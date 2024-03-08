  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 22.
Динамо Махачкала
 
Позже
Ленинградец
Прогнозы 50
Динамо Махачкала 90% (45)
X 4% (2)
Ленинградец 6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Ленинградец
1.85
Реклама, ligastavok.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
5.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Махачкала
Ленинградец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 6 0.29
Магомедов Ражаб 2 0.1
Глушков Никита Сергеевич 2 0.1
Абдуллахи Квари 2 0.1
Касинтура Эгаш 2 0.1
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.1
Костюков Михаил 1 0.05
Ковачевич Владимир 1 0.05
Кагермазов Сослан 1 0.05
Алибеков Муталип 1 0.05
Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 3 (2) 0.14
Яковлев Андрей 2 0.1
Бачинский Максим 2 0.1
Жиронкин Виталий 2 0.1
Розманов Никита 2 0.1
Микушин Владислав 1 0.05
Маркин Михаил 1 (1) 0.05
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.05

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 5 0
Касинтура Эгаш 4 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Храмцов Максим 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Сердеров Сердер 2 0
Ковачевич Владимир 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 5 0
Маркин Михаил 4 0
Бачинский Максим 4 0
Розманов Никита 3 0
Каптилов Валерий 2 0
Колесниченко Кирилл 2 0
Смирнов Егор 2 0
Шепелев Владислав 2 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Волков Владислав II 1 0
Хитяев Андрей 1 0
Николаев Сергей 1 0
Карабашев Никита 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Ленинградец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
3
Динамо Махачкала
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Ленинградец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

7
3
Динамо Махачкала
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
62% (13)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Ленинградец
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (2)
76% (16)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
6
43%
4
36%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
3
43%
3
23%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
6
29%
4
27%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
1
9%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
27%
1
4%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
4
36%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1
Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0
Ленинградец
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0
Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Алания - Ленинградец 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Ленинградец

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
6 раз 29%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
1
11 раз 52%
0
8 раз 38%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Ленинградец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
5
5
6
1.5
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
13
8
7
14
1.5
2
19
2
19
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 21 11 6 4 33 - 20 39
2.
Арсенал Тула
 21 10 8 3 28 - 15 38
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 21 11 4 6 21 - 11 37
4.
Тюмень
 Заявка 21 10 5 6 28 - 20 35
5.
Акрон
 Заявка 21 10 5 6 27 - 17 35
6.
Алания
 Заявка 21 8 8 5 24 - 25 32
7.
Родина Москва
 Заявка 21 8 7 6 32 - 20 31
8.
Енисей
 Заявка 21 8 3 10 31 - 29 27
9.
Нефтехимик
 Заявка 21 7 6 8 18 - 20 27
10.
Торпедо Москва
 Заявка 21 7 6 8 19 - 21 27
11.
Шинник
 Заявка 21 7 6 8 27 - 33 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 21 6 8 7 19 - 20 26
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 21 6 7 8 20 - 23 25
14.
Ленинградец
 Заявка 21 6 6 9 16 - 22 24
15.
Сокол
 Заявка 21 6 5 10 19 - 35 23
16.
Кубань
 Заявка 21 5 5 11 17 - 28 20
17.
Волгарь
 Заявка 21 4 8 9 18 - 27 20
18.
Черноморец Нв
 Заявка 21 3 9 9 17 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 11 7 3 1 16 - 4 24
2.
Енисей
 Заявка 11 7 1 3 23 - 13 22
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 7 1 3 15 - 6 22
4.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
6.
Алания
 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
7.
Химки
 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
10.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
11.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
12.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 Заявка 11 3 4 4 10 - 11 13
16.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
17.
Волгарь
 Заявка 11 2 4 5 10 - 18 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
5.
Тюмень
 Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Родина Москва
 Заявка 11 3 5 3 16 - 11 14
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 11 1 4 6 5 - 14 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 0 4 7 6 - 17 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Тюмень Печенкин Никита 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Ленинградец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 5 часов 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 30% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Динамо Махачкала 90% (45)
    X 4% (2)
    Ленинградец 6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Ленинградец
    1.85
    Реклама, ligastavok.ru
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    5.90
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Ленинградец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Ленинградец

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    90% (45)
    Ничья
    4% (2)
    Ленинградец
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.69% (17)
    Меньше
    65.31% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    36.73% (18)
    Нет
    63.27% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Махачкала
    30% (15)
    1:0 Динамо Махачкала
    28% (14)
    2:1 Динамо Махачкала
    28% (14)
    1:2 Ленинградец
    4% (2)
    1:1 Ничья
    4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Махачкала
    Ленинградец
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный