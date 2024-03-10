Тур: 29. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
1:1
Второй тайм: 62'
0'
1:0
12' ГолХольсе Карло
1:1
14' Гол в свои воротаОзтюрк Алим
19' Желтая карточкаСапонара Риккардо
31' Желтая карточкаТэт Флавьен
52' Желтая карточкаКициу Стелиос
60' Желтая карточкаДжигерджи Толга
Ход матча
12'
1:0
14'
1:1
31'
52'
60'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
88
Челик
Осман
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
98
Муйя
Арбнор
99
Кара
Эркан
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Раман БенитоПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Fatih Demir
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Самсунспор
Анкарагюджю
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.4
Среднее время на гол
108
64
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.09
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
90
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.24
|Хольсе Карло
|5
|0.17
|Нтчам Оливье
|5 (4)
|0.17
|Кылынч Эмре
|3
|0.1
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.1
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.1
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Айдогду Сонер
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Димата Ландри
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|6
|0.21
|Джигерджи Толга
|4 (2)
|0.14
|Соу Али
|3
|0.1
|Педринью V
|3
|0.1
|Сепас Реналдо
|3
|0.1
|Баич Риад
|3
|0.1
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.07
|Македа Федерико
|2
|0.07
|Бассогог Кристиан
|2
|0.07
|Родригес Гарри
|1
|0.03
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Радакович Урош
|1
|0.03
|Муякич Нихад
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Димата Ландри
|3
|1
|Озтюрк Алим
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Челик Осман
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Антальялы Тайлан
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Раман Бенито
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|6
|0
|Кициу Стелиос
|5
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Соу Али
|3
|1
|Педринью V
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Чанкая Атакан
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Родригес Гарри
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Озбир Эртач
|0
|1
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Анкарагюджю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
15
Самсунспор
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Анкарагюджю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
7
15
Самсунспор
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Анкарагюджю
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
10
30
Голы по времени матча
Забито
21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
4
19%
2
11%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
8
38%
2
11%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
3
23%
2
10%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
24
15
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
5
21%
3
20%
1-15
6
25%
4
27%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Забито
33
34
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
4
12%
4
12%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
3
9%
6
18%
31-45
6
18%
6
18%
46-60
5
15%
9
26%
61-75
12
36%
4
12%
76-90
Пропущено
37
35
22 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 16
21 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
8
22%
5
14%
1-15
9
24%
8
23%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
3
8%
5
14%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
7
19%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0
Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3
Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1
Результаты матчей
Самсунспор
Анкарагюджю
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
2:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
9 раз 32%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
96
77
411
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
121
212
49
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
217
919
820
325
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 33
|42
|6.
|1:1 Заявка
|29
|11
|8
|10
|49 - 51
|41
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|36 - 42
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|11.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|12.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 42
|36
|13.
|1:1 Заявка
|29
|9
|7
|13
|34 - 38
|34
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|30 - 41
|32
|15.
|1:1 Заявка
|29
|6
|13
|10
|34 - 37
|31
|16.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|17.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|33 - 37
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|1:1 Заявка
|29
|3
|8
|18
|23 - 53
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|6.
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|12.
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|1:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|1:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 26
|19
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 19
|13
|12.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|13.
|1:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|1:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|1:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7