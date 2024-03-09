Тур: 29. Стадион: Джованни Цини.
Ход матча
31'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
69 Владение мячом, % 31
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Комо
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.42
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|13 (2)
|0.45
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.14
|Пикель Шарль
|3
|0.1
|Раванелли Лука
|3
|0.1
|Коллоколо Микеле
|3
|0.1
|Гильоне Паоло
|2
|0.07
|Окереке Давид
|2
|0.07
|Васкес Франко
|1
|0.03
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Йонсен Деннис
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|10
|0.34
|Верди Симоне
|6 (3)
|0.21
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.17
|Да Кунья Лукас
|3
|0.1
|Иоанну Николас
|3
|0.1
|Абильдгор Оливер
|2
|0.07
|Беллемо Алессандро
|2
|0.07
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.07
|Барба Федерико
|2
|0.07
|Одентал Кас
|2
|0.07
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|8
|0
|Антов Валентин
|6
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Пикель Шарль
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Йонсен Деннис
|0
|2
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Тсаджут Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|6
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Беллемо Алессандро
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|1
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Комо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
5
Кремонезе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
18
21
Кремонезе
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Комо
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
26
26
Голы по времени матча
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
11%
4
24%
1-15
6
32%
2
12%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
3
16%
2
12%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
1
11%
5
33%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Забито
20
23
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
5
25%
1
4%
61-75
6
30%
7
30%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
39
40
17 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
4
10%
8
20%
1-15
8
21%
4
10%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
6
15%
8
20%
46-60
7
18%
3
8%
61-75
9
23%
9
23%
76-90
Пропущено
19
29
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
2
11%
3
10%
1-15
5
26%
4
14%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
3
16%
8
28%
61-75
3
16%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2
Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0
Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0
Результаты матчей
Кремонезе
Комо
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
410
77
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
235
1117
1117
424
424
127
127
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12