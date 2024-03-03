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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 49300 Главный судья: Пиньейру Жоау
Порту
5:0
Конец матча
Бенфика
0'
12' Желтая карточка
Консейсау Сержиу
1:0
20' Гол
Галено Вандерсон
31' Желтая карточка
Родригес Фелипе
2:0
44' Гол
Галено Вандерсон
52' Желтая карточка
Отаменди Николас
3:0
55' Гол
Венделл Боргес
61' Вторая желтая карточка
Отаменди Николас
4:0
75' Гол
Пепе Акино
79' Желтая карточка
Нико Гонсалес
5:0
90' Гол
Лодер Дэнни
90'+3

Ход матча

12'
Консейсау Сержиу
 
20'
Галено Вандерсон
1:0
31'
 
Родригес Фелипе
44'
Галено Вандерсон
(Эванилсон)
2:0
46'
 
Альваро Фернандес
Родригес Фелипе
46'
 
Флорентину
Кекчю Оркун
52'
 
Отаменди Николас
55'
Венделл Боргес
(Галено Вандерсон)
3:0
56'
 
Кабрал Артур
Тенгстедт Каспер
57'
 
Нерес Давид
Ди Мария Анхель
61'
 
Отаменди Николас
63'
 
Араужу Томаш
Силва Рафа
75'
Пепе Акино
(Нико Гонсалес)
4:0
79'
Нико Гонсалес
 
82'
Хайме Иван
Галено Вандерсон
 
83'
Эуштакиу Стивен
Нико Гонсалес
 
83'
Лодер Дэнни
Эванилсон
 
83'
Коласио Хорхе
Мариу Жоау
 
88'
Мартинес Антонио
Консейсау Франсишку
 
90'
Лодер Дэнни
(Санчес Хорхе)
5:0
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 135
Порту 46.7% (63)
X 38.5% (52)
Бенфика 14.8% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
16
Нико
Гонсалес
22
Варела
Алан
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
Порту
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Бенфика

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

46 матчей

50%
21.7%
28.3%
23 победы 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.8%
45.7%
19.5%
16 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

41.3%
30.4%
28.3%
19 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
К
3:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
К
1:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:0
С
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.59
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.21
0.82

Среднее время на гол

74
110

Всего голов

64
48

Голов в среднем за матч

1.39
1.04

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
42

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 10 (2) 0.42
Галено Вандерсон 5 (1) 0.21
Венделл Боргес 4 0.17
Консейсау Франсишку 3 0.13
Тареми Мехди 3 (1) 0.13
Мартинес Антонио III 3 0.13
Эуштакиу Стивен 2 0.08
Варела Алан 2 0.08
Мариу Жоау III 2 0.08
Маркано Иван 2 0.08
Пепе VI 1 0.04
Кардозу Фабиу 1 0.04
Пепе Кеплер 1 0.04
Зе Педро 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Хайме Иван 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Нико Гонсалес 0 0
Санчес Хорхе 0 0
Франко Андре 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.5
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.33
Муса Петар 5 0.21
Нерес Давид 4 0.17
Кабрал Артур 4 0.17
Леонардо Маркос 4 0.17
Тенгстедт Каспер 3 0.13
Мариу Жоау 3 (1) 0.13
Эурснес Фредрик 2 0.08
Кекчю Оркун 2 0.08
Отаменди Николас 2 0.08
Невеш Жоау 2 0.08
Силва Антониу 2 0.08
Бах Александр 1 0.04
Говейя Тьягу 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 8 0
Кардозу Фабиу 4 2
Венделл Боргес 5 1
Карму Давид 5 1
Нико Гонсалес 6 0
Варела Алан 6 0
Пепе Кеплер 3 1
Эванилсон 4 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мариу Жоау III 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 8 1
Флорентину 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Порту
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Бенфика
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
4
Порту
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Бенфика
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

17
32
Порту
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Бенфика
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

18
36

Голы по времени матча

Забито

24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
6
25%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
6
25%
4
17%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
6
25%
6
26%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
2
40%
4
27%
76-90

Забито

19
32
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
11%
1
3%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
5
26%
7
22%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
5
26%
10
31%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
17%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
42%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

43
55
19 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 16
4 Не забивали 2
8
19%
4
7%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
7
16%
12
22%
31-45
8
19%
9
16%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
11
26%
16
29%
29%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
5
29%
29%
5
24%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0
Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1
Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0

Результаты матчей

Порту
Бенфика

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Порту
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
9
3
3
9
2.5
6
6
2
10
3.5
4
8
2
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
22
2
14
10
1.5
17
7
5
19
2.5
10
14
2
22
3.5
5
19
2
22
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 24 16 4 4 43 - 17 52
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
9.
Каса Пия
 Заявка 24 7 6 11 22 - 35 27
10.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
11.
Фаренсе
 Заявка 24 7 5 12 32 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Портимоненсе
 Заявка 24 6 5 13 24 - 49 23
14.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 Заявка 24 5 7 12 23 - 38 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 12 3 2 7 16 - 21 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Эванилсон сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Галено Вандерсон забивает с левой ноги!
    • 31'
      Родригес Фелипе II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    Прогнозы 135
    Порту 46.7% (63)
    X 38.5% (52)
    Бенфика 14.8% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 5:0 Бенфика

    Исход игры
    Порту
    46.7% (63)
    Ничья
    38.5% (52)
    Бенфика
    14.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (66)
    Меньше
    45.45% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    88.43% (107)
    Нет
    11.57% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    31.1% (42)
    1:1 Ничья
    31.1% (42)
    1:2 Бенфика
    6.7% (9)
    2:2 Ничья
    6.7% (9)
    1:0 Порту
    6.7% (9)
    3:2 Порту
    2.2% (3)
    0:2 Бенфика
    1.5% (2)
    0:1 Бенфика
    1.5% (2)
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