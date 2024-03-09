Тур: 20. Стадион: Центральный городской стадион.
1:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолМихайленко Николай
40' Желтая карточкаКалюжный Иван
43' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
48' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
1:1
62' ПенальтиКозак Артём
1:2
77' ГолШулянский Артём
82' Вторая желтая карточкаЛукас Тэйлор
90' Желтая карточкаБеляев Александр
90'+6
Ход матча
10'
40'
48'
62'
1:1
77'
82'
90'
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
59
Козак
Артём
30
Копына
Юрий
26
Miguel
II
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Denys Ndukve
-
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 De
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Полесье
Александрия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
60
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.2
|Козак Артём
|4 (1)
|0.2
|Будковский Филипп
|4
|0.2
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.1
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.1
|Шастал Дмитрий
|2
|0.1
|Крушиньский Борис
|2
|0.1
|Arielson
|1
|0.05
|Назаренко Александр
|1
|0.05
|Лукас Тэйлор
|1
|0.05
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.05
|Artem Smolyakov
|1
|0.05
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.05
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|4
|0.21
|Скорко Данил
|3
|0.16
|Плакса Родион
|2
|0.11
|Juan Alvina
|1
|0.05
|Кравченко Антон
|1
|0.05
|Джеовани
|1
|0.05
|Михайленко Николай
|1
|0.05
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.05
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|Беляев Александр
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|6
|1
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Кушниренко Богдан
|2
|1
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Denys Ndukve
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|5
|0
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Мартынюк Александр
|2
|0
|Miguel II
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Ермаков Георгий
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
4
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Александрия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
12
4
Полесье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
60% (12)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Александрия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
16
8
Голы по времени матча
Забито
13
9
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
7
54%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
27%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
6
46%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Забито
26
14
6 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
3
12%
2
14%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
7
27%
4
29%
61-75
10
38%
3
21%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
4
25%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
19%
5
24%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
38%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1
Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0
Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2
Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Верес 1:0 Днепр-1 - Александрия 1:0
Результаты матчей
Полесье
Александрия
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
1:0
5 раз 26%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Полесье
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
46
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
109
812
316
317
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|34 - 17
|38
|2.
|20
|11
|5
|4
|28 - 18
|38
|3.
|19
|11
|4
|4
|36 - 22
|37
|4.
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|5.
|1:2
|20
|9
|6
|5
|26 - 16
|33
|6.
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|7.
|20
|8
|5
|7
|21 - 27
|29
|8.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|9.
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|11.
|2:1
|19
|5
|6
|8
|14 - 21
|21
|12.
|17
|4
|7
|6
|18 - 19
|19
|13.
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14.
|18
|3
|6
|9
|11 - 24
|15
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|18
|1
|7
|10
|9 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|3.
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|1:2
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|5 - 10
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|4.
|1:2
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|9 - 10
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|10.
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|11.
|2:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|9
|0
|3
|6
|4 - 16
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6