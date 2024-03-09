Тур: 29. Стадион: Никола Чераволо.
Ход матча
12'
0:1
14'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Катанзаро
Реджана
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|11
|0.38
|Бьяши Томмазо
|8
|0.28
|Вандепутте Яри
|7 (1)
|0.24
|Сунас Димитрис
|3
|0.1
|Верна Лука
|3
|0.1
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.07
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.07
|Антонини Матиас
|2
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|10
|0
|Бригенти Николо
|7
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Д'Андреа Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портанова Маноло
|7
|0
|Чигарини Лука
|5
|1
|Мелегони Филиппо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
7
4
Катанзаро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
16
8
Катанзаро
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Реджана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
23
12
Голы по времени матча
Забито
25
9
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 23
5
20%
2
22%
1-15
5
20%
1
11%
16-30
1
4%
1
11%
31-45
7
28%
3
33%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
4
16%
2
22%
76-90
Пропущено
24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
5
22%
1-15
6
25%
3
13%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
7
29%
29%
4
17%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
25%
7
30%
76-90
Забито
17
9
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
8
47%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Пропущено
17
22
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
18%
5
23%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
4
24%
5
23%
76-90
Забито
42
18
22 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 10
6 Не забивали 15
6
14%
3
17%
1-15
7
17%
2
11%
16-30
9
21%
2
11%
31-45
10
24%
4
22%
46-60
3
7%
2
11%
61-75
7
17%
5
28%
76-90
Пропущено
41
45
21 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
5
12%
10
22%
1-15
9
22%
4
9%
16-30
7
17%
6
13%
31-45
9
22%
6
13%
46-60
1
2%
7
16%
61-75
10
24%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2
Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2
Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0
Результаты матчей
Катанзаро
Реджана
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
104
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
68
68
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
208
1612
820
523
226
226
127
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12