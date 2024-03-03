Тур: 28. Стадион: Пендик.
0:2
Конец матча
0'
0:1
12' ПенальтиЧикалеши Сокол
18' Желтая карточкаЧикалеши Сокол
53' Желтая карточкаСловик Якуб
55' Желтая карточкаРассул Джохер Хадим
58' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
58' Желтая карточкаМидтше Фредрик
60' Желтая карточкаСекейра Нуну
65' Желтая карточкаСамбу Були
0:2
73' ГолЭтеми Вален
90' Желтая карточкаДиаби Абдулай
90' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
90' Желтая карточкаЭтеми Вален
90'+7
Ход матча
12'
0:1
18'
53'
58'
58'
60'
65'
73'
0:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 20
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
22
Озгенч
Эрдем
66
Лусамба
Арно
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Найир УмутНападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
-
61 Асан СерканЗащитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Эзе ЭмекаНападающий
-
58 Кайя ГёкханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
-
25 Самбу БулиНападающий
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Пендикспор
Коньяспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.21
|Найир Умут
|3
|0.11
|Тюрам Рожерио
|3
|0.11
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.11
|Акбунар Халиль
|2
|0.07
|Кайя Гёкхан
|2
|0.07
|Велинтон Соуза
|2
|0.07
|Диаби Абдулай
|2
|0.07
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.04
|Цекици Эндри
|1
|0.04
|Каппел Леандро
|1
|0.04
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.04
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.04
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|9 (6)
|0.32
|Андреасен Лука
|5
|0.18
|Хауберт Гильерме
|3
|0.11
|Морено Марлос
|2
|0.07
|Мурич Роберт
|2
|0.07
|Язгылы Угурджан
|2
|0.07
|Огюз Ахмет
|1
|0.04
|Этеми Вален
|1
|0.04
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|Чикылдэу Александру
|1
|0.04
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.04
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|4
|1
|Эзтюрк Алпаслан
|5
|0
|Секейра Нуну
|5
|0
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Акбунар Халиль
|2
|1
|Асан Серкан
|2
|1
|Лусамба Арно
|3
|0
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Диаби Абдулай
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|6
|1
|Огюз Ахмет
|6
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Словик Якуб
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Этеми Вален
|2
|0
|Самбу Були
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
11
Пендикспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Коньяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
12
12
Пендикспор
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Коньяспор
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
5
28%
3
21%
76-90
Пропущено
24
24
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
1
4%
5
21%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
9
38%
6
25%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
1
6%
2
12%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
7
44%
4
24%
76-90
Пропущено
31
12
13 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
5
16%
2
17%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
8
26%
1
8%
46-60
3
10%
4
33%
61-75
7
23%
5
42%
76-90
Забито
34
31
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
4
12%
3
10%
1-15
5
15%
2
6%
16-30
6
18%
8
26%
31-45
2
6%
7
23%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
12
35%
7
23%
76-90
Пропущено
55
36
21 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 18
8
15%
4
11%
1-15
7
13%
2
6%
16-30
6
11%
5
14%
31-45
11
20%
5
14%
46-60
7
13%
8
22%
61-75
16
29%
29%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1
Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5
Коньяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0
Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1
Результаты матчей
Пендикспор
Коньяспор
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
0:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:0
5 раз 18%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
112
410
58
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
311
213
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
217
721
721
325
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|2.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|57 - 15
|72
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 31
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 33
|39
|7.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 40
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|9.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|32 - 31
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|28 - 39
|31
|14.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|17.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|18.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7