Тур: 28. Стадион: Тупрас.
0:1
Конец матча
0'
0:1
2' Гол в свои воротаАли Мохамед Альмоатасембеллах
55' Желтая карточкаТосун Дженк
90' Красная карточкаКолли Омар
90' Желтая карточкаГеззаль Рашид
90'+10
Ход матча
55'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 11
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
23
Айхан
Кан
17
Кён
Деррик
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
81 Акман ХамзаПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бешикташ
Галатасарай
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
3 победы 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
35 матчей
37.1%
17.1%
45.8%
13 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
8.6%
54.3%
37.1%
3 победы 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.82
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
57
33
Голов в среднем за матч
1.63
0.94
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
55
95
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|9
|0.32
|Тосун Дженк
|5
|0.18
|Колли Омар
|5
|0.18
|Рашица Милот
|4
|0.14
|Абубакар Венсан
|4
|0.14
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.14
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|2
|0.07
|Учан Салих
|1
|0.04
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.04
|Мучи Эрнест
|1
|0.04
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|14 (6)
|0.5
|Актюркоглу Мухаммед
|11 (2)
|0.39
|Заха Уилфрид
|9
|0.32
|Мертенс Дрис
|4 (1)
|0.14
|Йылмаз Барыш
|3
|0.11
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.11
|Демирбай Керем
|2
|0.07
|Зиеш Хаким
|2
|0.07
|Санчес Давинсон
|2
|0.07
|Нельссон Виктор
|2
|0.07
|Айхан Кан
|1
|0.04
|Бакамбу Седрик
|1
|0.04
|Оливейра Сержиу
|1
|0.04
|Боэ Саша
|1
|0.04
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Фернандеш Жедсон
|4
|0
|Колли Омар
|2
|1
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Киличсой Семих
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Геззаль Рашид
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|6
|0
|Йылмаз Барыш
|6
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Айхан Кан
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Нельссон Виктор
|2
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Галатасарай
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
2
Бешикташ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Галатасарай
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
13
33
Бешикташ
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Галатасарай
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
18
35
Голы по времени матча
Забито
21
23
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
4
19%
6
26%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
7
33%
6
26%
61-75
2
10%
4
17%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
6
55%
2
33%
76-90
Забито
18
33
6 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
1
6%
2
6%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
3
17%
8
24%
31-45
3
17%
3
9%
46-60
3
17%
4
12%
61-75
6
33%
8
24%
76-90
Пропущено
21
11
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
19%
5
45%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Забито
39
56
15 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 21
5 Не забивали 3
5
13%
8
14%
1-15
4
10%
8
14%
16-30
6
15%
12
21%
31-45
6
15%
5
9%
46-60
10
26%
10
18%
61-75
8
21%
12
21%
76-90
Пропущено
32
17
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
4
13%
2
12%
1-15
5
16%
2
12%
16-30
4
13%
2
12%
31-45
5
16%
6
35%
46-60
5
16%
3
18%
61-75
9
28%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0
Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3
Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2
Результаты матчей
Бешикташ
Галатасарай
Точный счет
2:0
5 раз 36%
1:3
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 18%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 25%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 43%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
12 раз 43%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
131
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
77
77
113
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
262
1414
208
226
820
127
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|58 - 15
|75
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 33
|39
|7.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 40
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|9.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|10.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|32 - 31
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|28 - 39
|31
|14.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|17.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|18.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|34 - 10
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7