Тур: 22.
Позже
История личных встреч
Кубань
Арсенал Тула
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
1.33
Среднее время на гол
25
67
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|3
|0.14
|Левин Гаррик
|3
|0.14
|Абдоков Нури
|3 (1)
|0.14
|Мосейчук Илья
|2
|0.1
|Байрыев Азат
|1
|0.05
|Чуперка Валерий
|1
|0.05
|Лаук Максим
|1
|0.05
|Шарипов Альберт
|1
|0.05
|Рейхмен Богдан
|1
|0.05
|Кенфак Оливье
|1
|0.05
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13 (4)
|0.62
|Гелоян Ишхан
|3
|0.14
|Макаров Анатолий
|2
|0.1
|Большаков Кирилл
|2
|0.1
|Ткачёв Сергей
|1
|0.05
|Попов Артём
|1
|0.05
|Лёвин Владислав
|1
|0.05
|Барков Дмитрий
|1
|0.05
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.05
|Суханов Артём Романович
|1
|0.05
|Хабибов Ансор
|1
|0.05
|Коротков Александр II
|1
|0.05
Карточки
Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|5
|0
|Фаттахов Ленар
|3
|1
|Безденежных Игорь
|4
|0
|Левин Гаррик
|4
|0
|Байрыев Азат
|3
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Таказов Сослан
|3
|0
|Чуперка Валерий
|3
|0
|Терновский Дмитрий
|1
|1
|Лаук Максим
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Шарипов Альберт
|2
|0
|Мосейчук Илья
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Веденеев Максим
|2
|0
|Кенфак Оливье
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Осипов Евгений
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Жилов Ислам
|1
|0
|Рейхмен Богдан
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Кокарев Никита
|3
|0
|Кайнов Максим
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Результаты матчей
Кубань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Арсенал Тула
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
5
Кубань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
5
16
Кубань
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Арсенал Тула
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
29%
5
31%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
17
4
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
25%
76-90
Забито
17
28
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
3
18%
7
25%
1-15
2
12%
7
25%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
3
18%
2
7%
76-90
Пропущено
28
15
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 9
5
18%
0
0%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
5
18%
3
20%
31-45
4
14%
4
27%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
6
21%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3
Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1 Кубань - Акрон 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Химки - Кубань 1:1 Кубань - Алания 0:1 Шинник - Кубань 1:0 Кубань - Сокол 0:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1
Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1
Результаты матчей
Кубань
Арсенал Тула
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Кубань
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
19
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
165
417
912
120
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 20
|39
|2.
|21
|10
|8
|3
|28 - 15
|38
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|21 - 11
|37
|4.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|28 - 20
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 17
|35
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|24 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 20
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 29
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|18 - 20
|27
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|19 - 21
|27
|11.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|27 - 33
|27
|12.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|13.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 23
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 22
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|17 - 28
|20
|17.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|18 - 27
|20
|18.
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|17 - 28
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 4
|24
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|15 - 6
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|12.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|6 - 5
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 11
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 14
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 17
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 5
Прогнозы на матч Кубань - Арсенал Тула
Исход игры
Кубань
21.2% (11)
Ничья
30.8% (16)
Арсенал Тула
48.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
31.37% (16)
Меньше
68.63% (35)
Обе команды забьют
Да
62.75% (32)
Нет
37.25% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (16)
0:1 Арсенал Тула
23.1% (12)
1:2 Арсенал Тула
17.3% (9)
2:1 Кубань
9.6% (5)
1:0 Кубань
7.7% (4)
1:3 Арсенал Тула
3.8% (2)
0:2 Арсенал Тула
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!