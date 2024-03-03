Тур: 26. Стадион: Караискакис.
3:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаАссехнун Джасин-Амин
6' Красная карточкаБаррьентос Жан
1:0
27' ГолЭль-Кааби Аюб
2:0
45' ПенальтиЭль-Кааби Аюб
49' Желтая карточкаBryan Olivera
59' Желтая карточкаРецос Панайотис
77' Желтая карточкаЙоветич Стеван
3:0
87' ГолЙоветич Стеван
90' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
90'+7
Ход матча
27'
1:0
45'
2:0
49'
59'
77'
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
15 Удары в створ 0
-
9 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
65 Владение мячом, % 35
36
Эбби
Нельсон
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christos Kontis
История личных встреч
Олимпиакос
Волос
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
3.4
2
Среднее время на гол
26
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.6
Среднее время на гол
180
150
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.82
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|15 (4)
|0.58
|Масурас Гиоргос
|7
|0.27
|Поденсе Даниэл
|7
|0.27
|Фортунис Костас
|6
|0.23
|Йоветич Стеван
|4 (1)
|0.15
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.15
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.12
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.08
|Камара Мохамед III
|2
|0.08
|Биэл Пеп
|1
|0.04
|Иборра Висенте
|1
|0.04
|Кини Марин
|1
|0.04
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4 (2)
|0.15
|Делетич Милош
|4
|0.15
|Maximiliano Comba
|3
|0.12
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.12
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0.08
|Бертолио Факундо
|2
|0.08
|Сьелис Христос
|2
|0.08
|Алхо Николай
|1
|0.04
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.04
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|7
|2
|Фортунис Костас
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|5
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Кини Марин
|3
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Карму Давид
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|9
|1
|Alexis Kalogeropoulos
|8
|0
|Главчич Неманья
|7
|0
|Maximiliano Comba
|7
|0
|Georgios Mygas
|5
|1
|Цоканис Тасос
|6
|0
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Алхо Николай
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Труйе Алексис
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Bryan Olivera
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Волос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
4
Олимпиакос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Волос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
3
19
Упущенные победы
21
11
Олимпиакос
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Волос
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
10
20
Упущенные победы
25
15
Голы по времени матча
Забито
34
6
13 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 22
2
6%
0
0%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
7
21%
2
33%
31-45
4
12%
1
17%
46-60
6
18%
1
17%
61-75
11
32%
2
33%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
1
4%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
4
29%
8
33%
31-45
2
14%
7
29%
29%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
1
7%
4
17%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
10%
2
12%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
7
41%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
7
33%
2
12%
76-90
Пропущено
12
26
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
3
25%
6
23%
31-45
3
25%
5
19%
46-60
2
17%
6
23%
61-75
0
0%
3
12%
76-90
Забито
55
23
23 В 1-м тайме 6
32 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
4
7%
2
9%
1-15
9
16%
2
9%
16-30
10
18%
2
9%
31-45
6
11%
8
35%
46-60
8
15%
5
22%
61-75
18
33%
4
17%
76-90
Пропущено
26
50
15 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 24
2
8%
4
8%
1-15
6
23%
4
8%
16-30
7
27%
14
28%
31-45
5
19%
12
24%
46-60
5
19%
9
18%
61-75
1
4%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4
Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Волос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 0:0
Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1
Результаты матчей
Олимпиакос
Волос
Точный счет
4:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
4
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
4:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
4
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
1
3 раза 12%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
112
58
85
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
85
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
1610
197
719
1115
125
620
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|14 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Ожегович Огнен
|12 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|9