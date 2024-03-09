Тур: 29. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
41' Желтая карточкаМарин Мариус
42' Желтая карточкаФавилли Андреа
1:0
89' ГолМорео Стефано
90' Желтая карточкаСгарби Филиппо
90'+5
Ход матча
41'
42'
89'
1:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
539 Количество передач 284
-
64 Владение мячом, % 36
15
Туре
Идрисса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Млакар ЯнНападающий
-
16 Mattia Sala
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Зуберек Ян
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Пиза
Тернана
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.33
Среднее время на гол
75
270
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.28
|Млакар Ян
|3
|0.1
|Канестрелли Симоне
|3
|0.1
|Бонфанти Николас
|3
|0.1
|Трамони Лисандру
|2
|0.07
|Караччоло Антонио
|2
|0.07
|Морео Стефано
|2
|0.07
|Барбьери Томмазо
|2
|0.07
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Alesandro Arena
|1
|0.03
|Трамони Маттео
|1
|0.03
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Туре Идрисса
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.31
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.14
|Касасола Тиаго
|4
|0.14
|Диаките Салим
|3
|0.1
|Луперини Грегорио
|2
|0.07
|Перейро Гастон
|2
|0.07
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.07
|Соренсен Фредерик
|2
|0.07
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.03
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|11
|1
|Канестрелли Симоне
|9
|0
|Барбьери Томмазо
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Эштевеш Томаш
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Калабрези Артуро
|4
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Караччоло Антонио
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Де Бур Кес
|5
|1
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Луперини Грегорио
|6
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Lorenzo Lucchesi
|4
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Карбони Франко
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Аматуччи Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Тернана
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
13
10
Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Тернана
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
11
12
Пиза
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Тернана
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
24
22
Голы по времени матча
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
11%
4
19%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
21%
6
29%
61-75
6
32%
6
29%
76-90
Пропущено
19
24
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
5
26%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
8
33%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Забито
36
36
13 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
4
11%
6
17%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
5
14%
3
8%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
6
17%
9
25%
61-75
11
31%
9
25%
76-90
Пропущено
34
38
15 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
6
18%
5
13%
1-15
4
12%
6
16%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
3
9%
5
13%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
11
32%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2
Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2
Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2
Результаты матчей
Пиза
Тернана
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Пиза
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
510
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
68
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
209
1019
920
128
524
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|13