Тур: 29. Стадион: Альберто Бралья.
2:3
Конец матча
0'
1:0
6' ГолFabio Abiuso
14' Желтая карточкаКристиан Каус
18' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
1:1
34' ГолДи Мольфетта Давиде
37' Желтая карточкаEdoardo Duca
1:2
45' ПенальтиБутич Карло
2:2
65' ПенальтиПалумбо Антонио
67' Желтая карточкаПонси Фабио
84' Желтая карточкаФеличи Маттиа
2:3
90' ПенальтиЛа Мантия Андреа
90'+7
Ход матча
6'
1:0
14'
18'
34'
37'
45'
1:2
65'
2:2
67'
84'
90'
2:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
405 Количество передач 342
-
55 Владение мячом, % 45
16
Джерли
Фабио
90
Fabio
Abiuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Fabio AbiusoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Модена
ФералпиСало
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|6 (4)
|0.21
|Fabio Abiuso
|5
|0.17
|Стриццоло Лука
|4
|0.14
|Манкони Якопо
|3
|0.1
|Фальчинелли Диего
|2
|0.07
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.07
|Баттистелла Томас
|2
|0.07
|Заро Джованни
|2
|0.07
|Edoardo Duca
|2
|0.07
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.07
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Маньино Лука
|0
|0
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.17
|Ла Мантия Андреа
|5 (2)
|0.17
|Компаньон Маттиа
|4
|0.14
|Феличи Маттиа
|3
|0.1
|Davide Balestrero
|3
|0.1
|Курфалидис Христос
|3
|0.1
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.07
|Mattia Tonetto
|2
|0.07
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Federico Bergonzi
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Дубицкас Эдгарас
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистелла Томас
|7
|0
|Понси Фабио
|7
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Edoardo Duca
|6
|0
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Заро Джованни
|5
|0
|Коттали Маттео
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Манкони Якопо
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Кристиан Каус
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Санторо Симоне
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|10
|0
|Чеппители Лука
|8
|0
|Фьордилино Лука
|6
|1
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Модена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
ФералпиСало
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
6
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
ФералпиСало
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
15
14
Модена
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
55% (16)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
ФералпиСало
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
12
20
Упущенные победы
22
20
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
6
35%
2
13%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Пропущено
16
24
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
6
38%
7
29%
29%
76-90
Забито
18
17
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
6
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
23
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
14%
4
17%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
7
32%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
6
27%
6
26%
76-90
Забито
35
33
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
7
20%
5
15%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
2
6%
4
12%
31-45
10
29%
7
21%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
7
20%
10
30%
76-90
Пропущено
38
47
20 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
3
8%
7
15%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
10
26%
8
17%
31-45
3
8%
7
15%
46-60
3
8%
6
13%
61-75
12
32%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2
Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0
ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1
Результаты матчей
Модена
ФералпиСало
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
10 раз 34%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Модена
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
95
510
410
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
68
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
1811
1118
821
128
524
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12