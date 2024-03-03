Тур: 26. Стадион: Клеантис Викелидис.
3:3
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМонтойя Мартин
0:1
15' ПенальтиАмрабат Нордин
15' Желтая карточкаМвондо Жан
26' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
1:1
43' ГолФетфатцидис Иоаннис
2:1
49' ГолСаверио Кике
2:2
55' ГолВида Домагой
2:3
67' ГолПонсе Эсекель
70' Желтая карточкаВелес Фран
72' Желтая карточкаЦубер Стивен
90' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
3:3
90' ПенальтиМорон Лоренцо
90'+9
Ход матча
13'
15'
0:1
15'
26'
43'
49'
2:1
55'
2:2
67'
2:3
68'
70'
72'
90'
90'
3:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 9
-
0 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
11
Саверио
Кике
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
-
44 Велес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Арис Салоники
АЕК
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
39 матчей
28.2%
28.2%
43.6%
11 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
20.5%
48.7%
30.8%
8 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.21
0.81
Среднее время на гол
74
111
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.55
1.5
Среднее время на гол
58
60
Всего голов
54
44
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
65
79
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|14 (5)
|0.54
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.15
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.15
|Дарида Владимир
|3
|0.12
|Саверио Кике
|3
|0.12
|Самора Альваро
|3
|0.12
|Фетфатцидис Иоаннис
|2
|0.08
|Менендес Джонатан
|1
|0.04
|Ансарифард Карим
|1
|0.04
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.04
|Пардо Рубен
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|11 (2)
|0.42
|Понсе Эсекель
|10
|0.38
|Цубер Стивен
|6
|0.23
|Элиассон Никлас
|5
|0.19
|Амрабат Нордин
|4 (3)
|0.15
|Вида Домагой
|4
|0.15
|Пинеда Орбелин
|2
|0.08
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.08
|Йонссон Йенс
|2
|0.08
|Любичич Роберт
|2
|0.08
|Рота Лазарос
|2
|0.08
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.04
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.04
|Араужо Серхио
|1
|0.04
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|Калленс Александр
|1
|0.04
|Ван Веерт Том
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|6
|0
|Монтойя Мартин
|4
|0
|Одубаджо Мозес
|4
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Саверио Кике
|3
|0
|Самора Альваро
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Велес Фран
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Мвондо Жан
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Шиманьски Дамиан
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Рота Лазарос
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Цубер Стивен
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
АЕК
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
8
Арис Салоники
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
АЕК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
10
30
Арис Салоники
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
АЕК
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
17
38
Голы по времени матча
Забито
23
27
8 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
0
0%
6
22%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
5
22%
9
33%
31-45
6
26%
3
11%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
5
22%
3
11%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
7%
3
18%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
30
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 13
2
13%
2
7%
1-15
3
19%
7
23%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
25%
9
30%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
6
55%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Забито
39
57
15 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 20
6 Не забивали 2
2
5%
8
14%
1-15
6
15%
9
16%
16-30
7
18%
14
25%
31-45
9
23%
6
11%
46-60
6
15%
8
14%
61-75
9
23%
12
21%
76-90
Пропущено
29
28
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 16
2
7%
4
14%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
3
10%
10
36%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
7
24%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1
ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2
АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1
АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2
Результаты матчей
Арис Салоники
АЕК
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
3
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
310
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
58
94
112
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
251
1313
197
422
1214
125
323
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|14 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Ожегович Огнен
|12 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|9