0
87' Гол
Йоветич Стеван
90' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
90'+7
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
36
Эбби
Нельсон
45
Рецос
Панайотис
3
Ортега
Франсиско
6
Шикинью
Франциску
32
Эссе
Сантьяго
5
Орта
Андре
19
Масурас
Гиоргос
9
Эль-Кааби
Аюб
56
Поденсе
Даниэл
63
Ковач
Даниэль
22
Georgios
Mygas
16
Сьелис
Христос
2
Рачич
Лука
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
8
Де
Кампс
Юри
19
Bryan
Olivera
77
Ассехнун
Джасин-Амин
20
Maximiliano
Comba
45
Мораитис
Панагиотис
Олимпиакос
4-3-3
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Волос

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:2
С
5:0
С
0:3
С
0:4
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

3.4
2

Среднее время на гол

26
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.6

Среднее время на гол

180
150

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.82
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 15 (4) 0.58
Масурас Гиоргос 7 0.27
Поденсе Даниэл 7 0.27
Фортунис Костас 6 0.23
Йоветич Стеван 4 (1) 0.15
Франсиско Мартинес 4 (1) 0.15
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.12
Марсело Родиней 2 (1) 0.08
Камара Мохамед III 2 0.08
Биэл Пеп 1 0.04
Иборра Висенте 1 0.04
Кини Марин 1 0.04
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.04
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Орта Андре 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Желсон Мартиньш 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 (2) 0.15
Делетич Милош 4 0.15
Maximiliano Comba 3 0.12
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.12
Ассехнун Джасин-Амин 2 0.08
Бертолио Факундо 2 0.08
Сьелис Христос 2 0.08
Алхо Николай 1 0.04
Труйе Алексис 1 (1) 0.04
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 7 2
Фортунис Костас 6 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 5 0
Александропулос Сотириос 4 0
Кини Марин 3 0
Марсело Родиней 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Франсиско Мартинес 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Карму Давид 2 0
Поросо Джексон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 9 1
Alexis Kalogeropoulos 8 0
Главчич Неманья 7 0
Maximiliano Comba 7 0
Georgios Mygas 5 1
Цоканис Тасос 6 0
Баррьентос Жан 4 1
Асланидис Кириакос 4 1
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Алхо Николай 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Сьелис Христос 3 0
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Труйе Алексис 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Де Кампс Юри 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Анхель Лопес 1 0
Bryan Olivera 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Волос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
4
Олимпиакос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Волос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

3
19

Упущенные победы

21
11
Олимпиакос
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Волос
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

10
20

Упущенные победы

25
15

Голы по времени матча

Забито

34
6
13 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 22
2
6%
0
0%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
7
21%
2
33%
31-45
4
12%
1
17%
46-60
6
18%
1
17%
61-75
11
32%
2
33%
76-90

Пропущено

14
24
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
1
4%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
4
29%
8
33%
31-45
2
14%
7
29%
29%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
1
7%
4
17%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
10%
2
12%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
7
41%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
7
33%
2
12%
76-90

Пропущено

12
26
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
3
25%
6
23%
31-45
3
25%
5
19%
46-60
2
17%
6
23%
61-75
0
0%
3
12%
76-90

Забито

55
23
23 В 1-м тайме 6
32 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
4
7%
2
9%
1-15
9
16%
2
9%
16-30
10
18%
2
9%
31-45
6
11%
8
35%
46-60
8
15%
5
22%
61-75
18
33%
4
17%
76-90

Пропущено

26
50
15 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 24
2
8%
4
8%
1-15
6
23%
4
8%
16-30
7
27%
14
28%
31-45
5
19%
12
24%
46-60
5
19%
9
18%
61-75
1
4%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4
Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Волос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 0:0
Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Волос

Точный счет

4:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

4
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

4:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
4
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
1
3 раза 12%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
11
2
1.5
5
8
8
5
2.5
1
12
5
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
8
8
5
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
16
10
19
7
1.5
7
19
11
15
2.5
1
25
6
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 26 19 3 4 66 - 21 60
2.
АЕК
 26 17 8 1 60 - 25 59
3.
Олимпиакос
 26 18 3 5 58 - 24 56
4.
Панатинаикос
 26 17 5 4 62 - 21 56
5.
Арис Салоники
 26 12 6 8 39 - 29 42
6.
Ламия
 26 9 7 10 35 - 44 34
7.
Астерас
 26 9 4 13 36 - 46 31
8.
Атромитос
 26 6 10 10 29 - 44 28
9.
Пансерраикос
 26 6 9 11 28 - 45 27
10.
ОФИ
 26 5 10 11 26 - 44 25
11.
Панетоликос
 26 4 8 14 26 - 46 20
12.
Волос
 26 4 8 14 24 - 49 20
13.
Кифисиас
 26 3 10 13 28 - 57 19
14.
ПАС Янина
 26 3 9 14 26 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 13 9 3 1 33 - 8 30
4.
Олимпиакос
 13 10 0 3 36 - 13 29
5.
Арис Салоники
 13 8 3 2 24 - 14 27
6.
Ламия
 13 6 2 5 19 - 19 20
7.
ОФИ
 13 5 5 3 18 - 14 20
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Пансерраикос
 13 4 6 3 16 - 17 18
10.
Атромитос
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Панетоликос
 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 13 2 6 5 17 - 25 12
14.
ПАС Янина
 13 2 5 6 12 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 9 1 3 34 - 13 28
2.
Олимпиакос
 13 8 3 2 22 - 11 27
3.
Панатинаикос
 13 8 2 3 29 - 13 26
4.
АЕК
 13 7 5 1 28 - 16 26
5.
Арис Салоники
 13 4 3 6 15 - 15 15
6.
Ламия
 13 3 5 5 16 - 25 14
7.
Астерас
 13 4 1 8 16 - 22 13
8.
Атромитос
 13 2 4 7 13 - 26 10
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 13 1 5 7 7 - 23 8
11.
ПАС Янина
 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
Панетоликос
 13 0 5 8 11 - 24 5
14.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
Арис Салоники Морон Лоренцо 14 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
Ожегович Огнен 12 (1)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Ламия Пападопулос Кирьякос 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб из команды Олимпиакос забивает с точки!
    • 27'
      Орта Андре сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб бьет в цель!
    • 6'
      УДАЛЕНИЕ! - Баррьентос Жан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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