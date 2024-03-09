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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Катанзаро
0:1
Первый тайм: 33'
Реджана
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Фулиньяти Андреа
14' Желтая карточка
Вероли Давиде

Ход матча

12'
0:1
Фулиньяти Андреа
14'
Вероли Давиде
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Реджана
3.60
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3.50
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4.12
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Все Коэффициенты
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Вероли
Давиде
7
Д'Андреа
Лука
21
Помпетти
Марко
10
Петриччоне
Якопо
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
70
Амброзино
Джузеппе
12
Саталино
Джакомо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
90
Портанова
Маноло
80
Natan
Girma
11
Гондо
Седрик
Катанзаро
4-4-2
Реджана
3-4-2-1

История личных встреч

Катанзаро
Реджана

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:0
СCС
2:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 11 0.38
Бьяши Томмазо 8 0.28
Вандепутте Яри 7 (1) 0.24
Сунас Димитрис 3 0.1
Верна Лука 3 0.1
Амброзино Джузеппе 2 0.07
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.07
Антонини Матиас 2 0.07
Помпетти Марко 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Бриньола Энрико 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 10 0
Бригенти Николо 7 1
Вандепутте Яри 6 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Д'Андреа Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портанова Маноло 7 0
Чигарини Лука 5 1
Мелегони Филиппо 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

7
4
Катанзаро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

16
8
Катанзаро
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Реджана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

23
12

Голы по времени матча

Забито

25
9
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 23
5
20%
2
22%
1-15
5
20%
1
11%
16-30
1
4%
1
11%
31-45
7
28%
3
33%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
4
16%
2
22%
76-90

Пропущено

24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
5
22%
1-15
6
25%
3
13%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
7
29%
29%
4
17%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
25%
7
30%
76-90

Забито

17
9
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
8
47%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Пропущено

17
22
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
18%
5
23%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
4
24%
5
23%
76-90

Забито

42
18
22 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 10
6 Не забивали 15
6
14%
3
17%
1-15
7
17%
2
11%
16-30
9
21%
2
11%
31-45
10
24%
4
22%
46-60
3
7%
2
11%
61-75
7
17%
5
28%
76-90

Пропущено

41
45
21 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
5
12%
10
22%
1-15
9
22%
4
9%
16-30
7
17%
6
13%
31-45
9
22%
6
13%
46-60
1
2%
7
16%
61-75
10
24%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2
Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2
Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0

Результаты матчей

Катанзаро
Реджана

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
10
4
1.5
2
12
4
10
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
20
8
16
12
1.5
8
20
5
23
2.5
2
26
2
26
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Кремонезе
 28 15 8 5 38 - 20 53
3.
Комо
 28 15 7 6 39 - 30 52
4.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
5.
Катанзаро
 28 14 6 8 46 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
8.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
9.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
10.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
11.
Зюйдтироль
 29 9 8 12 36 - 39 35
12.
Пиза
 28 8 10 10 34 - 35 34
13.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
14.
Козенца
 29 8 10 11 31 - 32 34
15.
Реджана
 28 6 15 7 30 - 33 33
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
18.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
19.
ФералпиСало
 29 7 6 16 33 - 47 27
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
2.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
18.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
9.
Реджана
 14 4 6 4 16 - 16 18
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Вероли Давиде получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Г О О О О Л - Фулиньяти Андреа уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Реджана
3.60
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3.50
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