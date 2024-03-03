Тур: 24. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Оливейра Мануэл
0:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
8'
34'
45'
17
Бриту
Рафаэл
80
Кастро
Пабло
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
77
Мурило
Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Кастро ПаблоНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
- Нападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
-
77 Мурило КостаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 ДепуЗащитник
- Защитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Kazu
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Каса Пия
Жил Висенте
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.33
|Кастро Пабло
|3
|0.13
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.13
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.08
|Сома Юки
|1
|0.04
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.04
|Диас Тиаго
|1
|0.04
|Нунеш Жоау
|1
|0.04
|Жушту Самуэл
|1
|0.04
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.04
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.25
|Коррея Фелиш
|4
|0.17
|Мурило Коста
|3 (2)
|0.13
|Перейра Габриэл
|3
|0.13
|Депу
|3
|0.13
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.13
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.08
|Роко Батурина
|2
|0.08
|Шаброль Тиджани
|2
|0.08
|Мигель Монтейру
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.04
|Алипур Али
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Уилсон Роан
|1
|0.04
|Лучано Томас
|1
|0.04
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|9
|0
|Кастро Пабло
|5
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Тчамба Дуплекс
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиба Педру
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Перейра Габриэл
|6
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Нету Мартим
|5
|0
|Гбане Мори
|5
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Шаброль Тиджани
|2
|0
|Бута Леонарду
|2
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Жил Висенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
7
Каса Пия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Жил Висенте
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
15
21
Каса Пия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Жил Висенте
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
13
22
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
2
15%
7
32%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
3
23%
6
27%
76-90
Забито
16
23
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
13%
4
17%
1-15
4
25%
1
4%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
5
31%
6
26%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
18%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
27%
6
43%
76-90
Забито
22
35
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
3
14%
4
11%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
3
14%
8
23%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
3
14%
7
20%
61-75
6
27%
8
23%
76-90
Пропущено
35
36
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
5
14%
3
8%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
6
17%
4
11%
31-45
4
11%
11
31%
46-60
7
20%
4
11%
61-75
9
26%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0
Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1
Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2
Результаты матчей
Каса Пия
Жил Висенте
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
3
2 раза 9%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
48
38
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
185
419
815
320
419
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|2.
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|63 - 22
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|53 - 33
|49
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|9.
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 35
|27
|10.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|13.
|0:0 Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 49
|23
|14.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|0:0 Заявка
|24
|3
|9
|12
|23 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Жил Висенте
Исход игры
Каса Пия
40.8% (49)
Ничья
40.8% (49)
Жил Висенте
18.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
25.21% (30)
Меньше
74.79% (89)
Обе команды забьют
Да
64.71% (77)
Нет
35.29% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (47)
1:0 Каса Пия
27.5% (33)
2:1 Каса Пия
10.8% (13)
1:2 Жил Висенте
10% (12)
0:1 Жил Висенте
4.2% (5)
0:2 Жил Висенте
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Жил Висенте
1.7% (2)
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