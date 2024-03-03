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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Пендикспор
0:2
Конец матча
Коньяспор
0'
0:1
12' Пенальти
Чикалеши Сокол
18' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
53' Желтая карточка
Словик Якуб
55' Желтая карточка
Рассул Джохер Хадим
58' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
58' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
60' Желтая карточка
Секейра Нуну
65' Желтая карточка
Самбу Були
0:2
73' Гол
Этеми Вален
90' Желтая карточка
Диаби Абдулай
90' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
90' Желтая карточка
Этеми Вален
90'+7
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
33
Эзтюрк
Алпаслан
14
Рассул
Джохер
Хадим
6
Секейра
Нуну
18
Мидтше
Фредрик
66
Лусамба
Арно
5
Н'Диайе
Папа
11
Акбунар
Халиль
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
27
Словик
Якуб
5
Язгылы
Угурджан
33
Filip
Damjanovic
15
Хадебе
Тинейдж
12
Хауберт
Гильерме
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
6
Дикмен
Сонер
35
Юлгюн
Огулджан
18
Ндао
Алассан
17
Чикалеши
Сокол
Пендикспор
4-3-3
Коньяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Пендикспор
Коньяспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.21
Найир Умут 3 0.11
Тюрам Рожерио 3 0.11
Ромеро Оскар 3 (3) 0.11
Акбунар Халиль 2 0.07
Кайя Гёкхан 2 0.07
Велинтон Соуза 2 0.07
Диаби Абдулай 2 0.07
Секейра Нуну 1 0.04
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.04
Цекици Эндри 1 0.04
Каппел Леандро 1 0.04
Эзтюрк Алпаслан 1 0.04
Зюлюнгёз Беркай 1 0.04
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 9 (6) 0.32
Андреасен Лука 5 0.18
Хауберт Гильерме 3 0.11
Морено Марлос 2 0.07
Мурич Роберт 2 0.07
Язгылы Угурджан 2 0.07
Огюз Ахмет 1 0.04
Этеми Вален 1 0.04
Н'Зонзи Стивен 1 0.04
Чикылдэу Александру 1 0.04
Юлгюн Огулджан 1 0.04
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 4 1
Эзтюрк Алпаслан 5 0
Секейра Нуну 5 0
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Цекици Эндри 4 0
Акбунар Халиль 2 1
Асан Серкан 2 1
Лусамба Арно 3 0
Рассул Джохер Хадим 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Найир Умут 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Диаби Абдулай 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Тиам Маме 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 6 1
Огюз Ахмет 6 0
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Словик Якуб 2 0
Паш Бруно 2 0
Этеми Вален 2 0
Самбу Були 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
11
Пендикспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Коньяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

12
12
Пендикспор
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Коньяспор
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
5
28%
3
21%
76-90

Пропущено

24
24
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
1
4%
5
21%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
9
38%
6
25%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
1
6%
2
12%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
7
44%
4
24%
76-90

Пропущено

31
12
13 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
5
16%
2
17%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
8
26%
1
8%
46-60
3
10%
4
33%
61-75
7
23%
5
42%
76-90

Забито

34
31
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
4
12%
3
10%
1-15
5
15%
2
6%
16-30
6
18%
8
26%
31-45
2
6%
7
23%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
12
35%
7
23%
76-90

Пропущено

55
36
21 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 18
8
15%
4
11%
1-15
7
13%
2
6%
16-30
6
11%
5
14%
31-45
11
20%
5
14%
46-60
7
13%
8
22%
61-75
16
29%
29%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1
Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5
Коньяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0
Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1

Результаты матчей

Пендикспор
Коньяспор

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
0:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:0
5 раз 18%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
10
1.5
5
8
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
2
13
1
13
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
21
7
7
21
1.5
7
21
3
25
2.5
2
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
2.
Галатасарай
 Заявка 27 23 3 1 57 - 15 72
3.
Трабзонспор
 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 Заявка 27 14 4 9 39 - 31 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 28 11 6 11 36 - 33 39
7.
Ризеспор
 Заявка 28 11 6 11 31 - 40 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
9.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
10.
Антальяспор
 Заявка 27 8 11 8 32 - 31 35
11.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Коньяспор
 Заявка 28 7 10 11 28 - 39 31
14.
Аланьяспор
 Заявка 27 6 12 9 32 - 40 30
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 27 7 8 12 32 - 31 29
17.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
18.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
10.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
11.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
12.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
13.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
14.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
15.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
16.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
12.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
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