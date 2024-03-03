Тур: 26. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
2:1
Второй тайм: 60'
0'
1:0
23' ПенальтиОжегович Огнен
25' Желтая карточкаМладен Себастьян
47' Желтая карточкаIvan Milicevic
50' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
1:1
54' ГолСоуза Жоау Педру
2:1
56' ГолОжегович Огнен
Ход матча
23'
1:0
25'
47'
50'
54'
1:1
56'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Дуарте БруноНападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Кифисиас
Панетоликос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|2
|0.08
|Йованчич Душан
|1
|0.04
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.15
|Дуарте Фредерику
|3
|0.12
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.12
|Льявас Георгиос
|2
|0.08
|Шенгелия Леван
|2
|0.08
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0.08
|Дуарте Бруно
|2
|0.08
|Серхио Диас
|1
|0.04
|Карелис Никос
|1
|0.04
|Харис Мавриас
|1
|0.04
|Ойконому Мариос
|1
|0.04
|Малис Александрос
|1
|0.04
|Franco Baldassarra
|1
|0.04
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Карточки
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Soloa
|4
|0
|Чанаджия Дарио
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Vasilios Spinos
|0
|1
|Ivan Milicevic
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Йованчич Душан
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|8
|0
|Дуарте Бруно
|8
|0
|Facundo Perez
|6
|1
|Хуанпи Аньор
|6
|0
|Ойконому Мариос
|4
|1
|Карелис Никос
|4
|0
|Дуарте Фредерику
|4
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Харис Мавриас
|1
|1
|Серхио Диас
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|2
|0
|Nikola Stajic
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
Результаты матчей
Кифисиас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Панетоликос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
10
Кифисиас
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
85% (11)
0% (0)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Панетоликос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
26
15
Упущенные победы
7
12
Кифисиас
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Панетоликос
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
35
15
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
24 Не забивали 18
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
36
21
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
8
22%
2
10%
1-15
4
11%
4
19%
16-30
5
14%
5
24%
31-45
4
11%
3
14%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
11
31%
4
19%
76-90
Забито
8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
3
38%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
34
20
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
3%
6
30%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
8
24%
1
5%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
9
26%
8
40%
76-90
Забито
10
27
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 9
3
30%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
30%
6
22%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
40%
5
19%
61-75
0
0%
7
26%
76-90
Пропущено
70
41
33 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
9
13%
8
20%
1-15
11
16%
6
15%
16-30
13
19%
6
15%
31-45
7
10%
3
7%
46-60
10
14%
6
15%
61-75
20
29%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисиас
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 АЕК - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Волос 0:0
ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1
Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1
Результаты матчей
Кифисиас
Панетоликос
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
3:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Кифисиас
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
94
48
49
210
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
211
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
169
619
619
322
223
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|26
|17
|8
|1
|59 - 24
|59
|2.
|0:0
|26
|18
|4
|4
|64 - 21
|58
|3.
|2:0
|26
|18
|3
|5
|57 - 24
|56
|4.
|1:1
|26
|17
|5
|4
|61 - 20
|56
|5.
|2:2
|26
|12
|6
|8
|38 - 28
|42
|6.
|0:0
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|7.
|1:1
|26
|9
|5
|12
|36 - 45
|32
|8.
|0:1
|26
|6
|9
|11
|28 - 44
|27
|9.
|1:1
|26
|5
|10
|11
|25 - 43
|25
|10.
|1:1
|26
|5
|10
|11
|27 - 45
|25
|11.
|1:1
|26
|4
|8
|14
|25 - 45
|20
|12.
|1:0
|26
|4
|8
|14
|26 - 47
|20
|13.
|0:2
|26
|4
|8
|14
|24 - 48
|20
|14.
|1:1
|26
|3
|10
|13
|27 - 56
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|13
|10
|3
|0
|32 - 9
|33
|2.
|0:0
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|3.
|1:1
|13
|9
|3
|1
|33 - 8
|30
|4.
|2:0
|13
|10
|0
|3
|35 - 13
|29
|5.
|2:2
|13
|8
|3
|2
|23 - 13
|27
|6.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|7.
|1:1
|13
|5
|5
|3
|17 - 13
|20
|8.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|9.
|0:1
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|10.
|1:1
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|11.
|1:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|0:2
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|14.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|16 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|32 - 13
|26
|3.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|28 - 12
|26
|4.
|2:2
|13
|7
|5
|1
|27 - 15
|26
|5.
|2:2
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|6.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|7.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 25
|14
|8.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|9.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|0:2
|13
|1
|5
|7
|7 - 22
|8
|11.
|1:0
|13
|1
|4
|8
|14 - 29
|7
|12.
|1:1
|13
|1
|4
|8
|11 - 32
|7
|13.
|1:1
|13
|0
|5
|8
|10 - 23
|5
|14.
|1:1
|13
|0
|5
|8
|8 - 30
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Ожегович Огнен
|12 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9