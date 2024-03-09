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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Кремонезе
2:1
Конец матча
Комо
0'
12' Красная карточка
Стрефецца Габриэль
31' Желтая карточка
Да Кунья Лукас
1:0
45' Пенальти
Кода Массимо
46' Желтая карточка
Абильдгор Оливер
64' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
67' Желтая карточка
Кода Массимо
1:1
67' Гол
Да Кунья Лукас
2:1
88' Гол
Дзанимачча Лука
90' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
90'+8
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
5
Раванелли
Лука
98
Дзанимачча
Лука
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
7
Фалетти
Сесар
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
1
Шемпер
Адриан
6
Иовин
Алессио
2
Гольданига
Эдоардо
26
Одентал
Кас
3
Сала
Марко
14
Беллемо
Алессандро
28
Абильдгор
Оливер
21
Стрефецца
Габриэль
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
Кремонезе
3-5-2
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Комо

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:3
СB
1:2
СB
2:0
ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:3
ППД
3:3
ППД
0:1
СCA
2:2
СCA
0:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 14 (3) 0.48
Кастаньетти Микеле 4 0.14
Пикель Шарль 3 0.1
Раванелли Лука 3 0.1
Коллоколо Микеле 3 0.1
Дзанимачча Лука 2 0.07
Гильоне Паоло 2 0.07
Окереке Давид 2 0.07
Васкес Франко 1 0.03
Серникола Леонардо 1 0.03
Йонсен Деннис 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Бьянкетти Маттео 1 0.03
Фалетти Сесар 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 10 0.34
Верди Симоне 6 (3) 0.21
Габриеллони Алессандро 5 0.17
Да Кунья Лукас 4 0.14
Иоанну Николас 3 0.1
Абильдгор Оливер 2 0.07
Беллемо Алессандро 2 0.07
Стрефецца Габриэль 2 0.07
Барба Федерико 2 0.07
Одентал Кас 2 0.07
Гольданига Эдоардо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 8 0
Антов Валентин 6 1
Васкес Франко 6 0
Майер Жан 6 0
Пикель Шарль 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Кастаньетти Микеле 5 0
Квальята Джакомо 3 1
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Йонсен Деннис 0 2
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Тсаджут Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 7 0
Абильдгор Оливер 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Беллемо Алессандро 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Одентал Кас 2 1
Верди Симоне 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Стрефецца Габриэль 1 1
Иоанну Николас 2 0
Иовин Алессио 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Сала Марко 1 0
Samuel Ballet 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Комо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
6
Кремонезе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Комо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

18
21
Кремонезе
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
55% (16)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Комо
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

26
27

Голы по времени матча

Забито

21
18
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
10%
4
22%
1-15
6
29%
2
11%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
4
19%
2
11%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
1
10%
2
12%
76-90

Забито

20
23
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
5
25%
1
4%
61-75
6
30%
7
30%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

41
41
18 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
4
10%
8
20%
1-15
8
20%
4
10%
16-30
6
15%
8
20%
31-45
6
15%
8
20%
46-60
7
17%
4
10%
61-75
10
24%
9
22%
76-90

Пропущено

20
31
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
2
10%
3
10%
1-15
5
25%
4
13%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
4
20%
6
19%
46-60
4
20%
8
26%
61-75
3
15%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2
Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0
Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0

Результаты матчей

Кремонезе
Комо

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
7
7
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
7
1.5
4
11
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
24
5
12
17
1.5
11
18
4
25
2.5
4
25
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Кремонезе
 29 16 8 5 40 - 21 56
3.
Комо
 29 15 7 7 40 - 32 52
4.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
5.
Катанзаро
 29 14 6 9 46 - 38 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
8.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
9.
Пиза
 29 9 10 10 35 - 35 37
10.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
11.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
12.
Реджана
 29 7 15 7 31 - 33 36
13.
Зюйдтироль
 29 9 8 12 36 - 39 35
14.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
15.
Козенца
 29 8 10 11 31 - 32 34
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 29 7 8 14 34 - 40 29
18.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
19.
ФералпиСало
 29 7 6 16 33 - 47 27
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
2.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
13.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
14.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
15.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
16.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
18.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 13
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Абильдгор Оливер получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Кремонезе забивает с точки!
    • 31'
      Да Кунья Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      УДАЛЕНИЕ! - Стрефецца Габриэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кремонезе 2:1 Комо онлайн

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