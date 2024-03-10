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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 22.
Кубань
0:0
Первый тайм: 44'
Арсенал Тула
0'
10' Желтая карточка
Осипов Евгений

Ход матча

10'
Осипов Евгений
 
Прогнозы 123
Кубань 12.2% (15)
X 22.8% (28)
Арсенал Тула 65% (80)
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Кубань
Арсенал Тула

История личных встреч

Кубань
Арсенал Тула

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
1.33

Среднее время на гол

25
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 3 0.14
Левин Гаррик 3 0.14
Абдоков Нури 3 (1) 0.14
Мосейчук Илья 2 0.09
Байрыев Азат 1 0.05
Чуперка Валерий 1 0.05
Лаук Максим 1 0.05
Шарипов Альберт 1 0.05
Рейхмен Богдан 1 0.05
Кенфак Оливье 1 0.05
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 13 (4) 0.59
Гелоян Ишхан 3 0.14
Макаров Анатолий 2 0.09
Большаков Кирилл 2 0.09
Ткачёв Сергей 1 0.05
Попов Артём 1 0.05
Лёвин Владислав 1 0.05
Барков Дмитрий 1 0.05
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.05
Суханов Артём Романович 1 0.05
Хабибов Ансор 1 0.05
Коротков Александр II 1 0.05

Карточки

Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 5 0
Фаттахов Ленар 3 1
Безденежных Игорь 4 0
Левин Гаррик 4 0
Байрыев Азат 3 0
Смирнов Александр 3 0
Таказов Сослан 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Терновский Дмитрий 1 1
Осипов Евгений 2 0
Лаук Максим 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Мосейчук Илья 2 0
Абдоков Нури 2 0
Веденеев Максим 2 0
Кенфак Оливье 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Мусаев Леон 1 0
Жилов Ислам 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Анатолий 5 0
Ндука Ифеани Давид 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Кокарев Никита 3 0
Кайнов Максим 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Коротков Александр II 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Кубань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Арсенал Тула
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
5
Кубань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

5
16
Кубань
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Арсенал Тула
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
29%
5
31%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

17
4
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
25%
76-90

Забито

17
28
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
3
18%
7
25%
1-15
2
12%
7
25%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
3
18%
2
7%
76-90

Пропущено

28
15
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 9
5
18%
0
0%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
5
18%
3
20%
31-45
4
14%
4
27%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
6
21%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3
Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1 Кубань - Акрон 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Химки - Кубань 1:1 Кубань - Алания 0:1 Шинник - Кубань 1:0 Кубань - Сокол 0:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1
Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1

