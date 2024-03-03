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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Спортинг Л
0:0
Первый тайм: 7'
Фаренсе
0'
Прогнозы 121
Спортинг Л 99.2% (120)
X 0.8% (1)
Фаренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Спортинг Л
Ничья
Фаренсе
10.00
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Израэль
Франко
3
Сен-Жюст
Джеремая
26
Диоманде
Усман
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
12
Оливейра
Талис
5
Касерес
Факундо
14
Исидоро
Фабрисио
29
Фалькао
Клаудио
7
Элвис
91
Зе
Луиш
Жозе
62
Беллуми
Мохамед
Спортинг Л
3-4-3
Фаренсе
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Фаренсе

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
4:2
ПЛ
2:3
КЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

34
75

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 17 (3) 0.77
Паулинью Жуан 9 0.41
Поте 8 0.36
Тринкан Франсишку 6 0.27
Эдвардс Маркус 4 0.18
Коатес Себастьян 4 0.18
Сантуш Нуну II 2 0.09
Морита Хидемаса 2 0.09
Юлманд Мортен 2 0.09
Катаму Жени 2 0.09
Браганса Даниэл 2 0.09
Диоманде Усман 1 0.05
Куарежма Эдуарду 1 0.05
Инасиу Гонсалу 1 0.05
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 8 (3) 0.35
Беллуми Мохамед 4 0.17
Матеус де Андраде 4 (1) 0.17
Кошта Руи 3 0.13
Фалькао Клаудио 3 0.13
Исидоро Фабрисио 2 0.09
Мускат Зак 2 0.09
Матиаш Марку 1 0.04
Элвис 1 0.04
Барбоза Рафаэл II 1 0.04
Гонсалвеш Витор 1 0.04
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Юлманд Мортен 7 0
Диоманде Усман 5 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Катаму Жени 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 7 0
Пастор 6 0
Мускат Зак 4 1
Матеус де Андраде 4 1
Исидоро Фабрисио 4 1
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Талоша Жоау 3 0
Касерес Факундо 3 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дуарте Бруно 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Фаренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
4
Спортинг Л
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Фаренсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

23
12
Спортинг Л
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Фаренсе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

23
16

Голы по времени матча

Забито

35
15
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
6
17%
1
7%
1-15
5
14%
2
13%
16-30
5
14%
5
33%
31-45
5
14%
1
7%
46-60
7
20%
2
13%
61-75
7
20%
4
27%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
4
44%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
6
35%
76-90

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
7
27%
5
31%
31-45
5
19%
5
31%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Забито

61
31
29 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 9
0 Не забивали 8
9
15%
2
6%
1-15
8
13%
5
16%
16-30
12
20%
10
32%
31-45
10
16%
6
19%
46-60
10
16%
2
6%
61-75
12
20%
6
19%
76-90

Пропущено

24
31
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 18
2
8%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
6
25%
4
13%
46-60
5
21%
4
13%
61-75
6
25%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2
Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1
Фаренсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1
Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Фаренсе

Точный счет

2:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
8
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
3
7 раз 32%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
8
1 раз 5%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
4
8
7
4
2.5
2
10
3
8
3.5
1
11
3
8
4.5
1
11
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
3
8
4
7
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
1.5
Больше Меньше
7
16
11
11
2.5
5
18
4
18
3.5
2
21
4
18
4.5
1
22
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 23 18 3 2 63 - 22 57
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фаренсе
 0:0 Заявка 24 7 6 11 30 - 32 27
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Каса Пия
 Заявка 24 7 6 11 22 - 35 27
11.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Портимоненсе
 Заявка 24 6 5 13 24 - 49 23
14.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 Заявка 24 5 7 12 23 - 38 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 12 11 1 0 37 - 7 34
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 0:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Фаренсе
 0:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 18 12
10.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 18 (4)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 121
Спортинг Л 99.2% (120)
X 0.8% (1)
Фаренсе 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Фаренсе
10.00
9.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 0:0 Фаренсе

Исход игры
Спортинг Л
99.2% (120)
Ничья
0.8% (1)
Фаренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45% (54)
Меньше
55% (66)
Обе команды забьют
Да
26.67% (32)
Нет
73.33% (88)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
47.9% (58)
3:0 Спортинг Л
17.4% (21)
2:1 Спортинг Л
15.7% (19)
3:1 Спортинг Л
8.3% (10)
1:0 Спортинг Л
5.8% (7)
4:0 Спортинг Л
1.7% (2)
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