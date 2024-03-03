Тур: 24. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Claudio Pereira
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
8
Поте
28
Пастор
7
Элвис
91
Зе
Луиш
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
50 Серука АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Спортинг Л
Фаренсе
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
3.67
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.6
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
34
75
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|17 (3)
|0.77
|Паулинью Жуан
|9
|0.41
|Поте
|8
|0.36
|Тринкан Франсишку
|6
|0.27
|Эдвардс Маркус
|4
|0.18
|Коатес Себастьян
|4
|0.18
|Сантуш Нуну II
|2
|0.09
|Морита Хидемаса
|2
|0.09
|Юлманд Мортен
|2
|0.09
|Катаму Жени
|2
|0.09
|Браганса Даниэл
|2
|0.09
|Диоманде Усман
|1
|0.05
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.05
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.05
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|8 (3)
|0.35
|Беллуми Мохамед
|4
|0.17
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.17
|Кошта Руи
|3
|0.13
|Фалькао Клаудио
|3
|0.13
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.09
|Мускат Зак
|2
|0.09
|Матиаш Марку
|1
|0.04
|Элвис
|1
|0.04
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.04
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.04
|Понде Кристиан
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Юлманд Мортен
|7
|0
|Диоманде Усман
|5
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Катаму Жени
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|7
|0
|Пастор
|6
|0
|Мускат Зак
|4
|1
|Матеус де Андраде
|4
|1
|Исидоро Фабрисио
|4
|1
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Матиаш Марку
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Касерес Факундо
|3
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дуарте Бруно
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Фаренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
0
4
Спортинг Л
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Фаренсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
23
12
Спортинг Л
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Фаренсе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
23
16
Голы по времени матча
Забито
35
15
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
6
17%
1
7%
1-15
5
14%
2
13%
16-30
5
14%
5
33%
31-45
5
14%
1
7%
46-60
7
20%
2
13%
61-75
7
20%
4
27%
76-90
Пропущено
9
17
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
4
44%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
6
35%
76-90
Забито
26
16
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
7
27%
5
31%
31-45
5
19%
5
31%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Забито
61
31
29 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 9
0 Не забивали 8
9
15%
2
6%
1-15
8
13%
5
16%
16-30
12
20%
10
32%
31-45
10
16%
6
19%
46-60
10
16%
2
6%
61-75
12
20%
6
19%
76-90
Пропущено
24
31
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 18
2
8%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
6
25%
4
13%
46-60
5
21%
4
13%
61-75
6
25%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2
Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1
Фаренсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1
Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0
Результаты матчей
Спортинг Л
Фаренсе
Точный счет
2:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
8
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
3
7 раз 32%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
8
1 раз 5%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
48
74
210
38
111
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
38
47
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
716
1111
518
418
221
418
122
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|2.
|0:0 Заявка
|23
|18
|3
|2
|63 - 22
|57
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|53 - 33
|49
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 32
|27
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|10.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 35
|27
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|13.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 49
|23
|14.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|23 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 7
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|3.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|9.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 0:0 Фаренсе
Исход игры
Спортинг Л
99.2% (120)
Ничья
0.8% (1)
Фаренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45% (54)
Меньше
55% (66)
Обе команды забьют
Да
26.67% (32)
Нет
73.33% (88)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
47.9% (58)
3:0 Спортинг Л
17.4% (21)
2:1 Спортинг Л
15.7% (19)
3:1 Спортинг Л
8.3% (10)
1:0 Спортинг Л
5.8% (7)
4:0 Спортинг Л
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!