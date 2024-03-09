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  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Кривбасс
1:0
Конец матча
Оболонь
0'
37' Желтая карточка
Taras Moroz
68' Желтая карточка
Приймак Владислав
71' Желтая карточка
Yegor Tverdokhlib
1:0
77' Гол
Кузык Денис
90' Желтая карточка
Yegor Prokopenko
90'+27
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
11
Татарков
Никита
21
Кузык
Денис
9
Созах
Даниэль
80
Аду
Принс
14
Лунёв
Максим
1
Федоривский
Назарий
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
9
Igor
Medynsky
24
Yegor
Prokopenko
17
Черненко
Руслан
10
Слободян
Олег
4
Taras
Moroz
7
Вишневский
Олег
95
Igor
Krasnopir
Кривбасс
Оболонь

История личных встреч

Кривбасс
Оболонь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 7 0.35
Задерака Максим 6 0.3
Кузык Денис 4 0.2
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.15
Бескоровайный Данил 3 0.15
Klim Prykhodko 2 (1) 0.1
Понедельник Андрей 2 0.1
Аду Принс 2 0.1
Стецков Тимур 1 0.05
Дибанго Иван 1 0.05
Дебелко Роман 1 0.05
Хомченовский Дмитрий 1 0.05
Бизимана Джихад 1 0.05
По Жан-Морель 1 0.05
Viktor Bliznichenko 1 0.05
Лунёв Максим 1 (1) 0.05
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Микитишин Артур 0 0
Bandeira 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 4 0.21
Суханов Сергей 3 (1) 0.16
Тарануха Ростислав 2 0.11
Черненко Руслан 1 0.05
Карась Даниил 1 0.05
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 5 0
Кожушко Олег 5 0
Бескоровайный Данил 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Вакулко Юрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Стецков Тимур 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 9 2
Вовкун Артем 3 2
Приймак Владислав 6 0
Карась Даниил 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Дубко Валерий 4 0
Yegor Prokopenko 4 0
Vitaliy Grusha 2 1
Лукьянчук Павел 2 0
Суханов Сергей 2 0
Рыбка Александр 1 0
Черненко Руслан 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Оболонь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
2
Кривбасс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Оболонь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

18
2
Кривбасс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Оболонь
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

24
4

Голы по времени матча

Забито

16
5
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
2
40%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Забито

20
6
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
6
30%
2
33%
31-45
3
15%
1
17%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
30%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

36
11
18 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
3 Не забивали 11
5
14%
0
0%
1-15
2
6%
2
18%
16-30
11
31%
3
27%
31-45
5
14%
3
27%
46-60
5
14%
1
9%
61-75
8
22%
2
18%
76-90

Пропущено

22
24
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
5
23%
3
13%
1-15
5
23%
3
13%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
3
14%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2
Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3
Оболонь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1
Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1

Результаты матчей

Кривбасс
Оболонь

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
11 раз 61%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
6
3
1.5
2
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
6
6
4
1.5
2
7
5
5
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
7
11
12
7
1.5
4
14
7
12
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 20 12 4 4 37 - 22 40
2.
Шахтёр Донецк
 18 11 5 2 34 - 17 38
3.
Днепр-1
 20 11 5 4 28 - 18 38
4.
Динамо Киев
 17 11 2 4 39 - 21 35
5.
Полесье
 20 9 6 5 26 - 16 33
6.
Рух Львов
 20 8 9 3 28 - 20 33
7.
Ворскла
 20 8 5 7 21 - 27 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 19 6 6 7 19 - 22 24
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
11.
Александрия
 19 5 6 8 14 - 21 21
12.
Заря
 17 4 7 6 18 - 19 19
13.
Металлист-1925
 20 4 4 12 20 - 35 16
14.
Оболонь
 19 3 6 10 11 - 25 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 18 1 7 10 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
14.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 13 - 8 20
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Рух Львов
 10 6 2 2 16 - 10 20
4.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
5.
Ворскла
 10 5 2 3 9 - 10 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Заря
 9 2 5 2 13 - 12 11
10.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 9 0 3 6 4 - 16 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
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    • 46'
      Татарков Никита уходит с поля. Вакулко Юрий выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Тарас Мороз получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кривбасс 1:0 Оболонь онлайн

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