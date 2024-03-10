Тур: 29. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
4:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаМюлдюр Мерт
18' Желтая карточкаОстерволде Джейден
26' Желтая карточкаДжеко Эдин
26' Желтая карточкаКанполат Эрдем
0:1
30' ГолАкбунар Халиль
45' Желтая карточкаАкбунар Халиль
45' Желтая карточкаКадыоглу Ферди
54' Желтая карточкаН'Диайе Папа
1:1
59' ГолЯндаш Мерт Хакан
60' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
61' Желтая карточкаВелинтон Соуза
71' Вторая желтая карточкаВелинтон Соуза
2:1
87' ПенальтиБачуайи Миши
89' Желтая карточкаЭгрибайят Ирфан Джан
90' Желтая карточкаЛусамба Арно
90' Вторая желтая карточкаЛусамба Арно
3:1
90' ГолКадыоглу Ферди
90' Желтая карточкаСекейра Нуну
90' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
4:1
90' ГолКавечи Ирфан
90'+11
Ход матча
15'
26'
26'
30'
0:1
45'
45'
54'
59'
60'
61'
71'
87'
2:1
90'
90'
90'
3:1
90'
90'
4:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 29
-
7 Жёлтые карточки 8
-
0 Красные карточки 2
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мюлдюр
Мерт
33
Крунич
Раде
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
61
Асан
Серкан
13
Акча
Мурат
66
Лусамба
Арно
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Защитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
-
17 Найир УмутНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Эзе ЭмекаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фенербахче
Пендикспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
36
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|19 (1)
|0.66
|Кавечи Ирфан
|10
|0.34
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.31
|Юндер Дженгиз
|9
|0.31
|Тадич Душан
|8 (6)
|0.28
|Бачуайи Миши
|8 (3)
|0.28
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.1
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.07
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|Кинг Джошуа
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Дурсун Сердар
|1
|0.03
|Фред Сантос
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.21
|Акбунар Халиль
|3
|0.1
|Найир Умут
|3
|0.1
|Тюрам Рожерио
|3
|0.1
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.1
|Кайя Гёкхан
|2
|0.07
|Велинтон Соуза
|2
|0.07
|Диаби Абдулай
|2
|0.07
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.03
|Цекици Эндри
|1
|0.03
|Каппел Леандро
|1
|0.03
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.03
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|7
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|7
|0
|Остерволде Джейден
|6
|0
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|1
|Джику Александер
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Джеко Эдин
|3
|0
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|5
|2
|Секейра Нуну
|6
|0
|Лусамба Арно
|4
|1
|Эзтюрк Алпаслан
|5
|0
|Акбунар Халиль
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Канполат Эрдем
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Диаби Абдулай
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Пендикспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
5
11
Фенербахче
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Пендикспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
0
19
Упущенные победы
31
14
Фенербахче
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Пендикспор
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
13
22
Упущенные победы
36
25
Голы по времени матча
Забито
42
17
19 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
7
17%
1
6%
1-15
4
10%
3
18%
16-30
8
19%
4
24%
31-45
7
17%
1
6%
46-60
8
19%
1
6%
61-75
8
19%
7
41%
76-90
Пропущено
19
35
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
21%
5
14%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
16%
5
14%
31-45
5
26%
9
26%
46-60
3
16%
3
9%
61-75
3
16%
10
29%
76-90
Забито
31
18
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
4
13%
3
17%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
9
29%
29%
2
11%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
4
13%
4
22%
61-75
9
29%
29%
5
28%
76-90
Пропущено
7
24
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
3
43%
4
17%
16-30
2
29%
1
4%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
0
0%
9
38%
76-90
Забито
73
35
33 В 1-м тайме 16
40 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
11
15%
4
11%
1-15
5
7%
6
17%
16-30
17
23%
6
17%
31-45
11
15%
2
6%
46-60
12
16%
5
14%
61-75
17
23%
12
34%
76-90
Пропущено
26
59
13 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 38
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 27
4
15%
8
14%
1-15
4
15%
7
12%
16-30
5
19%
6
10%
31-45
6
23%
12
20%
46-60
4
15%
7
12%
61-75
3
12%
19
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1
Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1
Пендикспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0
Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4
Результаты матчей
Фенербахче
Пендикспор
Точный счет
2:1
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
4
4 раза 27%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:2
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
4:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
4:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
3 раза 10%
0
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
95
132
410
78
212
69
113
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
95
312
59
114
311
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
218
227
722
1217
326
920
227
425
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|76 - 23
|76
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|50 - 51
|43
|6.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 33
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|36 - 42
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 38
|36
|12.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 42
|36
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|30 - 41
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|16.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|17.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|33 - 37
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|33 - 61
|26
|20.
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|23 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 17
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|17.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 19
|13
|12.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 23
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7