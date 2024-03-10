Ткачёв на линии штрафной площади сыграл на подборе и с лёта пробил в левый угол. Нестеренко успел сложиться и мяч отбил.

Угловой удар исполнили гости. Ботака-Иобома сделал скидку к дальней штанге, где Бахар с двух метров ногой пробил выше ворот.

Гелоян слева с линии штрафной площади низом пробил в ближний угол. Нестеренко опустился на колено и забрал мяч в руки.

После подачи справа Ежков сделал скидку на Темникова, который с лёта с пятнадцати метров пробил выше ворот.

Попов с Гелояном на левом фланге заработали несколько аутов и дошли до углового флага.

Попов слева навесил на Кайнова, которому не удалось сделать скидку Лёвину под удар.

Передачу Безденежных на правом фланге вперёд на Темникова соперники перехватили.

Кенфак на фланге получил локтем по голове от соперника.

Махатадзе справа со штрафного навесил на Безденежных, который головой пробил выше ворот.

"Кубань" всё увереннее действует на чужой половине поля. Хозяевам уже удавалось создавать моменты у ворот тульской команды. Кокарева южанам переиграть не удаётся.

Темников у центрального круга слабо сделал пас вперёд на Ежкова, и соперники мяч перехватили.

Бахар слева выкатил мяч в цент на Кайнова, который засеменил и момент для удара по воротам издали упустил.

31' После дальнего удара Кокарев отбил мяч перед собой. от Темникова мяч отскочил к Ежкову, после удара которого в упор. Кокарев смог забрать сферу в руки.

30' Сегодня в Краснодаре отличная солнечная погода. Для начала марта условия для проведения игры замечательные.

28' Кенфак у чужой штрафной площади не смог сделать удобную скидку на Ежкова.

27' Ткачёв перед чужой штрафной площадью ударил по ногам Таказова.

26' Безденежных с двадцати девяти метров пробил правее ворот.

25' Первая половина тайма позади. "Кубань" чаще атакует, но совсем не бьёт по воротам. Тульская команда реже оказывается впереди, но воротам бьёт чаще и опаснее.

24' Ткачёв справа из пределов штрафной площади с разворота пробил в дальний угол. Получился небольшой рикошет, и Нестеренко мяч поймал.

23' Гости разыграли угловой удар. Последовал пас низом в центр штрафной площади на Ткачёва, чей удар в касание Нестеренко парировал. Справился Юрий и с добиванием Ботака-Иобомы головой.

22' Ткачёв слева в чужой штрафной площади получил мяч, но его прострел в центр перехватил Таказов.