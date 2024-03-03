Тур: 24. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Бесса Жозе
0:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаЭшковал Жоау
69' Красная карточкаЭнрике Педро
86' Желтая карточкаКассама Мидана
87' Желтая карточкаАлемао
90' Желтая карточкаДенер Клементе
90'+10
Ход матча
37'
69'
86'
87'
90'
33
Формига
Игор
43
Алемао
25
Нонока
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
28
Кошта
Бруну
34
Ортис
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
77 Варела ХелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ГугаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кампос ЛуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
История личных встреч
Портимоненсе
Визела
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|6 (3)
|0.25
|Варела Хелио
|5
|0.21
|Каррильо Рони
|4
|0.17
|Джаспер Силвестер
|2
|0.08
|Релвас Филипе
|2
|0.08
|Энрике Педро VI
|2
|0.08
|Денер Клементе
|1
|0.04
|Гуга
|1
|0.04
|Кампос Луан
|1
|0.04
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Перейра Илдеберту
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|13
|0.54
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.13
|Соро Альберто
|2
|0.08
|Лебеденко Орест
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.04
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Оливейра Уго
|0
|0
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|10
|0
|Энрике Педро VI
|7
|1
|Карлинос
|8
|0
|Алемао
|7
|0
|Варела Хелио
|6
|0
|Гуга
|5
|0
|Нонока
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Кассама Мидана
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|4
|0
|Наскименто Диого
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Буснич Александар
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Кошта Бруну
|1
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Визела
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
9
Портимоненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Визела
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
26
21
Упущенные победы
12
6
Портимоненсе
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Визела
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
27
21
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
19%
4
19%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
4
19%
76-90
Забито
16
12
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
29
26
7 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
10%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
1
3%
7
27%
31-45
10
34%
4
15%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
9
31%
8
31%
76-90
Забито
28
23
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
5
18%
4
17%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
7
25%
1
4%
31-45
2
7%
6
26%
46-60
4
14%
6
26%
61-75
7
25%
5
22%
76-90
Пропущено
45
47
15 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
6
13%
6
13%
1-15
6
13%
7
15%
16-30
3
7%
9
19%
31-45
13
29%
7
15%
46-60
4
9%
6
13%
61-75
13
29%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2
Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Визела
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
48
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
168
519
618
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|23
|19
|2
|2
|65 - 23
|59
|2.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|53 - 33
|49
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 35
|27
|10.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|11.
|1:2 Заявка
|24
|7
|5
|12
|31 - 34
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|13.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 49
|23
|14.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|23 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|12
|0
|0
|39 - 8
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|1:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|3.
|2:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Визела
Исход игры
Портимоненсе
65.8% (79)
Ничья
25.8% (31)
Визела
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
30.25% (36)
Меньше
69.75% (83)
Обе команды забьют
Да
54.62% (65)
Нет
45.38% (54)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
37.5% (45)
1:1 Ничья
24.2% (29)
2:1 Портимоненсе
23.3% (28)
1:2 Визела
5% (6)
2:0 Портимоненсе
2.5% (3)
0:1 Визела
2.5% (3)
3:1 Портимоненсе
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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