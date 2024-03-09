Тур: 29. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаFrancesco Amatucci
40' Желтая карточкаГьямфи Брайт
46' Желтая карточкаAndrea Magrassi
64' Желтая карточкаБранка Симоне
71' Желтая карточкаСальви Алессандро
75' Желтая карточкаДзуккон Федерико
90'+7
Ход матча
40'
46'
64'
75'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
391 Количество передач 300
-
55 Владение мячом, % 45
18
Гьямфи
Брайт
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Козенца
Читтаделла
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.27
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
99
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|12 (3)
|0.41
|Маццокки Симоне
|3
|0.1
|Вока Идриз
|3
|0.1
|Фработта Джанлука
|3
|0.1
|Маррас Мануэль
|2
|0.07
|Форте Франческо
|2
|0.07
|Вентури Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|7
|0.24
|Вита Алессио
|4
|0.14
|Filippo Pittarello
|4
|0.14
|Кассано Клаудио
|3
|0.1
|Маистрелло Томми
|3
|0.1
|Andrea Magrassi
|3
|0.1
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.07
|Бранка Симоне
|1
|0.03
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Stefano Negro
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Francesco Amatucci
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|12
|1
|Прашелик Матеуш
|9
|1
|Д'Орацио Томмазо
|10
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|1
|Тутино Дженнаро
|5
|0
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Дзуккон Федерико
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Микай Алессандро
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|13
|1
|Сальви Алессандро
|9
|0
|Кариссони Лоренцо
|8
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Stefano Negro
|6
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Тессьоре Андреа
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Francesco Amatucci
|3
|0
|Бальдини Энрико
|2
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Andrea Magrassi
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Кассано Клаудио
|2
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
7
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Читтаделла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
11
19
Козенца
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
55% (16)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Читтаделла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
20
26
Голы по времени матча
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
4
19%
2
18%
1-15
7
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
19%
1
9%
61-75
3
14%
4
36%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
5
26%
1
5%
76-90
Забито
11
23
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 17
2
18%
5
22%
1-15
1
9%
5
22%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
1
9%
1
4%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
7
30%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
25%
3
17%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
25%
4
22%
76-90
Забито
32
34
17 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
6
19%
7
21%
1-15
8
25%
6
18%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
5
16%
3
9%
61-75
6
19%
11
32%
76-90
Пропущено
31
37
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
3
10%
7
19%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
6
19%
8
22%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
8
26%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3
Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2
Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1
Результаты матчей
Козенца
Читтаделла
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Козенца
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
510
78
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
218
722
920
425
227
128
128
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12