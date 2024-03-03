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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Каса Пия
0:0
Второй тайм: 65'
Жил Висенте
0'
34' Желтая карточка
Тиба Педру
45' Желтая карточка
Нето Анжело

Ход матча

8'
Бени
Бриту Рафаэл
 
34'
 
Тиба Педру
45'
Нето Анжело
 
64'
 
Алипур Али
Мурило Коста
64'
 
Домингес Максим
Тиба Педру
Прогнозы 120
Каса Пия 40.8% (49)
X 40.8% (49)
Жил Висенте 18.3% (22)
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Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Жил Висенте
3.65
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Все Коэффициенты
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
8
Нето Анжело
17
Бриту
Рафаэл
5
Лело
Леонардо
7
Морейра
Нуну
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
80
Кастро
Пабло
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
7
Шаброль
Тиджани
70
Коррея
Фелиш
77
Мурило
Коста
Каса Пия
3-4-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Каса Пия
Жил Висенте

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.33
Кастро Пабло 3 0.13
Кардозо Фелиппе 3 0.13
Андраде Фернандо 2 (1) 0.08
Сома Юки 1 0.04
Ларрасабаль Гаиска 1 0.04
Диас Тиаго 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Жушту Самуэл 1 0.04
Годвин Савиур 1 (1) 0.04
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.25
Коррея Фелиш 4 0.17
Мурило Коста 3 (2) 0.13
Перейра Габриэл 3 0.13
Депу 3 0.13
Тиба Педру 3 (1) 0.13
Фудзимото Канья 2 (1) 0.08
Роко Батурина 2 0.08
Шаброль Тиджани 2 0.08
Мигель Монтейру 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 1 0.04
Алипур Али 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Уилсон Роан 1 0.04
Лучано Томас 1 0.04
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 9 0
Кастро Пабло 5 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Бени 5 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Варела Фернанду 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Сома Юки 1 0
Тчамба Дуплекс 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Морейра Нуну 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Перейра Габриэл 6 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Гбане Мори 5 0
Коррея Фелиш 4 0
Рубен Мигель 3 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Шаброль Тиджани 2 0
Бута Леонарду 2 0
Пинту Алекс 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Жил Висенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
7
Каса Пия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Жил Висенте
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

15
21
Каса Пия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Жил Висенте
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
2
15%
7
32%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
3
23%
6
27%
76-90

Забито

16
23
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
13%
4
17%
1-15
4
25%
1
4%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
5
31%
6
26%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
18%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
27%
6
43%
76-90

Забито

22
35
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
3
14%
4
11%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
3
14%
8
23%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
3
14%
7
20%
61-75
6
27%
8
23%
76-90

Пропущено

35
36
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
5
14%
3
8%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
6
17%
4
11%
31-45
4
11%
11
31%
46-60
7
20%
4
11%
61-75
9
26%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0
Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1
Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2

Результаты матчей

Каса Пия
Жил Висенте

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
3
2 раза 9%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
3
8
3
9
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
18
5
4
19
1.5
8
15
3
20
2.5
4
19
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 22 18 2 2 63 - 22 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
9.
Каса Пия
 0:0 Заявка 24 7 6 11 22 - 35 27
10.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
11.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 24 6 5 13 24 - 49 23
14.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 Заявка 24 5 7 12 23 - 38 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 0:0 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 0:0 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 0:0 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 0:0 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 0:0 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 18 (4)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Тактическая замена. Тиба Педру уходит с поля и его заменяет Домингес Максим
  • 64'
    Тактическая замена. Мурило Коста уходит с поля и его заменяет Алипур Али
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Тиба Педру получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Бриту Рафаэл получил травму и заменен. Бени выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 39.2% пользователей.
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Прогнозы 120
Каса Пия 40.8% (49)
X 40.8% (49)
Жил Висенте 18.3% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Жил Висенте
3.65
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3.05
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Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Жил Висенте

Исход игры
Каса Пия
40.8% (49)
Ничья
40.8% (49)
Жил Висенте
18.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
25.21% (30)
Меньше
74.79% (89)
Обе команды забьют
Да
64.71% (77)
Нет
35.29% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (47)
1:0 Каса Пия
27.5% (33)
2:1 Каса Пия
10.8% (13)
1:2 Жил Висенте
10% (12)
0:1 Жил Висенте
4.2% (5)
0:2 Жил Висенте
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Жил Висенте
1.7% (2)
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