Тур: 29. Стадион: Некми Кадыоглу.
1:0
Перерыв
Ход матча
25'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
12
Мамаду
Менди
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Кырташ БартуЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шахан ОзканНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Истанбулспор
Касымпаша
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосаж Флорьян
|4
|0.14
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.14
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.07
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.07
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Мамаду Менди
|1
|0.03
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Рроца Эдуарт
|1
|0.03
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.03
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|12 (2)
|0.41
|Да Кошта Нуну
|9
|0.31
|Фалл Мамаду
|8
|0.28
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.14
|Хайрадинович Харис
|3 (2)
|0.1
|Винк Клаудио
|3
|0.1
|Гюл Гёкхан
|2
|0.07
|Гомис Ирон
|1
|0.03
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|Нгой Жульен
|1
|0.03
|Озчан Ясин
|1
|0.03
|Поросо Джексон
|1
|0.03
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Есиль Мехмет
|8
|0
|Лосаж Флорьян
|6
|1
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Эрдоган Окан
|5
|1
|Коли Расин
|5
|0
|Яшар Али
|3
|1
|Дели Симон
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Воробьев Модест
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Арда Альп
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|6
|0
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Бен Уаннес Мортада
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Гомис Ирон
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Янар Али
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Айдын Тайлан Утку
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Поросо Джексон
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Томас Тразье
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Касымпаша
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
8
9
Истанбулспор
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Касымпаша
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
7
22
Истанбулспор
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Касымпаша
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
20
20
Упущенные победы
15
31
Голы по времени матча
Забито
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
1
8%
6
29%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
25%
6
29%
76-90
Пропущено
26
27
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
12%
3
11%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
8
31%
3
11%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
5
19%
8
30%
30%
76-90
Забито
11
27
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
9%
2
7%
1-15
1
9%
6
22%
16-30
3
27%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
5
45%
6
22%
76-90
Пропущено
24
23
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
13%
3
13%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
8
33%
4
17%
76-90
Забито
23
48
12 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
3
13%
3
6%
1-15
3
13%
8
17%
16-30
6
26%
9
19%
31-45
1
4%
11
23%
46-60
2
9%
5
10%
61-75
8
35%
12
25%
76-90
Пропущено
50
50
19 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
6
12%
6
12%
1-15
5
10%
7
14%
16-30
8
16%
11
22%
31-45
12
24%
7
14%
46-60
6
12%
7
14%
61-75
13
26%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3
Касымпаша
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3
Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1
Результаты матчей
Истанбулспор
Касымпаша
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
5 раз 18%
3
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
311
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
212
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
226
523
1513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 33
|42
|6.
|0:1 Заявка
|29
|11
|7
|11
|48 - 51
|40
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|36 - 42
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|11.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|12.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 42
|36
|13.
|1:1 Заявка
|29
|9
|7
|13
|34 - 38
|34
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|30 - 41
|32
|15.
|1:1 Заявка
|29
|6
|13
|10
|34 - 37
|31
|16.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|17.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|33 - 37
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|1:0 Заявка
|29
|4
|7
|18
|23 - 52
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|6.
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|12.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|1:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|0:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 26
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 19
|13
|12.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|13.
|1:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|1:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|1:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7