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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Бесса Жозе
Портимоненсе
0:0
Конец матча
Визела
0'
37' Желтая карточка
Эшковал Жоау
69' Красная карточка
Энрике Педро
86' Желтая карточка
Кассама Мидана
87' Желтая карточка
Алемао
90' Желтая карточка
Денер Клементе
90'+10

Ход матча

37'
 
Эшковал Жоау
57'
Кассама Мидана
Перейра Илдеберту
 
61'
 
Сан-Луи Дилан
Гарсия Самуэль
69'
Энрике Педро
 
72'
 
Наскименто Диого
Ортис Педро
72'
 
Оливейра Уго
Силва Томаш
75'
Кошта Гонсалу
Джаспер Силвестер
 
84'
 
Петров Сава
Лебеденко Орест
84'
 
Соро Альберто
Кина Домингуш
86'
Кассама Мидана
 
87'
Алемао
 
90'
Мвуэ Стив
Кассама Мидана
 
90'
Мартинш Родригу
Варела Хелио
 
90'
Денер Клементе
 
Прогнозы 120
Портимоненсе 65.8% (79)
X 25.8% (31)
Визела 8.3% (10)
Все прогнозы
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
25
Нонока
13
Денер
Клементе
7
Джаспер
Силвестер
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
10
Перейра
Илдеберту
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
19
Лебеденко
Орест
25
Эшковал
Жоау
10
Кина
Домингуш
28
Кошта
Бруну
20
Гарсия
Самуэль
34
Ортис
Педро
6
Перейра
Матеус
99
Эссанд
Самюэль
Портимоненсе
4-2-3-1
Визела
4-5-1

История личных встреч

Портимоненсе
Визела

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:2
ГЛ
1:1
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.25
Варела Хелио 5 0.21
Каррильо Рони 4 0.17
Джаспер Силвестер 2 0.08
Релвас Филипе 2 0.08
Энрике Педро VI 2 0.08
Денер Клементе 1 0.04
Гуга 1 0.04
Кампос Луан 1 0.04
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 13 0.54
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.13
Соро Альберто 2 0.08
Лебеденко Орест 1 0.04
Морейра Нуну 1 0.04
Сан-Луи Дилан 1 0.04
Перейра Матеус 1 0.04
Оливейра Уго 0 0
Кина Домингуш 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 10 0
Энрике Педро VI 7 1
Карлинос 8 0
Алемао 7 0
Варела Хелио 6 0
Гуга 5 0
Нонока 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Кассама Мидана 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Каррильо Рони 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Эшковал Жоау 7 0
Гарсия Самуэль 5 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Оливейра Андерсон 4 0
Эссанд Самюэль 4 0
Наскименто Диого 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Буснич Александар 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Кошта Бруну 1 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Лебеденко Орест 1 0
Мендес Алексис 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Визела
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
9
Портимоненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Визела
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

26
21

Упущенные победы

12
6
Портимоненсе
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Визела
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

27
21

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
19%
4
19%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
4
19%
76-90

Забито

16
12
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Пропущено

29
26
7 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
10%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
1
3%
7
27%
31-45
10
34%
4
15%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
9
31%
8
31%
76-90

Забито

28
23
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
5
18%
4
17%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
7
25%
1
4%
31-45
2
7%
6
26%
46-60
4
14%
6
26%
61-75
7
25%
5
22%
76-90

Пропущено

45
47
15 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
6
13%
6
13%
1-15
6
13%
7
15%
16-30
3
7%
9
19%
31-45
13
29%
7
15%
46-60
4
9%
6
13%
61-75
13
29%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2
Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Визела

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
16
8
5
19
1.5
6
18
2
22
2.5
1
23
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:1 Заявка 23 19 2 2 65 - 23 59
2.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
9.
Каса Пия
 Заявка 24 7 6 11 22 - 35 27
10.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
11.
Фаренсе
 1:2 Заявка 24 7 5 12 31 - 34 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Портимоненсе
 Заявка 24 6 5 13 24 - 49 23
14.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 Заявка 24 5 7 12 23 - 38 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:1 Заявка 12 12 0 0 39 - 8 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 1:2 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 2:1 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 1:2 Заявка 12 3 2 7 15 - 20 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 18 (4)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Эшковал Жоау - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Портимоненсе 65.8% (79)
    X 25.8% (31)
    Визела 8.3% (10)
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    Где смотреть матч Портимоненсе 0:0 Визела онлайн

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    Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Визела

    Исход игры
    Портимоненсе
    65.8% (79)
    Ничья
    25.8% (31)
    Визела
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.25% (36)
    Меньше
    69.75% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    54.62% (65)
    Нет
    45.38% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Портимоненсе
    37.5% (45)
    1:1 Ничья
    24.2% (29)
    2:1 Портимоненсе
    23.3% (28)
    1:2 Визела
    5% (6)
    2:0 Портимоненсе
    2.5% (3)
    0:1 Визела
    2.5% (3)
    3:1 Портимоненсе
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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