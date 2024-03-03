Тур: 24. Стадион: Драгау. Зрители: 49300 Главный судья: Пиньейру Жоау
0'
12' Желтая карточкаКонсейсау Сержиу
1:0
20' ГолГалено Вандерсон
31' Желтая карточкаРодригес Фелипе
2:0
44' ГолГалено Вандерсон
52' Желтая карточкаОтаменди Николас
3:0
55' ГолВенделл Боргес
61' Вторая желтая карточкаОтаменди Николас
4:0
75' ГолПепе Акино
79' Желтая карточкаНико Гонсалес
5:0
90' ГолЛодер Дэнни
90'+3
Ход матча
12'
20'
1:0
31'
44'
2:0
52'
55'
61'
75'
4:0
79'
83'
90'
5:0
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Бенфика
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
46 матчей
50%
21.7%
28.3%
23 победы 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.8%
45.7%
19.5%
16 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
41.3%
30.4%
28.3%
19 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.59
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.21
0.82
Среднее время на гол
74
110
Всего голов
64
48
Голов в среднем за матч
1.39
1.04
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
Среднее время на гол
64
86
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|10 (2)
|0.42
|Галено Вандерсон
|5 (1)
|0.21
|Венделл Боргес
|4
|0.17
|Консейсау Франсишку
|3
|0.13
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.13
|Мартинес Антонио III
|3
|0.13
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.08
|Варела Алан
|2
|0.08
|Мариу Жоау III
|2
|0.08
|Маркано Иван
|2
|0.08
|Пепе VI
|1
|0.04
|Кардозу Фабиу
|1
|0.04
|Пепе Кеплер
|1
|0.04
|Зе Педро
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Хайме Иван
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Нико Гонсалес
|0
|0
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|12
|0.5
|Ди Мария Анхель
|8 (1)
|0.33
|Муса Петар
|5
|0.21
|Нерес Давид
|4
|0.17
|Кабрал Артур
|4
|0.17
|Леонардо Маркос
|4
|0.17
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.13
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.13
|Эурснес Фредрик
|2
|0.08
|Кекчю Оркун
|2
|0.08
|Отаменди Николас
|2
|0.08
|Невеш Жоау
|2
|0.08
|Силва Антониу
|2
|0.08
|Бах Александр
|1
|0.04
|Говейя Тьягу
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|8
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Венделл Боргес
|5
|1
|Карму Давид
|5
|1
|Нико Гонсалес
|6
|0
|Варела Алан
|6
|0
|Пепе Кеплер
|3
|1
|Эванилсон
|4
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мариу Жоау III
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Галено Вандерсон
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|8
|1
|Флорентину
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Силва Антониу
|4
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Порту
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Бенфика
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
4
Порту
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Бенфика
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
17
32
Порту
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Бенфика
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
18
36
Голы по времени матча
Забито
24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
6
25%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
6
25%
4
17%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
6
25%
6
26%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
2
40%
4
27%
76-90
Забито
19
32
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
11%
1
3%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
5
26%
7
22%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
5
26%
10
31%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
17%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
42%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
43
55
19 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 16
4 Не забивали 2
8
19%
4
7%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
7
16%
12
22%
31-45
8
19%
9
16%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
11
26%
16
29%
29%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
5
29%
29%
5
24%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0
Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1
Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0
Результаты матчей
Порту
Бенфика
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Порту
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
93
39
66
210
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
75
84
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
222
1410
177
519
1014
222
519
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|66 - 24
|59
|2.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|56 - 20
|58
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|43 - 17
|52
|4.
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|53 - 33
|49
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 35
|27
|10.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|11.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|32 - 35
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|13.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 49
|23
|14.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|23 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 21
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|18 (8)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 5:0 Бенфика
Исход игры
Порту
46.7% (63)
Ничья
38.5% (52)
Бенфика
14.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (66)
Меньше
45.45% (55)
Обе команды забьют
Да
88.43% (107)
Нет
11.57% (14)
Популярный счёт
2:1 Порту
31.1% (42)
1:1 Ничья
31.1% (42)
1:2 Бенфика
6.7% (9)
2:2 Ничья
6.7% (9)
1:0 Порту
6.7% (9)
3:2 Порту
2.2% (3)
0:2 Бенфика
1.5% (2)
0:1 Бенфика
1.5% (2)
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