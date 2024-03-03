  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Арис Салоники
3:3
Конец матча
АЕК
0'
13' Желтая карточка
Монтойя Мартин
0:1
15' Пенальти
Амрабат Нордин
15' Желтая карточка
Мвондо Жан
26' Желтая карточка
Любичич Роберт
1:1
43' Гол
Фетфатцидис Иоаннис
2:1
49' Гол
Саверио Кике
2:2
55' Гол
Вида Домагой
2:3
67' Гол
Понсе Эсекель
70' Желтая карточка
Велес Фран
72' Желтая карточка
Цубер Стивен
90' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
3:3
90' Пенальти
Морон Лоренцо
90'+9
23
Хулиан
Диас
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
18
Фатторе
Валентино
30
Мвондо
Жан
28
Верстрате
Биргер
19
Фетфатцидис
Иоаннис
77
Панагидис
Михаил
11
Саверио
Кике
17
Ансарифард
Карим
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
19
Элиассон
Никлас
23
Любичич
Роберт
14
Понсе
Эсекель
20
Манталос
Петрос
Арис Салоники
4-2-3-1
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Арис Салоники
АЕК

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

39 матчей

28.2%
28.2%
43.6%
11 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

20.5%
48.7%
30.8%
8 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

К
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.21
0.81

Среднее время на гол

74
111

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.55
1.5

Среднее время на гол

58
60

Всего голов

54
44

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

65
79

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 14 (5) 0.54
Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.15
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.15
Дарида Владимир 3 0.12
Саверио Кике 3 0.12
Самора Альваро 3 0.12
Фетфатцидис Иоаннис 2 0.08
Менендес Джонатан 1 0.04
Ансарифард Карим 1 0.04
Христодулопулос Лазарос 1 0.04
Пардо Рубен 1 0.04
Джурасек Невен 1 0.04
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 11 (2) 0.42
Понсе Эсекель 10 0.38
Цубер Стивен 6 0.23
Элиассон Никлас 5 0.19
Амрабат Нордин 4 (3) 0.15
Вида Домагой 4 0.15
Пинеда Орбелин 2 0.08
Гачинович Мийат 2 (1) 0.08
Йонссон Йенс 2 0.08
Любичич Роберт 2 0.08
Рота Лазарос 2 0.08
Манталос Петрос 1 (1) 0.04
Шиманьски Дамиан 1 0.04
Араужо Серхио 1 0.04
Мукуди Ароль 1 0.04
Калленс Александр 1 0.04
Ван Веерт Том 1 0.04
Мохаммади Милад 1 0.04
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 6 0
Монтойя Мартин 4 0
Одубаджо Мозес 4 0
Верстрате Биргер 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Брабец Якуб 3 0
Феррари Франко 3 0
Саверио Кике 3 0
Самора Альваро 3 0
Роуз Линдси 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Велес Фран 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Мвондо Жан 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Ансарифард Карим 1 0
Пардо Рубен 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Джурасек Невен 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Шиманьски Дамиан 7 0
Калленс Александр 6 0
Манталос Петрос 3 1
Галанопулос Костас 4 0
Рота Лазарос 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Вида Домагой 3 0
Цубер Стивен 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
АЕК
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
8
Арис Салоники
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
АЕК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

10
30
Арис Салоники
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
АЕК
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

17
38

Голы по времени матча

Забито

23
27
8 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
0
0%
6
22%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
5
22%
9
33%
31-45
6
26%
3
11%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
5
22%
3
11%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
7%
3
18%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
30
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 13
2
13%
2
7%
1-15
3
19%
7
23%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
25%
9
30%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
6
55%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Забито

39
57
15 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 20
6 Не забивали 2
2
5%
8
14%
1-15
6
15%
9
16%
16-30
7
18%
14
25%
31-45
9
23%
6
11%
46-60
6
15%
8
14%
61-75
9
23%
12
21%
76-90

Пропущено

29
28
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 16
2
7%
4
14%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
3
10%
10
36%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
7
24%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1
ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2
АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1
АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2

Результаты матчей

Арис Салоники
АЕК

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
3
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
10
3
3
10
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
9
4
1
12
2.5
5
8
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
25
1
13
13
1.5
19
7
4
22
2.5
12
14
1
25
3.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 26 19 3 4 66 - 21 60
2.
АЕК
 26 17 8 1 60 - 25 59
3.
Олимпиакос
 26 18 3 5 58 - 24 56
4.
Панатинаикос
 26 17 5 4 62 - 21 56
5.
Арис Салоники
 26 12 6 8 39 - 29 42
6.
Ламия
 26 9 7 10 35 - 44 34
7.
Астерас
 26 9 4 13 36 - 46 31
8.
Атромитос
 26 6 10 10 29 - 44 28
9.
Пансерраикос
 26 6 9 11 28 - 45 27
10.
ОФИ
 26 5 10 11 26 - 44 25
11.
Панетоликос
 26 4 8 14 26 - 46 20
12.
Волос
 26 4 8 14 24 - 49 20
13.
Кифисиас
 26 3 10 13 28 - 57 19
14.
ПАС Янина
 26 3 9 14 26 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 13 9 3 1 33 - 8 30
4.
Олимпиакос
 13 10 0 3 36 - 13 29
5.
Арис Салоники
 13 8 3 2 24 - 14 27
6.
Ламия
 13 6 2 5 19 - 19 20
7.
ОФИ
 13 5 5 3 18 - 14 20
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Пансерраикос
 13 4 6 3 16 - 17 18
10.
Атромитос
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Панетоликос
 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 13 2 6 5 17 - 25 12
14.
ПАС Янина
 13 2 5 6 12 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 9 1 3 34 - 13 28
2.
Олимпиакос
 13 8 3 2 22 - 11 27
3.
Панатинаикос
 13 8 2 3 29 - 13 26
4.
АЕК
 13 7 5 1 28 - 16 26
5.
Арис Салоники
 13 4 3 6 15 - 15 15
6.
Ламия
 13 3 5 5 16 - 25 14
7.
Астерас
 13 4 1 8 16 - 22 13
8.
Атромитос
 13 2 4 7 13 - 26 10
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 13 1 5 7 7 - 23 8
11.
ПАС Янина
 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
Панетоликос
 13 0 5 8 11 - 24 5
14.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
Арис Салоники Морон Лоренцо 14 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
Ожегович Огнен 12 (1)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Ламия Пападопулос Кирьякос 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Арис Салоники 3:3 АЕК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный