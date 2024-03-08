Тур: 22.
Позже
История личных встреч
Динамо Махачкала
Ленинградец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|6
|0.29
|Магомедов Ражаб
|2
|0.1
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.1
|Абдуллахи Квари
|2
|0.1
|Касинтура Эгаш
|2
|0.1
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.1
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|Ковачевич Владимир
|1
|0.05
|Кагермазов Сослан
|1
|0.05
|Алибеков Муталип
|1
|0.05
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суханов Эдуард
|3 (2)
|0.14
|Яковлев Андрей
|2
|0.1
|Бачинский Максим
|2
|0.1
|Жиронкин Виталий
|2
|0.1
|Розманов Никита
|2
|0.1
|Микушин Владислав
|1
|0.05
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.05
|Колесниченко Кирилл
|1 (1)
|0.05
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Храмцов Максим
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Сердеров Сердер
|2
|0
|Ковачевич Владимир
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суханов Эдуард
|5
|0
|Маркин Михаил
|4
|0
|Бачинский Максим
|4
|0
|Розманов Никита
|3
|0
|Каптилов Валерий
|2
|0
|Колесниченко Кирилл
|2
|0
|Смирнов Егор
|2
|0
|Шепелев Владислав
|2
|0
|Костин Сергей
|1
|0
|Сиротов Владислав
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Казаков Руслан
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Ильин Сергей
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
|Хитяев Андрей
|1
|0
|Николаев Сергей
|1
|0
|Карабашев Никита
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Ленинградец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
3
Динамо Махачкала
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Ленинградец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
7
3
Динамо Махачкала
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
62% (13)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Ленинградец
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (2)
76% (16)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
6
43%
4
36%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
3
43%
3
23%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
6
29%
4
27%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
1
9%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
27%
1
4%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
4
36%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1
Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0
Ленинградец
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0
Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Алания - Ленинградец 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Ленинградец
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
6 раз 29%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
1
11 раз 52%
0
8 раз 38%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Ленинградец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
55
56
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
83
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
138
714
219
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 20
|39
|2.
|21
|10
|8
|3
|28 - 15
|38
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|21 - 11
|37
|4.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|28 - 20
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 17
|35
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|24 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 20
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 29
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|18 - 20
|27
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|19 - 21
|27
|11.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|27 - 33
|27
|12.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|13.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 23
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 22
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|17 - 28
|20
|17.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|18 - 27
|20
|18.
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|17 - 28
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 4
|24
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|15 - 6
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|12.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|6 - 5
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 11
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 14
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 17
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 5
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Ленинградец
Исход игры
Динамо Махачкала
90% (45)
Ничья
4% (2)
Ленинградец
6% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.69% (17)
Меньше
65.31% (32)
Обе команды забьют
Да
36.73% (18)
Нет
63.27% (31)
Популярный счёт
2:0 Динамо Махачкала
30% (15)
1:0 Динамо Махачкала
28% (14)
2:1 Динамо Махачкала
28% (14)
1:2 Ленинградец
4% (2)
1:1 Ничья
4% (2)
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