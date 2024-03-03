Тур: 28. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:0
Конец матча
0'
34' Красная карточкаМуандилмаджи Мариус
1:0
47' ГолАлексич Даниел
69' Желтая карточкаАнтальялы Тайлан
76' Желтая карточкаЧелик Осман
83' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
90'+9
Ход матча
47'
1:0
69'
76'
86'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
20
Кеман
Оливье
11
Давидсон
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
88
Челик
Осман
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
36
Раман
Бенито
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Дилек ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
36 Раман БенитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Муйя АрбнорНападающий
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Самсунспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
67
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (3)
|0.46
|Фигейредо Жоау
|4
|0.14
|Абейд Мехди
|3
|0.11
|Опоку Джером
|3
|0.11
|Пелкас Димитрис
|3
|0.11
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.07
|Дюбуа Лео
|1
|0.04
|Алексич Даниел
|1
|0.04
|Гюрлер Сердар
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Кени Филипп
|1
|0.04
|Гюрелер Хамза
|1
|0.04
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.25
|Нтчам Оливье
|5 (4)
|0.18
|Хольсе Карло
|4
|0.14
|Кылынч Эмре
|3
|0.11
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.11
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.11
|Явру Зеки
|1
|0.04
|Айдогду Сонер
|1
|0.04
|Шатка Любомир
|1
|0.04
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.04
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.04
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.04
|Димата Ландри
|1
|0.04
|Муйя Арбнор
|1
|0.04
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Ба Уссейну
|7
|1
|Тюрюдж Дениз
|7
|0
|Опоку Джером
|5
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Димата Ландри
|3
|1
|Озтюрк Алим
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Челик Осман
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Антальялы Тайлан
|2
|0
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Раман Бенито
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Самсунспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
9
Истанбул Башакшехир
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Самсунспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
11
19
Истанбул Башакшехир
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Самсунспор
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 0
17 Не забивали 19
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
5
23%
3
25%
61-75
1
5%
4
33%
76-90
Пропущено
16
24
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
5
31%
5
21%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
3
21%
4
19%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
21%
4
19%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
4
29%
8
38%
76-90
Пропущено
17
13
12 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
24%
3
23%
1-15
4
24%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Забито
36
33
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
7
19%
4
12%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
9
25%
6
18%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
5
14%
12
36%
76-90
Пропущено
33
37
22 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 22
9
27%
8
22%
1-15
6
18%
9
24%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
4
12%
3
8%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
6
18%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0
Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1
Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Самсунспор
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
77
77
410
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
208
1216
919
622
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|2.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|57 - 15
|72
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 31
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 33
|39
|7.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 40
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|9.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|32 - 31
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|28 - 39
|31
|14.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|17.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|18.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7