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  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 49300 Главный судья: Пиньейру Жоау
Порту
3:0
Второй тайм: 74'
Бенфика
0'
12' Желтая карточка
Консейсау Сержиу
1:0
20' Гол
Галено Вандерсон
31' Желтая карточка
Родригес Фелипе
2:0
44' Гол
Галено Вандерсон
52' Желтая карточка
Отаменди Николас
3:0
55' Гол
Венделл Боргес
61' Вторая желтая карточка
Отаменди Николас

Ход матча

12'
Консейсау Сержиу
 
20'
Галено Вандерсон
1:0
31'
 
Родригес Фелипе
44'
Галено Вандерсон
(Эванилсон)
2:0
46'
 
Альваро Фернандес
Родригес Фелипе
46'
 
Флорентину
Кекчю Оркун
52'
 
Отаменди Николас
55'
Венделл Боргес
(Галено Вандерсон)
3:0
56'
 
Кабрал Артур
Тенгстедт Каспер
57'
 
Нерес Давид
Ди Мария Анхель
61'
 
Отаменди Николас
63'
 
Араужу Томаш
Силва Рафа
Прогнозы 135
Порту 46.7% (63)
X 38.5% (52)
Бенфика 14.8% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
16
Нико
Гонсалес
22
Варела
Алан
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
Порту
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Бенфика

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

46 матчей

50%
21.7%
28.3%
23 победы 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.8%
45.7%
19.5%
16 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

41.3%
30.4%
28.3%
19 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
К
3:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
К
1:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:0
С
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.59
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.21
0.82

Среднее время на гол

74
110

Всего голов

64
48

Голов в среднем за матч

1.39
1.04

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
42

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 10 (2) 0.42
Галено Вандерсон 5 (1) 0.21
Венделл Боргес 4 0.17
Консейсау Франсишку 3 0.13
Тареми Мехди 3 (1) 0.13
Мартинес Антонио III 3 0.13
Эуштакиу Стивен 2 0.08
Варела Алан 2 0.08
Мариу Жоау III 2 0.08
Маркано Иван 2 0.08
Кардозу Фабиу 1 0.04
Пепе Кеплер 1 0.04
Зе Педро 1 0.04
Хайме Иван 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.5
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.33
Муса Петар 5 0.21
Нерес Давид 4 0.17
Кабрал Артур 4 0.17
Леонардо Маркос 4 0.17
Тенгстедт Каспер 3 0.13
Мариу Жоау 3 (1) 0.13
Эурснес Фредрик 2 0.08
Кекчю Оркун 2 0.08
Отаменди Николас 2 0.08
Невеш Жоау 2 0.08
Силва Антониу 2 0.08
Бах Александр 1 0.04
Говейя Тьягу 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 8 0
Кардозу Фабиу 4 2
Венделл Боргес 5 1
Карму Давид 5 1
Варела Алан 6 0
Нико Гонсалес 5 0
Пепе Кеплер 3 1
Эванилсон 4 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мариу Жоау III 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 8 0
Флорентину 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Порту
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Бенфика
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
4
Порту
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Бенфика
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

17
32
Порту
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Бенфика
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

18
36

Голы по времени матча

Забито

19
23
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
6
32%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
5
26%
6
26%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Забито

19
32
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
11%
1
3%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
5
26%
7
22%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
5
26%
10
31%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
17%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
42%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

38
55
17 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 1
8
21%
4
7%
1-15
3
8%
7
13%
16-30
6
16%
12
22%
31-45
7
18%
9
16%
46-60
4
11%
7
13%
61-75
10
26%
16
29%
29%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0
Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1
Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0

Результаты матчей

Порту
Бенфика

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Порту
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
9
3
2
9
2.5
6
6
1
10
3.5
4
8
1
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
5
1.5
8
3
2
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
22
1
13
10
1.5
17
6
4
19
2.5
10
13
1
22
3.5
5
18
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 0:3 Заявка 24 18 4 2 56 - 18 58
3.
Порту
 3:0 Заявка 24 16 4 4 41 - 17 52
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
9.
Каса Пия
 Заявка 24 7 6 11 22 - 35 27
10.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
11.
Фаренсе
 Заявка 24 7 5 12 32 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Портимоненсе
 Заявка 24 6 5 13 24 - 49 23
14.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 Заявка 24 5 7 12 23 - 38 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 0:3 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 3:0 Заявка 12 9 2 1 22 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:3 Заявка 12 8 2 2 23 - 13 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 3:0 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 12 3 2 7 16 - 21 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Эванилсон сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Галено Вандерсон забивает с левой ноги!
  • 31'
    Родригес Фелипе II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 20'
    Г О О О О Л - Галено Вандерсон правой ногой классно пробил с лета.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Консейсау Сержиу получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 135
    Порту 46.7% (63)
    X 38.5% (52)
    Бенфика 14.8% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Бенфика
    2.38
    3.45
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    3.08
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 3:0 Бенфика

    Исход игры
    Порту
    46.7% (63)
    Ничья
    38.5% (52)
    Бенфика
    14.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (66)
    Меньше
    45.45% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    88.43% (107)
    Нет
    11.57% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    31.1% (42)
    1:1 Ничья
    31.1% (42)
    1:2 Бенфика
    6.7% (9)
    2:2 Ничья
    6.7% (9)
    1:0 Порту
    6.7% (9)
    3:2 Порту
    2.2% (3)
    0:2 Бенфика
    1.5% (2)
    0:1 Бенфика
    1.5% (2)
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