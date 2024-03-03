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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Кифисиас
2:1
Второй тайм: 60'
Панетоликос
0'
1:0
23' Пенальти
Ожегович Огнен
25' Желтая карточка
Младен Себастьян
47' Желтая карточка
Ivan Milicevic
50' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
1:1
54' Гол
Соуза Жоау Педру
2:1
56' Гол
Ожегович Огнен

Ход матча

23'
Ожегович Огнен
1:0
25'
 
Младен Себастьян
47'
Ivan Milicevic
 
50'
Чанаджия Дарио
 
52'
Йованчич Душан
Чанаджия Дарио
 
54'
1:1
Соуза Жоау Педру
56'
Ожегович Огнен
(Менендес Джонатан)
2:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Кифисиас
Ничья
Панетоликос
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Все Коэффициенты
99
Анагностопулос
Александрос
20
Гобелич
Марко
44
Andre
Ferreira
Teixeira
2
Вафеас
Никос
25
Ivan
Milicevic
27
Facundo
Soloa
5
Чанаджия
Дарио
16
Менендес
Джонатан
17
Крисиума
Матеус
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
13
Lucas
Abraham
Chavez
6
Ойконому
Мариос
5
Младен
Себастьян
49
Nikola
Stajic
54
Льявас
Георгиос
24
Pedro
Silva
Torrejon
10
Хуанпи
Аньор
37
Цигарас
Ангелос
14
Дуарте
Фредерику
15
Sebastian
Lomonaco
45
Соуза
Жоау
Педру
Кифисиас
4-2-3-1
Панетоликос
5-3-2

История личных встреч

Кифисиас
Панетоликос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 2 0.08
Йованчич Душан 1 0.04
Чанаджия Дарио 0 0
Andre Ferreira Teixeira 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.15
Дуарте Фредерику 3 0.12
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.12
Льявас Георгиос 2 0.08
Шенгелия Леван 2 0.08
Хацитеодоридис Илиас 2 0.08
Дуарте Бруно 2 0.08
Серхио Диас 1 0.04
Карелис Никос 1 0.04
Харис Мавриас 1 0.04
Ойконому Мариос 1 0.04
Малис Александрос 1 0.04
Franco Baldassarra 1 0.04
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0

Карточки

Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Soloa 4 0
Чанаджия Дарио 2 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Vasilios Spinos 0 1
Ivan Milicevic 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Йованчич Душан 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 8 0
Дуарте Бруно 8 0
Facundo Perez 6 1
Хуанпи Аньор 6 0
Ойконому Мариос 4 1
Карелис Никос 4 0
Дуарте Фредерику 4 0
Шенгелия Леван 3 0
Малис Александрос 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Nikola Stajic 2 0
Стергиакис Антонис 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0

Результаты матчей

Кифисиас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Панетоликос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
10
Кифисиас
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
85% (11)
0% (0)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Панетоликос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

26
15

Упущенные победы

7
12
Кифисиас
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Панетоликос
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

35
15

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
24 Не забивали 18
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

36
21
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
8
22%
2
10%
1-15
4
11%
4
19%
16-30
5
14%
5
24%
31-45
4
11%
3
14%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
11
31%
4
19%
76-90

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
3
38%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

34
20
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
3%
6
30%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
8
24%
1
5%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
9
26%
8
40%
76-90

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 9
3
30%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
30%
6
22%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
40%
5
19%
61-75
0
0%
7
26%
76-90

Пропущено

70
41
33 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
9
13%
8
20%
1-15
11
16%
6
15%
16-30
13
19%
6
15%
31-45
7
10%
3
7%
46-60
10
14%
6
15%
61-75
20
29%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисиас
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 АЕК - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Волос 0:0
ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1
Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1

Результаты матчей

Кифисиас
Панетоликос

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
3:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Кифисиас
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
4
9
2
10
2.5
2
11
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
11
1.5
2
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
16
9
6
19
1.5
6
19
3
22
2.5
2
23
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:2 26 17 8 1 59 - 24 59
2.
ПАОК
 0:0 26 18 4 4 64 - 21 58
3.
Олимпиакос
 2:0 26 18 3 5 57 - 24 56
4.
Панатинаикос
 1:1 26 17 5 4 61 - 20 56
5.
Арис Салоники
 2:2 26 12 6 8 38 - 28 42
6.
Ламия
 0:0 26 9 8 9 35 - 42 35
7.
Астерас
 1:1 26 9 5 12 36 - 45 32
8.
Атромитос
 0:1 26 6 9 11 28 - 44 27
9.
ОФИ
 1:1 26 5 10 11 25 - 43 25
10.
Пансерраикос
 1:1 26 5 10 11 27 - 45 25
11.
Панетоликос
 1:1 26 4 8 14 25 - 45 20
12.
ПАС Янина
 1:0 26 4 8 14 26 - 47 20
13.
Волос
 0:2 26 4 8 14 24 - 48 20
14.
Кифисиас
 1:1 26 3 10 13 27 - 56 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:2 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 0:0 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 1:1 13 9 3 1 33 - 8 30
4.
Олимпиакос
 2:0 13 10 0 3 35 - 13 29
5.
Арис Салоники
 2:2 13 8 3 2 23 - 13 27
6.
Ламия
 0:0 13 6 3 4 19 - 17 21
7.
ОФИ
 1:1 13 5 5 3 17 - 13 20
8.
Астерас
 1:1 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Атромитос
 0:1 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Пансерраикос
 1:1 13 3 7 3 15 - 17 16
11.
Панетоликос
 1:1 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
ПАС Янина
 1:0 13 3 4 6 12 - 18 13
13.
Волос
 0:2 13 3 3 7 17 - 26 12
14.
Кифисиас
 1:1 13 2 6 5 16 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 13 8 3 2 22 - 11 27
2.
ПАОК
 0:0 13 8 2 3 32 - 13 26
3.
Панатинаикос
 1:1 13 8 2 3 28 - 12 26
4.
АЕК
 2:2 13 7 5 1 27 - 15 26
5.
Арис Салоники
 2:2 13 4 3 6 15 - 15 15
6.
Астерас
 1:1 13 4 2 7 16 - 21 14
7.
Ламия
 0:0 13 3 5 5 16 - 25 14
8.
Атромитос
 0:1 13 2 3 8 12 - 26 9
9.
Пансерраикос
 1:1 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 0:2 13 1 5 7 7 - 22 8
11.
ПАС Янина
 1:0 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 1:1 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
Панетоликос
 1:1 13 0 5 8 10 - 23 5
14.
ОФИ
 1:1 13 0 5 8 8 - 30 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
Ожегович Огнен 12 (1)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Г О О О О Л - Ожегович Огнен из команды Кифисиас забивает с точки!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кифисиас
Ничья
Панетоликос
2.90
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4.80
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3.80
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