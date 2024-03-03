Тур: 24. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Бесса Жозе
0:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
37'
69'
33
Формига
Игор
43
Алемао
25
Нонока
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
28
Кошта
Бруну
34
Ортис
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
77 Варела ХелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ГугаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кампос ЛуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
История личных встреч
Портимоненсе
Визела
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|6 (3)
|0.25
|Варела Хелио
|5
|0.21
|Каррильо Рони
|4
|0.17
|Джаспер Силвестер
|2
|0.08
|Релвас Филипе
|2
|0.08
|Энрике Педро VI
|2
|0.08
|Денер Клементе
|1
|0.04
|Гуга
|1
|0.04
|Кампос Луан
|1
|0.04
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Перейра Илдеберту
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|13
|0.54
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.13
|Соро Альберто
|2
|0.08
|Лебеденко Орест
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.04
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Оливейра Уго
|0
|0
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|9
|0
|Карлинос
|8
|0
|Энрике Педро VI
|7
|0
|Алемао
|6
|0
|Варела Хелио
|6
|0
|Гуга
|5
|0
|Нонока
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|4
|0
|Наскименто Диого
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Буснич Александар
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Кошта Бруну
|1
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Визела
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
9
Портимоненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Визела
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
26
21
Упущенные победы
12
6
Портимоненсе
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Визела
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
27
21
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
19%
4
19%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
4
19%
76-90
Забито
16
12
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
29
26
7 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
10%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
1
3%
7
27%
31-45
10
34%
4
15%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
9
31%
8
31%
76-90
Забито
28
23
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
5
18%
4
17%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
7
25%
1
4%
31-45
2
7%
6
26%
46-60
4
14%
6
26%
61-75
7
25%
5
22%
76-90
Пропущено
45
47
15 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
6
13%
6
13%
1-15
6
13%
7
15%
16-30
3
7%
9
19%
31-45
13
29%
7
15%
46-60
4
9%
6
13%
61-75
13
29%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2
Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Визела
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:4
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
84
110
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
83
48
29
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
167
518
617
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|2.
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|63 - 22
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|53 - 33
|49
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|9.
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 35
|27
|10.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|13.
|0:0 Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 49
|23
|14.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|0:0 Заявка
|24
|3
|9
|12
|23 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Визела
Исход игры
Портимоненсе
65.8% (79)
Ничья
25.8% (31)
Визела
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
30.25% (36)
Меньше
69.75% (83)
Обе команды забьют
Да
54.62% (65)
Нет
45.38% (54)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
37.5% (45)
1:1 Ничья
24.2% (29)
2:1 Портимоненсе
23.3% (28)
1:2 Визела
5% (6)
2:0 Портимоненсе
2.5% (3)
0:1 Визела
2.5% (3)
3:1 Портимоненсе
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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