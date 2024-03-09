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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Пиза
1:0
Конец матча
Тернана
0'
41' Желтая карточка
Марин Мариус
42' Желтая карточка
Фавилли Андреа
1:0
89' Гол
Морео Стефано
90' Желтая карточка
Сгарби Филиппо
90'+5

Ход матча

41'
Марин Мариус
 
42'
 
Фавилли Андреа
46'
Валоти Матиа
Трамони Лисандру
 
61'
Беруатто Пьетро
Калабрези Артуро
 
61'
Д'Аллесандро Марко
Alesandro Arena
 
69'
 
Раймондо Антонио
Перейро Гастон
78'
 
Ди Стефано Филиппо
Фавилли Андреа
79'
 
Лабойко Якуб
Пююхтя Никлас
81'
Велозу Мигель
Эштевеш Томаш
 
89'
Морео Стефано
(Велозу Мигель)
1:0
90'
 
Дионизи Федерико
Карбони Франко
90'
 
Сгарби Филиппо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 539 Количество передач 284
  • 64 Владение мячом, % 36
22
Лория
Леонардо
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
19
Эштевеш
Томаш
42
Барбьери
Томмазо
15
Туре
Идрисса
8
Марин
Мариус
28
Alesandro
Arena
7
Трамони
Лисандру
32
Морео
Стефано
1
Яннарилли
Энтони
32
Сгарби
Филиппо
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
72
Аматуччи
Лоренцо
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
66
Пююхтя
Никлас
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
17
Фавилли
Андреа
Пиза
3-4-2-1
Тернана
3-1-4-2

История личных встреч

Пиза
Тернана

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:1
СB
3:1
СB
0:0
СB
1:4
СB
1:0
СB
1:0
СCA
1:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.33

Среднее время на гол

75
270

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 8 (3) 0.28
Млакар Ян 3 0.1
Канестрелли Симоне 3 0.1
Бонфанти Николас 3 0.1
Трамони Лисандру 2 0.07
Караччоло Антонио 2 0.07
Морео Стефано 2 0.07
Барбьери Томмазо 2 0.07
Велозу Мигель 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.03
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Калабрези Артуро 1 0.03
Эштевеш Томаш 1 0.03
Пиччинини Габриэле 1 0.03
Alesandro Arena 1 0.03
Трамони Маттео 1 0.03
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.31
Ди Стефано Филиппо 4 0.14
Касасола Тиаго 4 0.14
Диаките Салим 3 0.1
Луперини Грегорио 2 0.07
Перейро Гастон 2 0.07
Lorenzo Lucchesi 2 0.07
Соренсен Фредерик 2 0.07
Фалетти Сесар 1 (1) 0.03
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 11 1
Канестрелли Симоне 9 0
Барбьери Томмазо 5 1
Николас Андраде 6 0
Эштевеш Томаш 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Калабрези Артуро 4 1
Леверб Максим 4 1
Валоти Матиа 3 1
Херманнссон Хьёртур 3 1
Пиччинини Габриэле 4 0
Велозу Мигель 3 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Караччоло Антонио 3 0
Морео Стефано 3 0
Беруатто Пьетро 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Туре Идрисса 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Диаките Салим 7 0
Де Бур Кес 5 1
Фалетти Сесар 6 0
Луперини Грегорио 6 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Lorenzo Lucchesi 4 0
Челли Алессандро III 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Пююхтя Никлас 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Карбони Франко 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Перейро Гастон 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Аматуччи Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Пиза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Тернана
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

13
10
Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Тернана
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

11
12
Пиза
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Тернана
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

24
22

Голы по времени матча

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
11%
4
19%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
21%
6
29%
61-75
6
32%
6
29%
76-90

Пропущено

19
24
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
5
26%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
8
33%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Забито

36
36
13 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
4
11%
6
17%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
5
14%
3
8%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
6
17%
9
25%
61-75
11
31%
9
25%
76-90

Пропущено

34
38
15 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
6
18%
5
13%
1-15
4
12%
6
16%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
3
9%
5
13%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
11
32%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2
Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2
Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2

Результаты матчей

Пиза
Тернана

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Пиза
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
20
9
10
19
1.5
9
20
1
28
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Кремонезе
 29 16 8 5 40 - 21 56
3.
Комо
 29 15 7 7 40 - 32 52
4.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
5.
Катанзаро
 29 14 6 9 46 - 38 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
8.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
9.
Пиза
 29 9 10 10 35 - 35 37
10.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
11.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
12.
Реджана
 29 7 15 7 31 - 33 36
13.
Зюйдтироль
 29 9 8 12 36 - 39 35
14.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
15.
Козенца
 29 8 10 11 31 - 32 34
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 29 7 8 14 34 - 40 29
18.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
19.
ФералпиСало
 29 7 6 16 33 - 47 27
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
2.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
13.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
14.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
15.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
16.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
18.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Фавилли Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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