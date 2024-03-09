  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Полесье
1:2
Конец матча
Александрия
0'
0:1
10' Гол
Михайленко Николай
40' Желтая карточка
Калюжный Иван
43' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
48' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
1:1
62' Пенальти
Козак Артём
1:2
77' Гол
Шулянский Артём
82' Вторая желтая карточка
Лукас Тэйлор
90' Желтая карточка
Беляев Александр
90'+6
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
15
Михайличенко
Богдан
37
Таллиш
Энрике
6
Танковский
Вячеслав
7
Назаренко
Александр
22
Грицук
Василий
59
Козак
Артём
28
Будковский
Филипп
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
18
Логинов
Сергей
26
Miguel
II
24
Мартынюк
Александр
25
Калюжный
Иван
91
Михайленко
Николай
6
Ковалец
Кирилл
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
Полесье
Александрия

История личных встреч

Полесье
Александрия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
60

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.2
Козак Артём 4 (1) 0.2
Будковский Филипп 4 0.2
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.1
Грицук Василий 2 (2) 0.1
Шастал Дмитрий 2 0.1
Крушиньский Борис 2 0.1
Arielson 1 0.05
Назаренко Александр 1 0.05
Лукас Тэйлор 1 0.05
Мустафаев Эмиль 1 0.05
Artem Smolyakov 1 0.05
Янаков Денис 1 (1) 0.05
Танковский Вячеслав 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 4 0.21
Скорко Данил 3 0.16
Плакса Родион 2 0.11
Juan Alvina 1 0.05
Кравченко Антон 1 0.05
Джеовани 1 0.05
Михайленко Николай 1 0.05
Кулаковский Артем 1 (1) 0.05
Калитвинцев Владислав 0 0
Беляев Александр 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 6 1
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Кушниренко Богдан 2 1
Кравченко Никита 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Грицук Василий 2 0
Михайличенко Богдан 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Назаренко Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Denys Ndukve 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 5 0
Kyrylo Sigeev 5 0
Скорко Данил 4 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Мартынюк Александр 2 0
Miguel II 2 0
Смирный Евгений 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Калюжный Иван 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Микитишин Артур 1 0
Ермаков Георгий 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Полесье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
4
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Александрия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

12
4
Полесье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
60% (12)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Александрия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

16
8

Голы по времени матча

Забито

13
9
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
7
54%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
27%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
6
46%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Забито

26
14
6 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
3
12%
2
14%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
7
27%
4
29%
61-75
10
38%
3
21%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
4
25%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
19%
5
24%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
38%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1
Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0
Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2
Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Верес 1:0 Днепр-1 - Александрия 1:0

Результаты матчей

Полесье
Александрия

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
1:0
5 раз 26%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Полесье
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
10
9
8
12
1.5
3
16
3
17
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 18 11 5 2 34 - 17 38
2.
Днепр-1
 20 11 5 4 28 - 18 38
3.
Кривбасс
 19 11 4 4 36 - 22 37
4.
Динамо Киев
 17 11 2 4 39 - 21 35
5.
Полесье
 1:2 20 9 6 5 26 - 16 33
6.
Рух Львов
 20 8 9 3 28 - 20 33
7.
Ворскла
 20 8 5 7 21 - 27 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 19 6 6 7 19 - 22 24
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
11.
Александрия
 2:1 19 5 6 8 14 - 21 21
12.
Заря
 17 4 7 6 18 - 19 19
13.
Металлист-1925
 20 4 4 12 20 - 35 16
14.
Оболонь
 18 3 6 9 11 - 24 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 18 1 7 10 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
3.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
4.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 1:2 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 2:1 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
14.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 13 - 8 20
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Рух Львов
 10 6 2 2 16 - 10 20
4.
Полесье
 1:2 10 5 3 2 13 - 5 18
5.
Ворскла
 10 5 2 3 9 - 10 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Заря
 9 2 5 2 13 - 12 11
10.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
11.
Александрия
 2:1 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 9 0 3 6 4 - 16 3
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Таллиш Энрике уходит с поля. Мустафаев Эмиль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Полесье 1:2 Александрия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный