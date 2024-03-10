Тур: 25. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Оливейра Мануэл
0'
1:0
15' ГолКекчю Оркун
1:1
22' ГолГомес Родриго
2:1
45' ГолЛеонардо Маркос
3:1
49' ГолГовейя Тьягу
90'+6
Ход матча
15'
1:0
22'
1:1
45'
2:1
49'
3:1
87'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Араужу
Томаш
20
Мариу
Жоау
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
47
Говейя
Тьягу
13
Бассо
Жоау
79
Пина
Вагнер
7
Виниций
10
Гитан
Рафик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Эшторил
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
24 матча
83.3%
12.5%
4.2%
20 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
2.5
2.17
Среднее время на гол
36
41
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|12
|0.48
|Ди Мария Анхель
|8 (1)
|0.32
|Муса Петар
|5
|0.2
|Леонардо Маркос
|5
|0.2
|Нерес Давид
|4
|0.16
|Кабрал Артур
|4
|0.16
|Кекчю Оркун
|3
|0.12
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.12
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.12
|Эурснес Фредрик
|2
|0.08
|Отаменди Николас
|2
|0.08
|Говейя Тьягу
|2
|0.08
|Невеш Жоау
|2
|0.08
|Силва Антониу
|2
|0.08
|Бах Александр
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|9 (1)
|0.36
|Гомес Родриго II
|5
|0.2
|Маркеш Жоао
|5
|0.2
|Гитан Рафик
|5
|0.2
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.2
|Холсгров Джордан
|2
|0.08
|Араужу Тьягу
|2
|0.08
|Тавареш Эриберту
|2
|0.08
|Парра Рауль
|1
|0.04
|Мангала Эльяким
|1
|0.04
|Виниций
|1
|0.04
|Карлос Жоао III
|1
|0.04
|Витал Бернардо
|1
|0.04
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.04
|Волней
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|8
|1
|Флорентину
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Силва Антониу
|4
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Маркеш Жоао
|7
|0
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Витал Бернардо
|5
|0
|Фернандеш Матеуш
|5
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Тавареш Эриберту
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Пина Вагнер
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Виниций
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Эшторил
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
21
Бенфика
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Эшторил
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
21
17
Бенфика
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Эшторил
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
23
38
Голы по времени матча
Забито
35
22
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
6%
3
14%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
8
23%
0
0%
31-45
6
17%
4
18%
46-60
5
14%
5
23%
61-75
10
29%
7
32%
76-90
Пропущено
7
30
4 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
29%
4
13%
1-15
1
14%
4
13%
16-30
1
14%
7
23%
31-45
2
29%
8
27%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
1
14%
5
17%
76-90
Забито
23
22
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
3
13%
4
18%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
6
26%
5
23%
76-90
Пропущено
15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Забито
58
44
25 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
5
9%
7
16%
1-15
7
12%
4
9%
16-30
13
22%
2
5%
31-45
10
17%
9
20%
46-60
7
12%
10
23%
61-75
16
28%
12
27%
76-90
Пропущено
22
46
8 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
2
9%
7
15%
1-15
3
14%
6
13%
16-30
3
14%
11
24%
31-45
5
23%
9
20%
46-60
4
18%
5
11%
61-75
5
23%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0
Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3
Эшторил
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1
Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1
Результаты матчей
Бенфика
Эшторил
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 25%
1:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
4:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:3
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
1
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
14 раз 56%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
57
76
39
49
39
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
121
84
49
48
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
232
187
916
1114
619
520
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|59 - 21
|61
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|53 - 33
|50
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 26
|47
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|43 - 36
|34
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|10.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|24 - 30
|27
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 37
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|14.
|Заявка
|25
|4
|12
|9
|25 - 34
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 52
|23
|16.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|41 - 49
|22
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 48
|21
|18.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|17.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 3:1 Эшторил
Исход игры
Бенфика
100% (122)
Ничья
0% (0)
Эшторил
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
23.73% (28)
Нет
76.27% (90)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
47.5% (58)
3:0 Бенфика
18.9% (23)
2:1 Бенфика
16.4% (20)
3:1 Бенфика
4.9% (6)
4:0 Бенфика
4.1% (5)
1:0 Бенфика
3.3% (4)
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