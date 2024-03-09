Тур: 20. Стадион: Черноморец.
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаКовталюк Николай
45' Желтая карточкаSamson Iyede
47' Желтая карточкаШтогрин Андрей
49' Желтая карточкаАвагимян Артур
0:1
89' ГолБацула Андрей
90'+4
Ход матча
13'
45'
47'
49'
89'
0:1
70
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
17 Danylo Golub
-
-
-
-
-
21 Illia Ukhan
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
-
-
-
-
57 Taras Galas
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Черноморец Од
Ворскла
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
30 матчей
20%
20%
60%
6 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
6.7%
56.7%
36.6%
2 победы 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.57
0.63
Среднее время на гол
157
144
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.31
1.07
Среднее время на гол
68
84
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
0.97
0.83
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
93
108
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.37
|Кузык Орест
|3
|0.16
|Бойчук Богдан
|2
|0.11
|Samson Iyede
|2
|0.11
|Путря Илья
|2 (2)
|0.11
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.11
|Бадибанга Зигей
|1
|0.05
|Авагимян Артур
|1
|0.05
|Шпорн Йон
|1
|0.05
|Guy Hadida
|1
|0.05
|Ермаков Виталий
|1
|0.05
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|5 (2)
|0.25
|Юрченко Владлен
|3
|0.15
|Мякушко Сергей
|2
|0.1
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.1
|Родригес Фелипе II
|2
|0.1
|Челядин Артём
|2
|0.1
|Нестеренко Иван
|2
|0.1
|Бацула Андрей
|1
|0.05
|Корниенко Виктор
|1
|0.05
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|2
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Авагимян Артур
|3
|1
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|7
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Крупский Илья
|4
|1
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Пердута Игорь
|3
|0
|Исенко Павел
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Хрипчук Даниил
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Сиссоко Самбу
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ворскла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
2
Черноморец Од
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
8
9
Черноморец Од
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Ворскла
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
9%
1
8%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
20%
5
31%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
4
25%
76-90
Забито
23
22
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
13%
2
9%
1-15
6
26%
4
18%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
6
26%
6
27%
76-90
Пропущено
30
26
9 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
7%
5
19%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
4
13%
7
27%
31-45
8
27%
5
19%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
9
30%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1
Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5
Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0
Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3
Результаты матчей
Черноморец Од
Ворскла
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
45
46
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
146
712
713
316
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|34 - 17
|38
|2.
|20
|11
|5
|4
|28 - 18
|38
|3.
|19
|11
|4
|4
|36 - 22
|37
|4.
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|5.
|1:2
|20
|9
|6
|5
|26 - 16
|33
|6.
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|7.
|20
|8
|5
|7
|21 - 27
|29
|8.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|9.
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|11.
|2:1
|19
|5
|6
|8
|14 - 21
|21
|12.
|17
|4
|7
|6
|18 - 19
|19
|13.
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14.
|18
|3
|6
|9
|11 - 24
|15
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|18
|1
|7
|10
|9 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|3.
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|1:2
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|5 - 10
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|4.
|1:2
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|9 - 10
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|10.
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|11.
|2:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|9
|0
|3
|6
|4 - 16
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6