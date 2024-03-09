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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Модена
2:3
Конец матча
ФералпиСало
0'
1:0
6' Гол
Fabio Abiuso
14' Желтая карточка
Кристиан Каус
18' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
1:1
34' Гол
Ди Мольфетта Давиде
37' Желтая карточка
Edoardo Duca
1:2
45' Пенальти
Бутич Карло
2:2
65' Пенальти
Палумбо Антонио
67' Желтая карточка
Понси Фабио
84' Желтая карточка
Феличи Маттиа
2:3
90' Пенальти
Ла Мантия Андреа
90'+7

Ход матча

6'
Fabio Abiuso
(Понси Фабио)
1:0
14'
Кристиан Каус
 
18'
 
Летиция Гаэтано
34'
1:1
Ди Мольфетта Давиде
(Мартелла Бруно)
37'
Edoardo Duca
 
45'
1:2
Бутич Карло
53'
Kleis Bozhanaj
Edoardo Duca
 
53'
Стриццоло Лука
Глиоцци Этторе
 
64'
 
Ла Мантия Андреа
Бутич Карло
64'
 
Дубицкас Эдгарас
Манцари Джакомо
65'
Палумбо Антонио
2:2
67'
Понси Фабио
 
80'
Shady Oukhadda
Понси Фабио
 
80'
Маньино Лука
Палумбо Антонио
 
81'
 
Зеннаро Маттиа
Ди Мольфетта Давиде
81'
 
Джудичи Лука
Летиция Гаэтано
84'
 
Феличи Маттиа
88'
Манкони Якопо
Риччо Алессандро
 
90'
2:3
Ла Мантия Андреа

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 405 Количество передач 342
  • 55 Владение мячом, % 45
12
Секулин
Андреа
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
3
Понси
Фабио
91
Коррадо
Никколо
5
Палумбо
Антонио
16
Джерли
Фабио
7
Edoardo
Duca
90
Fabio
Abiuso
9
Глиоцци
Этторе
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
19
Alessandro
Pilati
87
Мартелла
Бруно
16
Фьордилино
Лука
94
Летиция
Гаэтано
39
Курфалидис
Христос
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
28
Манцари
Джакомо
9
Бутич
Карло
Модена
3-4-1-2
ФералпиСало
3-1-4-2

История личных встреч

Модена
ФералпиСало

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СC
0:1
СC
0:0
СC
2:1
СC
1:1
ЛП
4:1
ЛП
1:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 6 (4) 0.21
Fabio Abiuso 5 0.17
Стриццоло Лука 4 0.14
Манкони Якопо 3 0.1
Фальчинелли Диего 2 0.07
Тремолада Лука 2 (1) 0.07
Баттистелла Томас 2 0.07
Заро Джованни 2 0.07
Edoardo Duca 2 0.07
Kleis Bozhanaj 2 0.07
Джерли Фабио 1 0.03
Понси Фабио 1 0.03
Глиоцци Этторе 1 0.03
Бонфанти Николас 1 0.03
Маньино Лука 0 0
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 5 (1) 0.17
Ла Мантия Андреа 5 (2) 0.17
Компаньон Маттиа 4 0.14
Феличи Маттиа 3 0.1
Davide Balestrero 3 0.1
Курфалидис Христос 3 0.1
Зеннаро Маттиа 2 0.07
Mattia Tonetto 2 0.07
Ди Мольфетта Давиде 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Federico Bergonzi 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Дубицкас Эдгарас 1 0.03
Чеппители Лука 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистелла Томас 7 0
Понси Фабио 7 0
Палумбо Антонио 6 0
Edoardo Duca 6 0
Fabio Abiuso 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Заро Джованни 5 0
Коттали Маттео 5 0
Antonio Pergreffi 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Манкони Якопо 4 0
Джерли Фабио 4 0
Риччо Алессандро 4 0
Кристиан Каус 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Фальчинелли Диего 3 0
Санторо Симоне 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Секулин Андреа 2 0
Маньино Лука 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 10 0
Чеппители Лука 8 0
Фьордилино Лука 6 1
Феличи Маттиа 6 1
Бутич Карло 3 1
Пицциньякко Семуэль 4 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Летиция Гаэтано 1 1
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Модена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
ФералпиСало
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
6
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
ФералпиСало
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

15
14
Модена
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
55% (16)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
ФералпиСало
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

12
20

Упущенные победы

22
20

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
6
35%
2
13%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
6
38%
7
29%
29%
76-90

Забито

18
17
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
6
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
23
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
14%
4
17%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
7
32%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
6
27%
6
26%
76-90

Забито

35
33
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
7
20%
5
15%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
2
6%
4
12%
31-45
10
29%
7
21%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
7
20%
10
30%
76-90

Пропущено

38
47
20 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
3
8%
7
15%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
10
26%
8
17%
31-45
3
8%
7
15%
46-60
3
8%
6
13%
61-75
12
32%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2
Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0
ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1

Результаты матчей

Модена
ФералпиСало

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
10 раз 34%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Модена
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
4
10
1
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
6
6
8
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
18
11
11
18
1.5
8
21
1
28
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Кремонезе
 28 15 8 5 38 - 20 53
3.
Комо
 28 15 7 6 39 - 30 52
4.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
5.
Катанзаро
 28 14 6 8 46 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
8.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
9.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
10.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
11.
Зюйдтироль
 29 9 8 12 36 - 39 35
12.
Пиза
 28 8 10 10 34 - 35 34
13.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
14.
Козенца
 29 8 10 11 31 - 32 34
15.
Реджана
 28 6 15 7 30 - 33 33
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
18.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
19.
ФералпиСало
 29 7 6 16 33 - 47 27
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
2.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
18.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
9.
Реджана
 14 4 6 4 16 - 16 18
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 12
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