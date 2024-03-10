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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Кайсериспор
1:1
Конец матча
Хатайспор
0'
0:1
2' Гол
Синик Догукан
16' Желтая карточка
Синик Догукан
1:1
23' Гол
Бурабия Мехди
69' Желтая карточка
Йылмаз Реджеп
71' Желтая карточка
Кардозу Мигел
75' Желтая карточка
Дживелек Рамазан
76' Красная карточка
Кочаман Ариф
79' Желтая карточка
Саздаджи Гекхан
82' Желтая карточка
Буджемаа Мехди
90'+8
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
4
Коловециос
Димитрис
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
10
Бурабия
Мехди
7
Кардозу
Мигел
6
Карими
Али
II
28
Дживелек
Рамазан
9
Назон
Даккенс
1
Кардешлер
Эрдже
99
Ривас
Ригоберто
19
Максимович
Никола
15
Йылмаз
Реджеп
88
Сертель
Джемали
6
Пармак
Абдулкадир
8
Буджемаа
Мехди
17
Деле-Баширу
Фисайо
14
Педру
Руй
III
70
Синик
Догукан
11
Дервисоглу
Халил
Кайсериспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Хатайспор

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:2
С
3:0
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:3
С
0:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

2.33
2.2

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
48

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.38
Боа Морте Аилтон 6 0.21
Баокен Стефан 3 0.1
Карими Али II 3 0.1
Мане Карлуш 2 0.07
Назон Даккенс 2 0.07
Кеман Оливье 2 0.07
Кардозу Мигел 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Узодимма Энтони 1 0.03
Озбек Мехмет 1 0.03
Саздаджи Гекхан 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 6 (2) 0.21
Ривас Ригоберто 4 0.14
Деле-Баширу Фисайо 4 0.14
Дадашов Ренат 4 (3) 0.14
Ламкель Зе Дидье 3 0.1
Массанга Шандрель 2 0.07
Саглам Геркем 1 0.03
Гулам Фаузи 1 0.03
Синик Догукан 1 0.03
Килама Ги-Марселен 1 0.03
Аличи Керим 1 0.03
Ходжич Армин II 1 0.03
Абид Рейан 1 0.03
Буджемаа Мехди 1 0.03
Йылдырым Бертуг 1 0.03
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пармак Абдулкадир 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 8 0
Кочаман Ариф 4 1
Карими Али II 4 0
Боа Морте Аилтон 4 0
Йылмаз Картал 4 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Дживелек Рамазан 3 0
Кардозу Мигел 3 0
Кеман Оливье 3 0
Баязит Билал 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Бурабия Мехди 2 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Тиам Маме 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Мане Карлуш 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Назон Даккенс 1 0
Recep Ucar 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 7 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Кардешлер Эрдже 5 0
Гулам Фаузи 4 0
Саглам Геркем 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Беяз Омер 3 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Педру Руй III 2 0
Бекай Висар 2 0
Буджемаа Мехди 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Максимович Никола 1 0
Абид Рейан 1 0
Синик Догукан 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Хатайспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
5
Кайсериспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Хатайспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

12
21
Кайсериспор
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
34% (10)
10% (3)
Хатайспор
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
52% (15)
38% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

20
26

Голы по времени матча

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
1
5%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
2
10%
4
40%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
5
36%
2
10%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
8
38%
76-90

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
4
27%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
4
27%
5
21%
46-60
1
7%
7
29%
29%
61-75
3
20%
6
25%
76-90

Пропущено

28
18
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
5
18%
6
33%
31-45
8
29%
3
17%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
6
21%
5
28%
76-90

Забито

36
34
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 13
5
14%
4
12%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
7
19%
3
9%
31-45
6
17%
9
26%
46-60
8
22%
7
21%
61-75
7
19%
8
24%
76-90

Пропущено

42
39
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
3
7%
3
8%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
10
24%
8
21%
31-45
9
21%
6
15%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
10
24%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0
Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4
Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Хатайспор

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
9
1.5
6
8
3
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
9
3
11
1.5
2
13
2
12
2.5
1
14
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
17
12
9
20
1.5
8
21
5
24
2.5
6
23
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 29 12 6 11 37 - 33 42
6.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 29 10 9 10 36 - 42 39
9.
Антальяспор
 Заявка 29 9 11 9 33 - 32 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
12.
Аланьяспор
 Заявка 29 8 12 9 37 - 42 36
13.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
14.
Коньяспор
 Заявка 29 7 11 11 30 - 41 32
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 29 7 8 14 33 - 37 29
18.
Газиантеп
 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
5.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
6.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
7.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
15.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
16.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
17.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Антальяспор
 Заявка 14 3 4 7 17 - 19 13
12.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
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