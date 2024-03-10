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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Бенфика
3:1
Конец матча
Эшторил
0'
1:0
15' Гол
Кекчю Оркун
1:1
22' Гол
Гомес Родриго
2:1
45' Гол
Леонардо Маркос
3:1
49' Гол
Говейя Тьягу
90'+6

Ход матча

15'
Кекчю Оркун
(Нерес Давид)
1:0
22'
1:1
Гомес Родриго
45'
Леонардо Маркос
(Говейя Тьягу)
2:1
49'
Говейя Тьягу
(Кекчю Оркун)
3:1
66'
 
Маркес Алехандро
Кассиано Диас
75'
Кабрал Артур
Леонардо Маркос
 
75'
Рольхейсер Бенхамин
Нерес Давид
 
78'
 
Араужу Тьягу
Пина Вагнер
81'
Невеш Жоау
Кекчю Оркун
 
81'
Родригес Фелипе
Эурснес Фредрик
 
84'
Альваро Фернандес
Бах Александр
 
87'
 
Fabricio Garcia
Гитан Рафик
87'
 
Коста Мишел
Виниций
87'
 
Маркеш Жоао
Тавареш Эриберту
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
4
Силва
Антониу
8
Эурснес
Фредрик
20
Мариу
Жоау
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
10
Кекчю
Оркун
47
Говейя
Тьягу
36
Леонардо
Маркос
99
Фигейра
Даниэль
13
Бассо
Жоау
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
79
Пина
Вагнер
7
Виниций
82
Фернандеш
Матеуш
21
Гомес
Родриго
II
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
91
Тавареш
Эриберту
Бенфика
4-2-3-1
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Эшторил

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

24 матча

83.3%
12.5%
4.2%
20 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
2:0
К
1:3
ТМК
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
К
3:3
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

2.5
2.17

Среднее время на гол

36
41

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.48
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.32
Муса Петар 5 0.2
Леонардо Маркос 5 0.2
Нерес Давид 4 0.16
Кабрал Артур 4 0.16
Кекчю Оркун 3 0.12
Тенгстедт Каспер 3 0.12
Мариу Жоау 3 (1) 0.12
Эурснес Фредрик 2 0.08
Отаменди Николас 2 0.08
Говейя Тьягу 2 0.08
Невеш Жоау 2 0.08
Силва Антониу 2 0.08
Бах Александр 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.36
Гомес Родриго II 5 0.2
Маркеш Жоао 5 0.2
Гитан Рафик 5 0.2
Кассиано Диас 5 (1) 0.2
Холсгров Джордан 2 0.08
Араужу Тьягу 2 0.08
Тавареш Эриберту 2 0.08
Парра Рауль 1 0.04
Мангала Эльяким 1 0.04
Виниций 1 0.04
Карлос Жоао III 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Фернандеш Матеуш 1 0.04
Волней 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 8 1
Флорентину 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Маркеш Жоао 7 0
Гомес Родриго II 5 1
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Пина Вагнер 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Виниций 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Эшторил
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
21
Бенфика
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Эшторил
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

21
17
Бенфика
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Эшторил
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

23
38

Голы по времени матча

Забито

35
22
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
6%
3
14%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
8
23%
0
0%
31-45
6
17%
4
18%
46-60
5
14%
5
23%
61-75
10
29%
7
32%
76-90

Пропущено

7
30
4 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
29%
4
13%
1-15
1
14%
4
13%
16-30
1
14%
7
23%
31-45
2
29%
8
27%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
1
14%
5
17%
76-90

Забито

23
22
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
3
13%
4
18%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
6
26%
5
23%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Забито

58
44
25 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
5
9%
7
16%
1-15
7
12%
4
9%
16-30
13
22%
2
5%
31-45
10
17%
9
20%
46-60
7
12%
10
23%
61-75
16
28%
12
27%
76-90

Пропущено

22
46
8 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
2
9%
7
15%
1-15
3
14%
6
13%
16-30
3
14%
11
24%
31-45
5
23%
9
20%
46-60
4
18%
5
11%
61-75
5
23%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0
Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3
Эшторил
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1
Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1

Результаты матчей

Бенфика
Эшторил

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 25%
1:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

4:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:3
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
1
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
14 раз 56%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
5
7
7
6
2.5
3
9
4
9
3.5
3
9
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
8
4
1.5
4
9
4
8
2.5
3
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
23
2
18
7
1.5
9
16
11
14
2.5
6
19
5
20
3.5
3
22
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Фамаликан
 Заявка 24 6 9 9 24 - 30 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 25 6 4 15 41 - 49 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
17.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 47'
      Говейя Тьягу сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О О О Л - Леонардо Маркос из команды Бенфика с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 22'
      Г О О О О Л - Гомес Родриго II первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 15'
      Нерес Давид сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Кекчю Оркун из команды Бенфика правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Бенфика 100% (122)
    X 0% (0)
    Эшторил 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 3:1 Эшторил

    Исход игры
    Бенфика
    100% (122)
    Ничья
    0% (0)
    Эшторил
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    23.73% (28)
    Нет
    76.27% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    47.5% (58)
    3:0 Бенфика
    18.9% (23)
    2:1 Бенфика
    16.4% (20)
    3:1 Бенфика
    4.9% (6)
    4:0 Бенфика
    4.1% (5)
    1:0 Бенфика
    3.3% (4)
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