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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Специя
2:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
1:0
8' Гол
Верде Даниэле
1:1
32' Пенальти
Казираги Даниэль
34' Желтая карточка
Христов Петко
52' Желтая карточка
Simone Davi
56' Желтая карточка
Казираги Даниэль
59' Желтая карточка
Тайт Фабиан
2:1
73' Пенальти
Верде Даниэле
82' Желтая карточка
Раути Никола
90' Желтая карточка
Фальчинелли Диего
90'+8

Ход матча

8'
Верде Даниэле
1:0
32'
1:1
Казираги Даниэль
34'
Христов Петко
 
46'
 
Раути Никола
Петерс Дауда
46'
Эспозито Франческо
Бертола Николо
 
52'
 
Simone Davi
56'
 
Казираги Даниэль
59'
 
Тайт Фабиан
62'
 
Малламо Алессандро
Казираги Даниэль
68'
Кассата Франческо
Надь Адам
 
73'
Верде Даниэле
2:1
78'
Виньяли Лука
Верде Даниэле
 
78'
Ягелло Филип
Бандинелли Филиппо
 
81'
 
Silvio Merkaj
Мазиелло Андреа
82'
 
Раути Никола
85'
 
Киерво Риккардо
Молина Сальваторе
86'
 
Lorenzo Lonardi
Куртич Ясмин
86'
Гелашвили Ива
Элия Сальваторе
 
90'
Фальчинелли Диего
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 301 Количество передач 515
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Зут
Йерун
77
Бертола
Николо
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
37
Матею
Алеш
10
Эспозито
Сальваторе
8
Надь
Адам
25
Бандинелли
Филиппо
7
Элия
Сальваторе
99
Верде
Даниэле
16
Фальчинелли
Диего
1
Полуцци
Джакомо
55
Мазиелло
Андреа
2
Скалья
Филиппо
3
Каньяно
Андреа
79
Молина
Сальваторе
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
Специя
3-5-2
Зюйдтироль
3-5-2

История личных встреч

Специя
Зюйдтироль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
3:3
LPC
2:1
СCB
1:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (3) 0.24
Моро Лука 4 (1) 0.14
Rachid Kouda 2 0.07
Реца Аркадиуш 2 0.07
Ди Серио Джузеппе 2 0.07
Эспозито Франческо 2 0.07
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Ягелло Филип 1 0.03
Матею Алеш 1 0.03
Христов Петко 1 0.03
Мюль Лукас 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Гелашвили Ива 1 0.03
Бертола Николо 1 0.03
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 14 (10) 0.48
Одогву Рафаэль 5 0.17
Emanuele Pecorino 4 0.14
Тайт Фабиан 3 0.1
Silvio Merkaj 3 0.1
Мазиелло Андреа 2 0.07
Киерво Риккардо 1 0.03
Раути Никола 1 0.03
Куртич Ясмин 1 0.03
Винетот Кевин 1 0.03
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Кассата Франческо 9 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Бертола Николо 4 1
Элия Сальваторе 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Христов Петко 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Надь Адам 2 0
Матею Алеш 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Фальчинелли Диего 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 8 1
Simone Davi 8 0
Тайт Фабиан 7 0
Казираги Даниэль 6 0
Арригони Томмазо 4 0
Петерс Дауда 4 0
Раути Никола 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Одогву Рафаэль 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Silvio Merkaj 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Специя
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Зюйдтироль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
12
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Зюйдтироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

14
13
Специя
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (4)
62% (18)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
Зюйдтироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 16
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
33%
4
20%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
5
42%
4
20%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
4
29%
5
23%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
6%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
8
50%
76-90

Пропущено

27
17
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
11%
3
18%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
11%
4
24%
31-45
7
26%
3
18%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
8
30%
30%
5
29%
29%
76-90

Забито

29
36
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 11
11 Не забивали 7
2
7%
3
8%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
9
31%
5
14%
31-45
3
10%
8
22%
46-60
4
14%
6
17%
61-75
7
24%
12
33%
76-90

Пропущено

41
39
14 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
5
12%
7
18%
1-15
3
7%
3
8%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
9
22%
6
15%
46-60
6
15%
7
18%
61-75
12
29%
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2
Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2
Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1

Результаты матчей

Специя
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Специя
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
23
6
8
21
1.5
9
20
3
26
2.5
4
25
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Кремонезе
 28 15 8 5 38 - 20 53
3.
Комо
 28 15 7 6 39 - 30 52
4.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
5.
Катанзаро
 28 14 6 8 46 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
8.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
9.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
10.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
11.
Зюйдтироль
 29 9 8 12 36 - 39 35
12.
Пиза
 28 8 10 10 34 - 35 34
13.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
14.
Козенца
 29 8 10 11 31 - 32 34
15.
Реджана
 28 6 15 7 30 - 33 33
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
18.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
19.
ФералпиСало
 29 7 6 16 33 - 47 27
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
2.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
18.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
9.
Реджана
 14 4 6 4 16 - 16 18
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 12
Весь список
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