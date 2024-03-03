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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Бешикташ
0:1
Перерыв
Галатасарай
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Али Мохамед Альмоатасембеллах

Ход матча

2'
0:1
Али Мохамед Альмоатасембеллах

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Галатасарай
8.50
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4.90
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3.65
Все Коэффициенты
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
12
Амарти
Даниэль
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
9
Тосун
Дженк
90
Киличсой
Семих
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
25
Нельссон
Виктор
17
Кён
Деррик
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Бешикташ
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Галатасарай

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
3 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

35 матчей

37.1%
17.1%
45.8%
13 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

8.6%
54.3%
37.1%
3 победы 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
С
3:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
0:1
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
3:3
С
2:2
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:1
С
4:2
С
1:0

Голы

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

57
33

Голов в среднем за матч

1.63
0.94

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

55
95

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 9 0.32
Тосун Дженк 5 0.18
Колли Омар 5 0.18
Рашица Милот 4 0.14
Абубакар Венсан 4 0.14
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.14
Фернандеш Жедсон 2 0.07
Мулека Джексон 2 0.07
Учан Салих 1 0.04
Геззаль Рашид 1 (1) 0.04
Мучи Эрнест 1 0.04
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 14 (6) 0.5
Актюркоглу Мухаммед 11 (2) 0.39
Заха Уилфрид 9 0.32
Мертенс Дрис 4 (1) 0.14
Йылмаз Барыш 3 0.11
Бардакчи Абдулкерим 3 0.11
Демирбай Керем 2 0.07
Зиеш Хаким 2 0.07
Санчес Давинсон 2 0.07
Нельссон Виктор 2 0.07
Айхан Кан 1 0.04
Бакамбу Седрик 1 0.04
Оливейра Сержиу 1 0.04
Боэ Саша 1 0.04
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Айдын Эюп 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Фернандеш Жедсон 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Киличсой Семих 3 0
Свенссон Юнас 2 0
Булут Онур 2 0
Колли Омар 2 0
Рашица Милот 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Мераш Умут 1 0
Мулека Джексон 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Килич Якуп 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 6 0
Йылмаз Барыш 6 0
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Айхан Кан 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Окан Бурук 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Демирбай Керем 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Кён Деррик 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Галатасарай
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
2
Бешикташ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Галатасарай
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

13
33
Бешикташ
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Галатасарай
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

17
35

Голы по времени матча

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
3
15%
6
26%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
7
35%
6
26%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
6
55%
2
40%
76-90

Забито

18
33
6 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 13
1
6%
2
6%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
3
17%
8
24%
31-45
3
17%
3
9%
46-60
3
17%
4
12%
61-75
6
33%
8
24%
76-90

Пропущено

21
11
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
19%
5
45%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Забито

38
56
14 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 21
5 Не забивали 2
4
11%
8
14%
1-15
4
11%
8
14%
16-30
6
16%
12
21%
31-45
6
16%
5
9%
46-60
10
26%
10
18%
61-75
8
21%
12
21%
76-90

Пропущено

32
16
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
4
13%
1
6%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
5
16%
6
38%
46-60
5
16%
3
19%
61-75
9
28%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0
Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3
Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2

Результаты матчей

Бешикташ
Галатасарай

Точный счет

2:0
5 раз 38%
1:3
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
8 раз 57%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 26%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 44%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
12 раз 44%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
13
1
1
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
7
6
1
13
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
25
2
14
13
1.5
20
7
2
25
2.5
8
19
1
26
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 28 24 3 1 58 - 15 75
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 28 11 6 11 36 - 33 39
7.
Ризеспор
 Заявка 28 11 6 11 31 - 40 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
9.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
10.
Антальяспор
 Заявка 27 8 11 8 32 - 31 35
11.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Коньяспор
 Заявка 28 7 10 11 28 - 39 31
14.
Аланьяспор
 Заявка 27 6 12 9 32 - 40 30
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 27 7 8 12 32 - 31 29
17.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
18.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
10.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
11.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
12.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
13.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
14.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
15.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
16.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 1:0 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
12.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
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