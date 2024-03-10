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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
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1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
44
Араужу
Томаш
8
Эурснес
Фредрик
20
Мариу
Жоау
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
10
Кекчю
Оркун
47
Говейя
Тьягу
36
Леонардо
Маркос
99
Фигейра
Даниэль
3
Витал
Бернардо
13
Бассо
Жоау
22
Мангала
Эльяким
79
Пина
Вагнер
7
Виниций
82
Фернандеш
Матеуш
21
Гомес
Родриго
II
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
91
Тавареш
Эриберту
Бенфика
4-2-3-1
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Эшторил

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

24 матча

83.3%
12.5%
4.2%
20 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
2:0
К
1:3
ТМК
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
К
3:3
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

2.5
2.17

Среднее время на гол

36
41

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.5
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.33
Муса Петар 5 0.21
Нерес Давид 4 0.17
Кабрал Артур 4 0.17
Леонардо Маркос 4 0.17
Тенгстедт Каспер 3 0.13
Мариу Жоау 3 (1) 0.13
Эурснес Фредрик 2 0.08
Кекчю Оркун 2 0.08
Отаменди Николас 2 0.08
Невеш Жоау 2 0.08
Силва Антониу 2 0.08
Бах Александр 1 0.04
Говейя Тьягу 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.38
Маркеш Жоао 5 0.21
Гитан Рафик 5 0.21
Кассиано Диас 5 (1) 0.21
Гомес Родриго II 4 0.17
Холсгров Джордан 2 0.08
Араужу Тьягу 2 0.08
Тавареш Эриберту 2 0.08
Парра Рауль 1 0.04
Мангала Эльяким 1 0.04
Виниций 1 0.04
Карлос Жоао III 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Фернандеш Матеуш 1 0.04
Волней 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 8 1
Флорентину 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Маркеш Жоао 7 0
Гомес Родриго II 5 1
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Пина Вагнер 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Виниций 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Эшторил
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
20
Бенфика
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Эшторил
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

21
17
Бенфика
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Эшторил
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

23
37

Голы по времени матча

Забито

32
21
12 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
3%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
5
16%
5
24%
61-75
10
31%
7
33%
76-90

Пропущено

6
27
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
33%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
17%
6
22%
31-45
2
33%
7
26%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
1
17%
5
19%
76-90

Забито

23
22
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
13%
4
18%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
6
26%
5
23%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Забито

55
43
23 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
4
7%
7
16%
1-15
7
13%
3
7%
16-30
12
22%
2
5%
31-45
9
16%
9
21%
46-60
7
13%
10
23%
61-75
16
29%
29%
12
28%
76-90

Пропущено

21
43
7 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
2
10%
6
14%
1-15
2
10%
6
14%
16-30
3
14%
10
23%
31-45
5
24%
8
19%
46-60
4
19%
5
12%
61-75
5
24%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0
Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3
Эшторил
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1
Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1

Результаты матчей

Бенфика
Эшторил

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 25%
1:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:3
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
13 раз 54%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
5
7
6
6
2.5
3
9
4
8
3.5
3
9
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
8
4
1.5
4
8
4
8
2.5
3
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
22
2
17
7
1.5
9
15
10
14
2.5
6
18
5
19
3.5
3
21
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Фамаликан
 Заявка 24 6 9 9 24 - 30 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика - Эшторил

Исход игры
Бенфика
100% (121)
Ничья
0% (0)
Эшторил
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (55)
Меньше
52.99% (62)
Обе команды забьют
Да
23.08% (27)
Нет
76.92% (90)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
47.9% (58)
3:0 Бенфика
19% (23)
2:1 Бенфика
15.7% (19)
3:1 Бенфика
5% (6)
4:0 Бенфика
4.1% (5)
1:0 Бенфика
3.3% (4)
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Эшторил
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