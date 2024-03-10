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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Фенербахче
4:1
Конец матча
Пендикспор
0'
15' Желтая карточка
Мюлдюр Мерт
18' Желтая карточка
Остерволде Джейден
26' Желтая карточка
Джеко Эдин
26' Желтая карточка
Канполат Эрдем
0:1
30' Гол
Акбунар Халиль
45' Желтая карточка
Акбунар Халиль
45' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
54' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
1:1
59' Гол
Яндаш Мерт Хакан
60' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
61' Желтая карточка
Велинтон Соуза
71' Вторая желтая карточка
Велинтон Соуза
2:1
87' Пенальти
Бачуайи Миши
89' Желтая карточка
Эгрибайят Ирфан Джан
90' Желтая карточка
Лусамба Арно
90' Вторая желтая карточка
Лусамба Арно
3:1
90' Гол
Кадыоглу Ферди
90' Желтая карточка
Секейра Нуну
90' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
4:1
90' Гол
Кавечи Ирфан
90'+11

Ход матча

15'
Мюлдюр Мерт
 
18'
Остерволде Джейден
 
26'
Джеко Эдин
 
26'
 
Канполат Эрдем
30'
0:1
Акбунар Халиль
(Тиам Маме)
45'
 
Акбунар Халиль
45'
Кадыоглу Ферди
 
46'
Осайи-Самуэль Брайт
Мюлдюр Мерт
 
46'
Джику Александер
Остерволде Джейден
 
54'
 
Н'Диайе Папа
59'
Яндаш Мерт Хакан
(Кадыоглу Ферди)
1:1
60'
Яндаш Мерт Хакан
 
61'
 
Велинтон Соуза
61'
Кавечи Ирфан
Юндер Дженгиз
 
63'
 
Цекици Эндри
Кайя Гёкхан
71'
 
Велинтон Соуза
74'
Бачуайи Миши
Яндаш Мерт Хакан
 
74'
 
Зюлюнгёз Беркай
Акбунар Халиль
81'
 
Рассул Джохер Хадим
Найир Умут
81'
 
Ярдымджи Эренджан
Тиам Маме
87'
Бачуайи Миши
2:1
89'
Эгрибайят Ирфан Джан
 
90'
 
Лусамба Арно
90'
 
Лусамба Арно
90'
Шиманьски Себастьян
Джеко Эдин
 
90'
Кадыоглу Ферди
(Фред Сантос)
3:1
90'
 
Секейра Нуну
90'
Осайи-Самуэль Брайт
 
90'
Кавечи Ирфан
(Джику Александер)
4:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 29
  • 7 Жёлтые карточки 8
  • 0 Красные карточки 2
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
4
Азиз
Сердар
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
33
Крунич
Раде
35
Фред
Сантос
20
Юндер
Дженгиз
8
Яндаш
Мерт
Хакан
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
13
Акча
Мурат
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
66
Лусамба
Арно
5
Н'Диайе
Папа
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
11
Акбунар
Халиль
Фенербахче
4-2-3-1
Пендикспор
4-3-3

История личных встреч

Фенербахче
Пендикспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:5
КТ
1:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
36

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 19 (1) 0.66
Кавечи Ирфан 10 0.34
Шиманьски Себастьян 9 0.31
Юндер Дженгиз 9 0.31
Тадич Душан 8 (6) 0.28
Бачуайи Миши 8 (3) 0.28
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.1
Яндаш Мерт Хакан 2 0.07
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Мюлдюр Мерт 1 0.03
Кинг Джошуа 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Дурсун Сердар 1 0.03
Фред Сантос 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.21
Акбунар Халиль 3 0.1
Найир Умут 3 0.1
Тюрам Рожерио 3 0.1
Ромеро Оскар 3 (3) 0.1
Кайя Гёкхан 2 0.07
Велинтон Соуза 2 0.07
Диаби Абдулай 2 0.07
Секейра Нуну 1 0.03
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.03
Цекици Эндри 1 0.03
Каппел Леандро 1 0.03
Эзтюрк Алпаслан 1 0.03
Зюлюнгёз Беркай 1 0.03
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 7 2
Осайи-Самуэль Брайт 7 0
Остерволде Джейден 6 0
Кавечи Ирфан 5 0
Фред Сантос 3 1
Яндаш Мерт Хакан 3 1
Джику Александер 4 0
Акайдин Самет 4 0
Джеко Эдин 3 0
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Бекао Родриго 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Креспо Мигель 3 0
Кинг Джошуа 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Азиз Сердар 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 5 2
Секейра Нуну 6 0
Лусамба Арно 4 1
Эзтюрк Алпаслан 5 0
Акбунар Халиль 3 1
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Цекици Эндри 4 0
Асан Серкан 2 1
Рассул Джохер Хадим 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Канполат Эрдем 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Найир Умут 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Диаби Абдулай 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Тиам Маме 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Пендикспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

5
11
Фенербахче
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Пендикспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

0
19

Упущенные победы

31
14
Фенербахче
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Пендикспор
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

13
22

Упущенные победы

36
25

Голы по времени матча

Забито

42
17
19 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
7
17%
1
6%
1-15
4
10%
3
18%
16-30
8
19%
4
24%
31-45
7
17%
1
6%
46-60
8
19%
1
6%
61-75
8
19%
7
41%
76-90

Пропущено

19
35
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
21%
5
14%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
16%
5
14%
31-45
5
26%
9
26%
46-60
3
16%
3
9%
61-75
3
16%
10
29%
76-90

Забито

31
18
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
4
13%
3
17%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
9
29%
29%
2
11%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
4
13%
4
22%
61-75
9
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

7
24
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
3
43%
4
17%
16-30
2
29%
1
4%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
0
0%
9
38%
76-90

Забито

73
35
33 В 1-м тайме 16
40 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
11
15%
4
11%
1-15
5
7%
6
17%
16-30
17
23%
6
17%
31-45
11
15%
2
6%
46-60
12
16%
5
14%
61-75
17
23%
12
34%
76-90

Пропущено

26
59
13 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 38
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 27
4
15%
8
14%
1-15
4
15%
7
12%
16-30
5
19%
6
10%
31-45
6
23%
12
20%
46-60
4
15%
7
12%
61-75
3
12%
19
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1
Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1
Пендикспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0
Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4

Результаты матчей

Фенербахче
Пендикспор

Точный счет

2:1
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
4
4 раза 27%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:2
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
4:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
4:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
3 раза 10%
0
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
5
13
2
1.5
4
10
7
8
2.5
2
12
6
9
3.5
1
13
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
3
12
5
9
2.5
1
14
3
11
3.5
1
14
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
21
8
22
7
1.5
7
22
12
17
2.5
3
26
9
20
3.5
2
27
4
25
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 29 24 4 1 76 - 23 76
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 29 12 6 11 37 - 33 42
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 29 10 9 10 36 - 42 39
9.
Антальяспор
 Заявка 29 9 11 9 33 - 32 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
12.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
13.
Аланьяспор
 Заявка 29 8 12 9 37 - 42 36
14.
Коньяспор
 Заявка 29 7 11 11 30 - 41 32
15.
Анкарагюджю
 Заявка 29 6 12 11 34 - 38 30
16.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 29 7 8 14 33 - 37 29
18.
Газиантеп
 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 29 6 8 15 33 - 61 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 29 3 7 19 23 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 15 11 3 1 44 - 17 36
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
7.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
15.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
16.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
17.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
6.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Антальяспор
 Заявка 14 3 4 7 17 - 19 13
12.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
15.
Пендикспор
 Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
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