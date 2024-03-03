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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:0
Конец матча
Самсунспор
0'
34' Красная карточка
Муандилмаджи Мариус
1:0
47' Гол
Алексич Даниел
69' Желтая карточка
Антальялы Тайлан
76' Желтая карточка
Челик Осман
83' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
90'+9

Ход матча

34'
 
Муандилмаджи Мариус
46'
 
Озтюрк Алим
Генюл Сонер
46'
Илкхан Эмирхан
Дюбуа Лео
 
47'
Алексич Даниел
1:0
60'
 
Кара Эркан
Раман Бенито
69'
 
Антальялы Тайлан
74'
Шахинер Омер Али
Кеман Оливье
 
76'
 
Челик Осман
80'
 
Фофана Морике
Челик Осман
81'
 
Муйя Арбнор
Антальялы Тайлан
83'
 
Ван Дронгелен Рик
86'
Кени Филипп
Давидсон
 
86'
Соуза Жосеф
Алексич Даниел
 
90'
 
Бола Марк
Ван Дронгелен Рик
90'
Абейд Мехди
Озджан Беркай
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
16
Шенгезер
Мухаммед
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
8
Алексич
Даниел
20
Кеман
Оливье
11
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
48
Антальялы
Тайлан
88
Челик
Осман
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
36
Раман
Бенито
9
Муандилмаджи
Мариус
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Самсунспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:0
ТПЛ
1:3
ТПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
67

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 13 (3) 0.46
Фигейредо Жоау 4 0.14
Абейд Мехди 3 0.11
Опоку Джером 3 0.11
Пелкас Димитрис 3 0.11
Тюрюдж Дениз 2 0.07
Дюбуа Лео 1 0.04
Алексич Даниел 1 0.04
Гюрлер Сердар 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Кени Филипп 1 0.04
Гюрелер Хамза 1 0.04
Соуза Жосеф 0 0
Кеман Оливье 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 0.25
Нтчам Оливье 5 (4) 0.18
Хольсе Карло 4 0.14
Кылынч Эмре 3 0.11
Ван Дронгелен Рик 3 0.11
Кара Эркан 3 (1) 0.11
Явру Зеки 1 0.04
Айдогду Сонер 1 0.04
Шатка Любомир 1 0.04
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.04
Шиндлер Кингсли 1 0.04
Аит Бенассер Юссеф 1 0.04
Димата Ландри 1 0.04
Муйя Арбнор 1 0.04
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 6 2
Ба Уссейну 7 1
Тюрюдж Дениз 7 0
Опоку Джером 5 1
Пелкас Димитрис 5 0
Лима Лукас 4 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Кеман Оливье 1 0
Карзев Эден 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муандилмаджи Мариус 5 1
Димата Ландри 3 1
Озтюрк Алим 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Явру Зеки 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Челик Осман 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Хольсе Карло 3 0
Антальялы Тайлан 2 0
Тэт Флавьен 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Раман Бенито 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Самсунспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
9
Истанбул Башакшехир
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Самсунспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

11
19
Истанбул Башакшехир
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Самсунспор
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 0
17 Не забивали 19
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
5
23%
3
25%
61-75
1
5%
4
33%
76-90

Пропущено

16
24
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
5
31%
5
21%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
3
21%
4
19%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
21%
4
19%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
4
29%
8
38%
76-90

Пропущено

17
13
12 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
24%
3
23%
1-15
4
24%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Забито

36
33
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
7
19%
4
12%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
9
25%
6
18%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
5
14%
12
36%
76-90

Пропущено

33
37
22 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 22
9
27%
8
22%
1-15
6
18%
9
24%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
4
12%
3
8%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
6
18%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0
Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1
Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Самсунспор

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
7
7
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
2
12
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
20
8
12
16
1.5
9
19
6
22
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
2.
Галатасарай
 Заявка 27 23 3 1 57 - 15 72
3.
Трабзонспор
 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 Заявка 27 14 4 9 39 - 31 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 28 11 6 11 36 - 33 39
7.
Ризеспор
 Заявка 28 11 6 11 31 - 40 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
9.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
10.
Антальяспор
 Заявка 27 8 11 8 32 - 31 35
11.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Коньяспор
 Заявка 28 7 10 11 28 - 39 31
14.
Аланьяспор
 Заявка 27 6 12 9 32 - 40 30
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 27 7 8 12 32 - 31 29
17.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
18.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
10.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
11.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
12.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
13.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
14.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
15.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
16.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
12.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      УДАЛЕНИЕ! - Муандилмаджи Мариус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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