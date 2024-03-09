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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Козенца
0:0
Конец матча
Читтаделла
0'
35' Желтая карточка
Francesco Amatucci
40' Желтая карточка
Гьямфи Брайт
46' Желтая карточка
Andrea Magrassi
64' Желтая карточка
Бранка Симоне
71' Желтая карточка
Сальви Алессандро
75' Желтая карточка
Дзуккон Федерико
90'+7

Ход матча

32'
Кало Джакомо
Вока Идриз
 
35'
 
Francesco Amatucci
40'
Гьямфи Брайт
 
46'
 
Andrea Magrassi
Пандольфи Лука
46'
 
Мастрантонио Валерио
Кассано Клаудио
46'
 
Andrea Magrassi
55'
Valerio Crespi
Форте Франческо
 
55'
Канотто Луиджи
Маррас Мануэль
 
64'
 
Бранка Симоне
71'
 
Каррьеро Джузеппе
Francesco Amatucci
71'
 
Сальви Алессандро
75'
Дзуккон Федерико
 
78'
Вивиани Маттиа
Дзуккон Федерико
 
84'
 
Маистрелло Томми
Filippo Pittarello

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 391 Количество передач 300
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
6
Фонтанаросса
Алессандро
99
Фработта
Джанлука
34
Флоренци
Альдо
98
Дзуккон
Федерико
7
Маррас
Мануэль
10
Форте
Франческо
16
Антонуччи
Мирко
42
Вока
Идриз
77
Маньеро
Лука
2
Сальви
Алессандро
30
Stefano
Negro
15
Фраре
Доменико
24
Кариссони
Лоренцо
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
10
Кассано
Клаудио
28
Рицца
Алессио
11
Filippo
Pittarello
7
Пандольфи
Лука
Козенца
4-2-3-1
Читтаделла
3-5-2

История личных встреч

Козенца
Читтаделла

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:3
СB
2:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.27
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
99

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 12 (3) 0.41
Маццокки Симоне 3 0.1
Вока Идриз 3 0.1
Фработта Джанлука 3 0.1
Маррас Мануэль 2 0.07
Форте Франческо 2 0.07
Вентури Майкл 2 0.07
Кампорезе Микеле 1 0.03
Канотто Луиджи 1 0.03
Ариоли Алессандро 1 0.03
Massimo Zilli 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 7 0.24
Вита Алессио 4 0.14
Filippo Pittarello 4 0.14
Кассано Клаудио 3 0.1
Маистрелло Томми 3 0.1
Andrea Magrassi 3 0.1
Каррьеро Джузеппе 2 0.07
Бранка Симоне 1 0.03
Кариссони Лоренцо 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Stefano Negro 1 0.03
Паван Никола 1 0.03
Francesco Amatucci 1 0.03
Бальдини Энрико 1 (1) 0.03
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 12 1
Прашелик Матеуш 9 1
Д'Орацио Томмазо 10 0
Флоренци Альдо 8 0
Маррас Мануэль 4 1
Кало Джакомо 4 1
Тутино Дженнаро 5 0
Маццокки Симоне 5 0
Дзуккон Федерико 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Микай Алессандро 4 0
Вока Идриз 4 0
Фработта Джанлука 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Кампорезе Микеле 2 0
Гьямфи Брайт 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 13 1
Сальви Алессандро 9 0
Кариссони Лоренцо 8 0
Анжели Маттео 5 1
Stefano Negro 6 0
Federico Giraudo 5 0
Filippo Pittarello 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Тессьоре Андреа 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Francesco Amatucci 3 0
Бальдини Энрико 2 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Andrea Magrassi 2 0
Паван Никола 2 0
Каррьеро Джузеппе 2 0
Фраре Доменико 2 0
Кассано Клаудио 2 0
Соттини Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
7
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Читтаделла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

11
19
Козенца
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
55% (16)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Читтаделла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

20
26

Голы по времени матча

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
4
19%
2
18%
1-15
7
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
19%
1
9%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
5
26%
1
5%
76-90

Забито

11
23
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 17
2
18%
5
22%
1-15
1
9%
5
22%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
1
9%
1
4%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
7
30%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
25%
3
17%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
25%
4
22%
76-90

Забито

32
34
17 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
6
19%
7
21%
1-15
8
25%
6
18%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
5
16%
3
9%
61-75
6
19%
11
32%
76-90

Пропущено

31
37
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
3
10%
7
19%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
6
19%
8
22%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
8
26%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3
Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2
Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1

Результаты матчей

Козенца
Читтаделла

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Козенца
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
7
8
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
2
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
21
8
7
22
1.5
9
20
4
25
2.5
2
27
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Кремонезе
 28 15 8 5 38 - 20 53
3.
Комо
 28 15 7 6 39 - 30 52
4.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
5.
Катанзаро
 28 14 6 8 46 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
8.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
9.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
10.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
11.
Зюйдтироль
 29 9 8 12 36 - 39 35
12.
Пиза
 28 8 10 10 34 - 35 34
13.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
14.
Козенца
 29 8 10 11 31 - 32 34
15.
Реджана
 28 6 15 7 30 - 33 33
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
18.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
19.
ФералпиСало
 29 7 6 16 33 - 47 27
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
2.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
18.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
9.
Реджана
 14 4 6 4 16 - 16 18
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 12
Весь список
  • 55'
    Форте Франческо уходит с поля. Валерио Креспи выходит вместо него
  • 46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Гьямфи Брайт получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Франческо Аматуччи получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Вока Идриз уходит с поля. Кало Джакомо выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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