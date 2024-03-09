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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Черноморец Од
0:1
Конец матча
Ворскла
0'
13' Желтая карточка
Ковталюк Николай
45' Желтая карточка
Samson Iyede
47' Желтая карточка
Штогрин Андрей
49' Желтая карточка
Авагимян Артур
0:1
89' Гол
Бацула Андрей
90'+4
1
Варакута
Даниил
39
Бадибанга
Зигей
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
45
Брагару
Максим
7
Кузык
Орест
27
Васильев
Александр
Андреевич
20
Авагимян
Артур
11
Бойчук
Богдан
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
44
Хрипчук
Даниил
29
Бацула
Андрей
27
Крупский
Илья
9
Корниенко
Виктор
11
Степанюк
Руслан
38
Челядин
Артём
92
Сиссоко
Самбу
33
Мякушко
Сергей
22
Ковталюк
Николай
Черноморец Од
Ворскла

История личных встреч

Черноморец Од
Ворскла

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

30 матчей

20%
20%
60%
6 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

6.7%
56.7%
36.6%
2 победы 17 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.57
0.63

Среднее время на гол

157
144

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.31
1.07

Среднее время на гол

68
84

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

0.97
0.83

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

93
108

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.37
Кузык Орест 3 0.16
Бойчук Богдан 2 0.11
Samson Iyede 2 0.11
Путря Илья 2 (2) 0.11
Васильев Александр Андреевич 2 0.11
Бадибанга Зигей 1 0.05
Авагимян Артур 1 0.05
Шпорн Йон 1 0.05
Guy Hadida 1 0.05
Ермаков Виталий 1 0.05
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 5 (2) 0.25
Юрченко Владлен 3 0.15
Мякушко Сергей 2 0.1
Скляр Александр 2 (2) 0.1
Родригес Фелипе II 2 0.1
Челядин Артём 2 0.1
Нестеренко Иван 2 0.1
Бацула Андрей 1 0.05
Корниенко Виктор 1 0.05
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Крупский Илья 0 0
Павлюк Евгений 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Авагимян Артур 3 1
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Брагару Максим 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Штогрин Андрей 2 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 7 0
Tiago Santana 6 0
Крупский Илья 4 1
Кане Ибрахим 4 0
Степанюк Руслан 2 1
Пердута Игорь 3 0
Исенко Павел 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Хрипчук Даниил 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Сиссоко Самбу 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ворскла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
2
Черноморец Од
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

8
9
Черноморец Од
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Ворскла
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
9%
1
8%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
20%
5
31%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
4
25%
76-90

Забито

23
22
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
13%
2
9%
1-15
6
26%
4
18%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
6
26%
6
27%
76-90

Пропущено

30
26
9 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
7%
5
19%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
4
13%
7
27%
31-45
8
27%
5
19%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
9
30%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1
Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5
Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0
Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3

Результаты матчей

Черноморец Од
Ворскла

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
4
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
6
7
12
1.5
7
13
3
16
2.5
1
18
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 18 11 5 2 34 - 17 38
2.
Днепр-1
 20 11 5 4 28 - 18 38
3.
Кривбасс
 19 11 4 4 36 - 22 37
4.
Динамо Киев
 17 11 2 4 39 - 21 35
5.
Полесье
 1:2 20 9 6 5 26 - 16 33
6.
Рух Львов
 20 8 9 3 28 - 20 33
7.
Ворскла
 20 8 5 7 21 - 27 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 19 6 6 7 19 - 22 24
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
11.
Александрия
 2:1 19 5 6 8 14 - 21 21
12.
Заря
 17 4 7 6 18 - 19 19
13.
Металлист-1925
 20 4 4 12 20 - 35 16
14.
Оболонь
 18 3 6 9 11 - 24 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 18 1 7 10 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
3.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
4.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 1:2 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 2:1 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
14.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 13 - 8 20
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Рух Львов
 10 6 2 2 16 - 10 20
4.
Полесье
 1:2 10 5 3 2 13 - 5 18
5.
Ворскла
 10 5 2 3 9 - 10 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Заря
 9 2 5 2 13 - 12 11
10.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
11.
Александрия
 2:1 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 9 0 3 6 4 - 16 3
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Самсон Иеде получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Ковталюк Николай получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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