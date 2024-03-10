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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Истанбулспор
1:2
Конец матча
Касымпаша
0'
1:0
25' Гол
Лосаж Флорьян
1:1
53' Гол
Да Кошта Нуну
64' Желтая карточка
Арда Альп
70' Желтая карточка
Топатар Иззет
1:2
71' Гол
Бен Уаннес Мортада
90'+5

Ход матча

25'
Лосаж Флорьян
(Сантос Жаксон)
1:0
45'
Топатар Иззет
Гедикли Эмрехан
 
53'
1:1
Да Кошта Нуну
(Хайрадинович Харис)
61'
Темель Вефа
Эзтюрк Эслем
 
64'
Арда Альп
 
68'
 
Чаглаян Огулджан
Фалл Мамаду
70'
Топатар Иззет
 
71'
1:2
Бен Уаннес Мортада
(Хайрадинович Харис)
77'
 
Поросо Джексон
Рошинья Кошта
81'
Шахан Озкан
Топатар Иззет
 
81'
Яшар Али
Сантос Жаксон
 
81'
Eren Arda San
Дахени Демиако
 
89'
 
Бастьен Самюэль
Кара Айтач

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
6
Воробьев
Модест
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
7
Самбисса
Давид
34
Лосаж
Флорьян
5
Эзтюрк
Эслем
21
Дахени
Демиако
12
Мамаду
Менди
9
Гедикли
Эмрехан
99
Сантос
Жаксон
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
15
Рошинья
Кошта
18
Да
Кошта
Нуну
Истанбулспор
3-4-3
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбулспор
Касымпаша

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
3:1
С
1:0
С
2:1
ТМК
0:1
ТМС
1:1
ТМК
1:1
ТМК
3:1
КТ
1:3

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосаж Флорьян 4 0.14
Гюльтекин Эмир 4 0.14
Сарикайя Муаммер 2 0.07
Йылмаз Ибрахим 2 0.07
Самбисса Давид 1 0.03
Мамаду Менди 1 0.03
Сантос Жаксон 1 (1) 0.03
Яшар Али 1 0.03
Этеми Вален 1 0.03
Рроца Эдуарт 1 0.03
Ндао Алассан 1 0.03
Воробьев Модест 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.03
Кейлю Кубилай 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 12 (2) 0.41
Да Кошта Нуну 10 0.34
Фалл Мамаду 8 0.28
Бен Уаннес Мортада 5 0.17
Хайрадинович Харис 3 (2) 0.1
Винк Клаудио 3 0.1
Гюл Гёкхан 2 0.07
Гомис Ирон 1 0.03
Омеруо Кеннет 1 0.03
Нгой Жульен 1 0.03
Озчан Ясин 1 0.03
Поросо Джексон 1 0.03
Чаглаян Огулджан 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Есиль Мехмет 8 0
Лосаж Флорьян 6 1
Сарикайя Муаммер 7 0
Эрдоган Окан 5 1
Коли Расин 5 0
Яшар Али 3 1
Дели Симон 4 0
Дахени Демиако 4 0
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Воробьев Модест 3 0
Арда Альп 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Топатар Иззет 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 6 0
Чифтпынар Садик 5 0
Бен Уаннес Мортада 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Гомис Ирон 4 0
Кара Айтач 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Озчан Ясин 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Янар Али 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Айдын Тайлан Утку 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Да Кошта Нуну 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Поросо Джексон 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Томас Тразье 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Касымпаша
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

9
9
Истанбулспор
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Касымпаша
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

7
22
Истанбулспор
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Касымпаша
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

20
21

Упущенные победы

16
31

Голы по времени матча

Забито

13
23
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
23%
6
26%
76-90

Пропущено

28
28
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
11%
3
11%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
5
18%
5
18%
31-45
9
32%
3
11%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
5
18%
8
29%
76-90

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
9%
2
7%
1-15
1
9%
6
22%
16-30
3
27%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
5
45%
6
22%
76-90

Пропущено

24
23
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
13%
3
13%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
8
33%
4
17%
76-90

Забито

24
50
13 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
3
13%
3
6%
1-15
4
17%
8
16%
16-30
6
25%
9
18%
31-45
1
4%
12
24%
46-60
2
8%
6
12%
61-75
8
33%
12
24%
76-90

Пропущено

52
51
19 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 23
6
12%
6
12%
1-15
5
10%
8
16%
16-30
8
15%
11
22%
31-45
13
25%
7
14%
46-60
7
13%
7
14%
61-75
13
25%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3
Касымпаша
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3
Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1

Результаты матчей

Истанбулспор
Касымпаша

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
2
5 раз 17%
3
9 раз 31%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
3
2
12
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
23
6
5
24
1.5
16
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 29 12 6 11 37 - 33 42
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 29 10 9 10 36 - 42 39
9.
Антальяспор
 Заявка 29 9 11 9 33 - 32 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
12.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
13.
Аланьяспор
 Заявка 29 8 12 9 37 - 42 36
14.
Коньяспор
 Заявка 29 7 11 11 30 - 41 32
15.
Анкарагюджю
 Заявка 29 6 12 11 34 - 38 30
16.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 29 7 8 14 33 - 37 29
18.
Газиантеп
 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 29 3 7 19 23 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
7.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
15.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
16.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
17.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
6.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Антальяспор
 Заявка 14 3 4 7 17 - 19 13
12.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
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