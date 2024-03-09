Тур: 29. Стадион: Альберто Пиччи.
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолВерде Даниэле
1:1
32' ПенальтиКазираги Даниэль
34' Желтая карточкаХристов Петко
52' Желтая карточкаSimone Davi
56' Желтая карточкаКазираги Даниэль
59' Желтая карточкаТайт Фабиан
2:1
73' ПенальтиВерде Даниэле
82' Желтая карточкаРаути Никола
90' Желтая карточкаФальчинелли Диего
90'+8
Ход матча
8'
1:0
32'
1:1
34'
52'
56'
59'
73'
2:1
82'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
301 Количество передач 515
-
37 Владение мячом, % 63
37
Матею
Алеш
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Специя
Зюйдтироль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.24
|Моро Лука
|4 (1)
|0.14
|Rachid Kouda
|2
|0.07
|Реца Аркадиуш
|2
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.07
|Эспозито Франческо
|2
|0.07
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Христов Петко
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|14 (10)
|0.48
|Одогву Рафаэль
|5
|0.17
|Emanuele Pecorino
|4
|0.14
|Тайт Фабиан
|3
|0.1
|Silvio Merkaj
|3
|0.1
|Мазиелло Андреа
|2
|0.07
|Киерво Риккардо
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Кассата Франческо
|9
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Бертола Николо
|4
|1
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|8
|1
|Simone Davi
|8
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Казираги Даниэль
|6
|0
|Арригони Томмазо
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Каньяно Андреа
|3
|0
|Silvio Merkaj
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Специя
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Зюйдтироль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
12
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Зюйдтироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
14
13
Специя
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (4)
62% (18)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
Зюйдтироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 16
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
33%
4
20%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
5
42%
4
20%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
4
29%
5
23%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
6%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
8
50%
76-90
Пропущено
27
17
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
11%
3
18%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
11%
4
24%
31-45
7
26%
3
18%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
8
30%
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
29
36
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 11
11 Не забивали 7
2
7%
3
8%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
9
31%
5
14%
31-45
3
10%
8
22%
46-60
4
14%
6
17%
61-75
7
24%
12
33%
76-90
Пропущено
41
39
14 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
5
12%
7
18%
1-15
3
7%
3
8%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
9
22%
6
15%
46-60
6
15%
7
18%
61-75
12
29%
29%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2
Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2
Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1
Результаты матчей
Специя
Зюйдтироль
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Специя
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
311
410
113
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
141
510
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
236
821
920
326
425
128
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12