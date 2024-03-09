Тур: 20. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
37' Желтая карточкаTaras Moroz
68' Желтая карточкаПриймак Владислав
71' Желтая карточкаYegor Tverdokhlib
1:0
77' ГолКузык Денис
90' Желтая карточкаYegor Prokopenko
90'+27
Ход матча
37'
77'
1:0
90'
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
80
Аду
Принс
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Кривбасс
Оболонь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.35
|Задерака Максим
|6
|0.3
|Кузык Денис
|4
|0.2
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.15
|Бескоровайный Данил
|3
|0.15
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.1
|Понедельник Андрей
|2
|0.1
|Аду Принс
|2
|0.1
|Стецков Тимур
|1
|0.05
|Дибанго Иван
|1
|0.05
|Дебелко Роман
|1
|0.05
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.05
|Бизимана Джихад
|1
|0.05
|По Жан-Морель
|1
|0.05
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.05
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.05
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Bandeira
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|4
|0.21
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.16
|Тарануха Ростислав
|2
|0.11
|Черненко Руслан
|1
|0.05
|Карась Даниил
|1
|0.05
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Вакулко Юрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|9
|2
|Вовкун Артем
|3
|2
|Приймак Владислав
|6
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Дубко Валерий
|4
|0
|Yegor Prokopenko
|4
|0
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Суханов Сергей
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Черненко Руслан
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Оболонь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
2
Кривбасс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Оболонь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
18
2
Кривбасс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Оболонь
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
24
4
Голы по времени матча
Забито
16
5
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
2
40%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
6
46%
76-90
Забито
20
6
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
6
30%
2
33%
31-45
3
15%
1
17%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
30%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
36
11
18 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
3 Не забивали 11
5
14%
0
0%
1-15
2
6%
2
18%
16-30
11
31%
3
27%
31-45
5
14%
3
27%
46-60
5
14%
1
9%
61-75
8
22%
2
18%
76-90
Пропущено
22
24
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
5
23%
3
13%
1-15
5
23%
3
13%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
3
14%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2
Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3
Оболонь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1
Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1
Результаты матчей
Кривбасс
Оболонь
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
11 раз 61%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
63
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
36
64
27
55
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
711
127
414
712
118
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6