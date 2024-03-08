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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 22.
Кубань
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 52
Кубань 21.2% (11)
X 30.8% (16)
Арсенал Тула 48.1% (25)
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Кубань
Ничья
Арсенал Тула
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Кубань
Арсенал Тула

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
1.33

Среднее время на гол

25
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 3 0.14
Левин Гаррик 3 0.14
Абдоков Нури 3 (1) 0.14
Мосейчук Илья 2 0.1
Байрыев Азат 1 0.05
Чуперка Валерий 1 0.05
Лаук Максим 1 0.05
Шарипов Альберт 1 0.05
Рейхмен Богдан 1 0.05
Кенфак Оливье 1 0.05
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 13 (4) 0.62
Гелоян Ишхан 3 0.14
Макаров Анатолий 2 0.1
Большаков Кирилл 2 0.1
Ткачёв Сергей 1 0.05
Попов Артём 1 0.05
Лёвин Владислав 1 0.05
Барков Дмитрий 1 0.05
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.05
Суханов Артём Романович 1 0.05
Хабибов Ансор 1 0.05
Коротков Александр II 1 0.05

Карточки

Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 5 0
Фаттахов Ленар 3 1
Безденежных Игорь 4 0
Левин Гаррик 4 0
Байрыев Азат 3 0
Смирнов Александр 3 0
Таказов Сослан 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Терновский Дмитрий 1 1
Лаук Максим 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Мосейчук Илья 2 0
Абдоков Нури 2 0
Веденеев Максим 2 0
Кенфак Оливье 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Осипов Евгений 1 0
Мусаев Леон 1 0
Жилов Ислам 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Анатолий 5 0
Ндука Ифеани Давид 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Кокарев Никита 3 0
Кайнов Максим 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Коротков Александр II 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Кубань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Арсенал Тула
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
5
Кубань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

5
16
Кубань
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Арсенал Тула
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
29%
5
31%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

17
4
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
25%
76-90

Забито

17
28
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
3
18%
7
25%
1-15
2
12%
7
25%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
3
18%
2
7%
76-90

Пропущено

28
15
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 9
5
18%
0
0%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
5
18%
3
20%
31-45
4
14%
4
27%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
6
21%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3
Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1 Кубань - Акрон 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Химки - Кубань 1:1 Кубань - Алания 0:1 Шинник - Кубань 1:0 Кубань - Сокол 0:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1
Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1

Результаты матчей

Кубань
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Кубань
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
16
5
4
17
1.5
9
12
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 21 11 6 4 33 - 20 39
2.
Арсенал Тула
 21 10 8 3 28 - 15 38
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 21 11 4 6 21 - 11 37
4.
Тюмень
 Заявка 21 10 5 6 28 - 20 35
5.
Акрон
 Заявка 21 10 5 6 27 - 17 35
6.
Алания
 Заявка 21 8 8 5 24 - 25 32
7.
Родина Москва
 Заявка 21 8 7 6 32 - 20 31
8.
Енисей
 Заявка 21 8 3 10 31 - 29 27
9.
Нефтехимик
 Заявка 21 7 6 8 18 - 20 27
10.
Торпедо Москва
 Заявка 21 7 6 8 19 - 21 27
11.
Шинник
 Заявка 21 7 6 8 27 - 33 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 21 6 8 7 19 - 20 26
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 21 6 7 8 20 - 23 25
14.
Ленинградец
 Заявка 21 6 6 9 16 - 22 24
15.
Сокол
 Заявка 21 6 5 10 19 - 35 23
16.
Кубань
 Заявка 21 5 5 11 17 - 28 20
17.
Волгарь
 Заявка 21 4 8 9 18 - 27 20
18.
Черноморец Нв
 Заявка 21 3 9 9 17 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 11 7 3 1 16 - 4 24
2.
Енисей
 Заявка 11 7 1 3 23 - 13 22
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 7 1 3 15 - 6 22
4.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
6.
Алания
 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
7.
Химки
 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
10.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
11.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
12.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 Заявка 11 3 4 4 10 - 11 13
16.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
17.
Волгарь
 Заявка 11 2 4 5 10 - 18 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
5.
Тюмень
 Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Родина Москва
 Заявка 11 3 5 3 16 - 11 14
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 11 1 4 6 5 - 14 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 0 4 7 6 - 17 4
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Кубань - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 4 часа 34 минуты.



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  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Кубань 21.2% (11)
    X 30.8% (16)
    Арсенал Тула 48.1% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кубань
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.90
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    3.50
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    2.02
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    Прогнозы на матч Кубань - Арсенал Тула

    Исход игры
    Кубань
    21.2% (11)
    Ничья
    30.8% (16)
    Арсенал Тула
    48.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.37% (16)
    Меньше
    68.63% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (32)
    Нет
    37.25% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (16)
    0:1 Арсенал Тула
    23.1% (12)
    1:2 Арсенал Тула
    17.3% (9)
    2:1 Кубань
    9.6% (5)
    1:0 Кубань
    7.7% (4)
    1:3 Арсенал Тула
    3.8% (2)
    0:2 Арсенал Тула
    3.8% (2)
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