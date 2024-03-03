Тур: 26. Стадион: Клеантис Викелидис.
2:2
Второй тайм: 60'
0'
13' Желтая карточкаМонтойя Мартин
0:1
15' ПенальтиАмрабат Нордин
15' Желтая карточкаМвондо Жан
26' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
1:1
43' ГолФетфатцидис Иоаннис
2:1
49' ГолСаверио Кике
2:2
55' ГолВида Домагой
Ход матча
13'
15'
0:1
15'
26'
43'
49'
2:1
55'
2:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 7
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
11
Саверио
Кике
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
-
44 Велес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Арис Салоники
АЕК
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
39 матчей
28.2%
28.2%
43.6%
11 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
20.5%
48.7%
30.8%
8 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.21
0.81
Среднее время на гол
74
111
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.55
1.5
Среднее время на гол
58
60
Всего голов
54
44
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
65
79
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|13 (4)
|0.5
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.15
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.15
|Дарида Владимир
|3
|0.12
|Саверио Кике
|3
|0.12
|Самора Альваро
|3
|0.12
|Фетфатцидис Иоаннис
|2
|0.08
|Менендес Джонатан
|1
|0.04
|Ансарифард Карим
|1
|0.04
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.04
|Пардо Рубен
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|11 (2)
|0.42
|Понсе Эсекель
|9
|0.35
|Цубер Стивен
|6
|0.23
|Элиассон Никлас
|5
|0.19
|Амрабат Нордин
|4 (3)
|0.15
|Вида Домагой
|4
|0.15
|Пинеда Орбелин
|2
|0.08
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.08
|Йонссон Йенс
|2
|0.08
|Любичич Роберт
|2
|0.08
|Рота Лазарос
|2
|0.08
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.04
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.04
|Араужо Серхио
|1
|0.04
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|Калленс Александр
|1
|0.04
|Ван Веерт Том
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|6
|0
|Монтойя Мартин
|4
|0
|Одубаджо Мозес
|4
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Саверио Кике
|3
|0
|Самора Альваро
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Мвондо Жан
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Рота Лазарос
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
АЕК
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
5
Арис Салоники
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
АЕК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
10
30
Арис Салоники
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
АЕК
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
40% (10)
48% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
14
35
Голы по времени матча
Забито
20
24
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
0
0%
5
21%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
4
20%
9
38%
31-45
5
25%
2
8%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Забито
16
30
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 12
2
13%
2
7%
1-15
3
19%
7
23%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
25%
9
30%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
6
55%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Забито
36
54
14 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 19
6 Не забивали 2
2
6%
7
13%
1-15
6
17%
9
17%
16-30
6
17%
14
26%
31-45
8
22%
5
9%
46-60
6
17%
7
13%
61-75
8
22%
12
22%
76-90
Пропущено
26
25
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
1
4%
4
16%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
3
12%
9
36%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
5
19%
4
16%
61-75
7
27%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1
ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2
АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1
АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2
Результаты матчей
Арис Салоники
АЕК
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
2 раза 17%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
210
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
58
84
112
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
241
1213
187
322
1114
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|26
|17
|8
|1
|59 - 24
|59
|2.
|0:0
|26
|18
|4
|4
|64 - 21
|58
|3.
|2:0
|26
|18
|3
|5
|57 - 24
|56
|4.
|1:1
|26
|17
|5
|4
|61 - 20
|56
|5.
|2:2
|26
|12
|6
|8
|38 - 28
|42
|6.
|0:0
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|7.
|1:1
|26
|9
|5
|12
|36 - 45
|32
|8.
|0:1
|26
|6
|9
|11
|28 - 44
|27
|9.
|1:1
|26
|5
|10
|11
|25 - 43
|25
|10.
|1:1
|26
|5
|10
|11
|27 - 45
|25
|11.
|1:1
|26
|4
|8
|14
|25 - 45
|20
|12.
|1:0
|26
|4
|8
|14
|26 - 47
|20
|13.
|0:2
|26
|4
|8
|14
|24 - 48
|20
|14.
|1:1
|26
|3
|10
|13
|27 - 56
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|13
|10
|3
|0
|32 - 9
|33
|2.
|0:0
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|3.
|1:1
|13
|9
|3
|1
|33 - 8
|30
|4.
|2:0
|13
|10
|0
|3
|35 - 13
|29
|5.
|2:2
|13
|8
|3
|2
|23 - 13
|27
|6.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|7.
|1:1
|13
|5
|5
|3
|17 - 13
|20
|8.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|9.
|0:1
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|1:1
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|11.
|1:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|0:2
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|14.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|16 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|32 - 13
|26
|3.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|28 - 12
|26
|4.
|2:2
|13
|7
|5
|1
|27 - 15
|26
|5.
|2:2
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|6.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|7.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 25
|14
|8.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|9.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|0:2
|13
|1
|5
|7
|7 - 22
|8
|11.
|1:0
|13
|1
|4
|8
|14 - 29
|7
|12.
|1:1
|13
|1
|4
|8
|11 - 32
|7
|13.
|1:1
|13
|0
|5
|8
|10 - 23
|5
|14.
|1:1
|13
|0
|5
|8
|8 - 30
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Ожегович Огнен
|12 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9