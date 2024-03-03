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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Спортинг Л
3:2
Конец матча
Фаренсе
0'
1:0
11' Гол
Браганса Даниэл
22' Желтая карточка
Исидоро Фабрисио
2:0
29' Гол
Дьёкереш Виктор
2:1
32' Гол
Беллуми Мохамед
40' Желтая карточка
Мускат Зак
45' Желтая карточка
Зе Луиш Жозе
48' Желтая карточка
Сен-Жюст Джеремая
2:2
50' Гол
Зе Луиш Жозе
3:2
53' Гол
Поте
90'+6

Ход матча

11'
Браганса Даниэл
1:0
22'
 
Исидоро Фабрисио
29'
Дьёкереш Виктор
(Поте)
2:0
32'
2:1
Беллуми Мохамед
(Зе Луиш Жозе)
40'
 
Мускат Зак
45'
 
Зе Луиш Жозе
48'
Сен-Жюст Джеремая
 
50'
2:2
Зе Луиш Жозе
(Элвис)
52'
 
Матиаш Марку
Элвис
53'
Поте
(Эсгаю Рикарду)
3:2
54'
Тринкан Франсишку
Поте
 
55'
Куарежма Эдуарду
Матеус Рейс
 
55'
Морита Хидемаса
Юлманд Мортен
 
64'
 
Гонсалвеш Витор
Исидоро Фабрисио
69'
Коатес Себастьян
Сен-Жюст Джеремая
 
78'
Паулинью Жуан
Эдвардс Маркус
 
84'
 
Барбоза Рафаэл
Мускат Зак
84'
 
Веласкес Джон
Беллуми Мохамед
84'
 
Понде Кристиан
Зе Луиш Жозе
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Спортинг Л 99.2% (120)
X 0.8% (1)
Фаренсе 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Израэль
Франко
3
Сен-Жюст
Джеремая
26
Диоманде
Усман
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
12
Оливейра
Талис
5
Касерес
Факундо
14
Исидоро
Фабрисио
29
Фалькао
Клаудио
7
Элвис
91
Зе
Луиш
Жозе
62
Беллуми
Мохамед
Спортинг Л
3-4-3
Фаренсе
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Фаренсе

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
4:2
ПЛ
2:3
КЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

34
75

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 18 (3) 0.78
Поте 9 0.39
Паулинью Жуан 9 0.39
Тринкан Франсишку 6 0.26
Эдвардс Маркус 4 0.17
Коатес Себастьян 4 0.17
Браганса Даниэл 3 0.13
Сантуш Нуну II 2 0.09
Морита Хидемаса 2 0.09
Юлманд Мортен 2 0.09
Катаму Жени 2 0.09
Диоманде Усман 1 0.04
Куарежма Эдуарду 1 0.04
Инасиу Гонсалу 1 0.04
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 8 (3) 0.33
Беллуми Мохамед 5 0.21
Матеус де Андраде 4 (1) 0.17
Кошта Руи 3 0.13
Фалькао Клаудио 3 0.13
Исидоро Фабрисио 2 0.08
Мускат Зак 2 0.08
Матиаш Марку 1 0.04
Элвис 1 0.04
Зе Луиш Жозе 1 0.04
Барбоза Рафаэл II 1 0.04
Гонсалвеш Витор 1 0.04
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Юлманд Мортен 7 0
Диоманде Усман 5 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Сен-Жюст Джеремая 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Катаму Жени 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 7 0
Мускат Зак 5 1
Исидоро Фабрисио 5 1
Пастор 6 0
Матеус де Андраде 4 1
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Талоша Жоау 3 0
Касерес Факундо 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дуарте Бруно 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Фаренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

0
6
Спортинг Л
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Фаренсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

23
12
Спортинг Л
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Фаренсе
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

23
18

Голы по времени матча

Забито

38
17
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
7
18%
1
6%
1-15
6
16%
2
12%
16-30
5
13%
6
35%
31-45
6
16%
2
12%
46-60
7
18%
2
12%
61-75
7
18%
4
24%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
5
45%
4
20%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
7
27%
5
31%
31-45
5
19%
5
31%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Забито

64
33
31 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 9
0 Не забивали 8
10
16%
2
6%
1-15
9
14%
5
15%
16-30
12
19%
11
33%
31-45
11
17%
7
21%
46-60
10
16%
2
6%
61-75
12
19%
6
18%
76-90

Пропущено

26
34
8 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
2
8%
5
15%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
6
23%
5
15%
31-45
7
27%
5
15%
46-60
5
19%
4
12%
61-75
6
23%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2
Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1
Фаренсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1
Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Фаренсе

Точный счет

3:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
8
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:2
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 35%
2
8 раз 35%
1
3 раза 13%
5
3 раза 13%
8
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
1.5
Больше Меньше
4
8
8
4
2.5
2
10
3
9
3.5
1
11
3
9
4.5
1
11
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
4
8
4
7
2.5
3
9
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
1.5
Больше Меньше
8
16
12
11
2.5
5
19
4
19
3.5
2
22
4
19
4.5
1
23
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 24 18 5 1 56 - 15 59
3.
Порту
 0:0 Заявка 24 15 5 4 38 - 17 50
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
9.
Каса Пия
 Заявка 24 7 6 11 22 - 35 27
10.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
11.
Фаренсе
 Заявка 24 7 5 12 32 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 23 6 6 11 30 - 44 24
13.
Портимоненсе
 Заявка 24 6 5 13 24 - 49 23
14.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 Заявка 24 5 7 12 23 - 38 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 0:0 Заявка 12 8 3 1 19 - 5 27
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
2.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
3.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
4.
Порту
 0:0 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 12 3 2 7 16 - 21 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Сен-Жюст Джеремая совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Зе Луиш Жозе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 40'
      Мускат Зак - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 32'
      Зе Луиш Жозе сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Беллуми Мохамед из команды Фаренсе левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 29'
      Поте сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор забивает с правой ноги!
    • 22'
      Исидоро Фабрисио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 11'
      Г О О О О Л - Браганса Даниэл первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Спортинг Л 99.2% (120)
    X 0.8% (1)
    Фаренсе 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:2 Фаренсе

    Исход игры
    Спортинг Л
    99.2% (120)
    Ничья
    0.8% (1)
    Фаренсе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (54)
    Меньше
    55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    26.67% (32)
    Нет
    73.33% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    47.9% (58)
    3:0 Спортинг Л
    17.4% (21)
    2:1 Спортинг Л
    15.7% (19)
    3:1 Спортинг Л
    8.3% (10)
    1:0 Спортинг Л
    5.8% (7)
    4:0 Спортинг Л
    1.7% (2)
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