Результаты матчей

Кубань
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Кубань
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
16
5
4
17
1.5
9
12
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 22 12 6 4 35 - 20 42
2.
Арсенал Тула
 0:0 22 10 9 3 28 - 15 39
3.
Акрон
 Заявка 22 11 5 6 30 - 19 38
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 21 11 4 6 21 - 11 37
5.
Тюмень
 Заявка 21 10 5 6 28 - 20 35
6.
Родина Москва
 Заявка 22 9 7 6 34 - 20 34
7.
Алания
 Заявка 21 8 8 5 24 - 25 32
8.
Нефтехимик
 Заявка 22 8 6 8 20 - 20 30
9.
Торпедо Москва
 Заявка 21 7 6 8 19 - 21 27
10.
Енисей
 Заявка 22 8 3 11 33 - 32 27
11.
Шинник
 Заявка 22 7 6 9 27 - 35 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 22 6 8 8 19 - 22 26
13.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 22 6 7 9 20 - 24 25
14.
Ленинградец
 Заявка 21 6 6 9 16 - 22 24
15.
Сокол
 Заявка 21 6 5 10 19 - 35 23
16.
Кубань
 0:0 Заявка 22 5 6 11 17 - 28 21
17.
Черноморец Нв
 1:0 Заявка 22 4 9 9 18 - 28 21
18.
Волгарь
 Заявка 22 4 8 10 18 - 29 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0:0 11 7 3 1 16 - 4 24
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 7 1 3 15 - 6 22
3.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
4.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
5.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
6.
Алания
 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
7.
Химки
 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
10.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
11.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
12.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 0:0 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
16.
Черноморец Нв
 1:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 12 13
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
6.
Арсенал Тула
 0:0 11 3 6 2 12 - 11 15
7.
Тюмень
 Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14.
Черноморец Нв
 1:0 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 0:0 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 12 0 4 8 6 - 18 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Попов слева навесил на Кайнова, которому не удалось сделать скидку Лёвину под удар.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Аверьянов в первом тайме.
  • 45'
    Попов с Гелояном на левом фланге заработали несколько аутов и дошли до углового флага.
  • 44'
    После подачи справа Ежков сделал скидку на Темникова, который с лёта с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 43'
    Гелоян слева с линии штрафной площади низом пробил в ближний угол. Нестеренко опустился на колено и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    42'
    Угловой удар исполнили гости. Ботака-Иобома сделал скидку к дальней штанге, где Бахар с двух метров ногой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    41'
    Ткачёв на линии штрафной площади сыграл на подборе и с лёта пробил в левый угол. Нестеренко успел сложиться и мяч отбил.
  • 40'
    Бахар слева выкатил мяч в цент на Кайнова, который засеменил и момент для удара по воротам издали упустил.
  • 38'
    Темников у центрального круга слабо сделал пас вперёд на Ежкова, и соперники мяч перехватили.
  • Офсайд
    37'
    Гелоян оказался в офсайде.
  • 36'
    "Кубань" всё увереннее действует на чужой половине поля. Хозяевам уже удавалось создавать моменты у ворот тульской команды. Кокарева южанам переиграть не удаётся.
  • 35'
    Махатадзе справа со штрафного навесил на Безденежных, который головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    34'
    Кенфак на фланге получил локтем по голове от соперника.
  • 33'
    Передачу Безденежных на правом фланге вперёд на Темникова соперники перехватили.
  • Фол, нарушение
    32'
    Кенфак у чужой штрафной площади сыграл рукой.
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    • Опасный момент
      31'
      После дальнего удара Кокарев отбил мяч перед собой. от Темникова мяч отскочил к Ежкову, после удара которого в упор. Кокарев смог забрать сферу в руки.
    • 30'
      Сегодня в Краснодаре отличная солнечная погода. Для начала марта условия для проведения игры замечательные.
    • 28'
      Кенфак у чужой штрафной площади не смог сделать удобную скидку на Ежкова.
    • Фол, нарушение
      27'
      Ткачёв перед чужой штрафной площадью ударил по ногам Таказова.
    • 26'
      Безденежных с двадцати девяти метров пробил правее ворот.
    • 25'
      Первая половина тайма позади. "Кубань" чаще атакует, но совсем не бьёт по воротам. Тульская команда реже оказывается впереди, но воротам бьёт чаще и опаснее.
    • 24'
      Ткачёв справа из пределов штрафной площади с разворота пробил в дальний угол. Получился небольшой рикошет, и Нестеренко мяч поймал.
    • Угловой
      23'
      Гости разыграли угловой удар. Последовал пас низом в центр штрафной площади на Ткачёва, чей удар в касание Нестеренко парировал. Справился Юрий и с добиванием Ботака-Иобомы головой.
    • 22'
      Ткачёв слева в чужой штрафной площади получил мяч, но его прострел в центр перехватил Таказов.
    • 21'
      Мусаеву справа соперники не позволили сделать пас в штрафную площадь. "Кубань" всё чаще подбирается к воротам соперников, но нет ударов.
    • 20'
      Мусаев перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе, но удар с лёта у него совсем не получился. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 19'
      Махатадзе воспользовался паузой и в это время сменил бутсы. Непросто игрокам подстроиться под весенние газоны даже на южных стадионах страны.
    • Травма, повреждение
      18'
      Попов поскользнулся на фланге на чужой половине поля и влетел в колено Безденежных. Теперь уже без помощи медиков не обойтись.
    • 17'
      Кокарев забрал мяч в руки после подачи с левого фланга.
    • 16'
      Махатадзе со штрафного пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      15'
      Кайнов перед штрафной площадью сбил Ежкова. Двадцать два метра до ворот. Мяч установлен немного правее центра.
    • Фол, нарушение
      14'
      Безденежных на своей половине поля получил по ногам. Не сразу Игорь смог подняться с газона, но и здесь обошлось без помощи медиков.
    • 13'
      После подачи справа Гелоян головой пробил рядом с дальней штангой.
    • 12'
      Махатадзе по центру сделал пас в штрафную площадь, но никто из партнёров рывка в свободную зону не сделал. Кокарев мяч забрал.
    • 10'
      Заброс Макарова вперёд со штрафного опасным не получился. Хозяева перехватили мяч и побежали в контратаку.
    • Желтая карточка
      9'
      Осипов у центрального круга грубо сыграл против Бахара и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Фол, нарушение
      8'
      Фаттахов на чужой половине поля ударил по ногам Попова.
    • 7'
      Подачу слева на Ежкова соперники перехватили. Мяч взмыл высоко вверх, после чего руками сыграл Кокарев, не допустив углового удара.
    • 6'
      "Кубань" провела пару выпадов к чужой штрафной площади. Завершить ударами по воротам свои рейды вперёд хозяевам не удалось.
    • Травма, повреждение
      5'
      Снова на газоне оказался Ежков. Столкновение с Ботака-Иобомой получилось неудачным на фланге. На этот раз всё обошлось без вмешательства медиков.
    • 4'
      В центре поля проходит борьба в стартовые минуты. "Арсенал" старается действовать более настоячиво.
    • Травма, повреждение
      3'
      Кайнов с Ежковым у центрального круга неудачно столкнулись головами в верховой борьбе. Медики быстро оказали помощь игрокам.
    • 2'
      "Кубань" играет в жёлтых футболках и зелёных трусах, "Арсенал" - в красной форме с жёлтыми элементами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Кубани"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать второго тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Кубань» и тульский «Арсенал». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 123
    Кубань 12.2% (15)
    X 22.8% (28)
    Арсенал Тула 65% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кубань
    Ничья
    Арсенал Тула
    4.90
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    3.30
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    2.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кубань 0:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Кубань
    12.9% (16)
    Ничья
    22.6% (28)
    Арсенал Тула
    64.5% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.88% (49)
    Меньше
    58.12% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (75)
    Нет
    35.9% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    29% (36)
    1:1 Ничья
    22.6% (28)
    0:1 Арсенал Тула
    21.8% (27)
    2:1 Кубань
    5.6% (7)
    0:2 Арсенал Тула
    5.6% (7)
    1:0 Кубань
    4% (5)
    1:3 Арсенал Тула
    3.2% (4)
    0:3 Арсенал Тула
    1.6% (2)
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