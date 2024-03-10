Тур: 29. Стадион: Кадир Хас.
1:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолСиник Догукан
16' Желтая карточкаСиник Догукан
1:1
23' ГолБурабия Мехди
69' Желтая карточкаЙылмаз Реджеп
71' Желтая карточкаКардозу Мигел
75' Желтая карточкаДживелек Рамазан
76' Красная карточкаКочаман Ариф
79' Желтая карточкаСаздаджи Гекхан
82' Желтая карточкаБуджемаа Мехди
90'+8
Ход матча
2'
16'
23'
1:1
69'
71'
75'
76'
79'
82'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
-
24 Эскин БератПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Кайсериспор
Хатайспор
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
2.33
2.2
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
48
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.38
|Боа Морте Аилтон
|6
|0.21
|Баокен Стефан
|3
|0.1
|Карими Али II
|3
|0.1
|Мане Карлуш
|2
|0.07
|Назон Даккенс
|2
|0.07
|Кеман Оливье
|2
|0.07
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Узодимма Энтони
|1
|0.03
|Озбек Мехмет
|1
|0.03
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|6 (2)
|0.21
|Ривас Ригоберто
|4
|0.14
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.14
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.1
|Массанга Шандрель
|2
|0.07
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Гулам Фаузи
|1
|0.03
|Синик Догукан
|1
|0.03
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.03
|Аличи Керим
|1
|0.03
|Ходжич Армин II
|1
|0.03
|Абид Рейан
|1
|0.03
|Буджемаа Мехди
|1
|0.03
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.03
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Пармак Абдулкадир
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|8
|0
|Кочаман Ариф
|4
|1
|Карими Али II
|4
|0
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|Йылмаз Картал
|4
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Дживелек Рамазан
|3
|0
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Баязит Билал
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Бурабия Мехди
|2
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Назон Даккенс
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Кардешлер Эрдже
|5
|0
|Гулам Фаузи
|4
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Массанга Шандрель
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Буджемаа Мехди
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Максимович Никола
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Синик Догукан
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Хатайспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
5
Кайсериспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Хатайспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
12
21
Кайсериспор
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
34% (10)
10% (3)
Хатайспор
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
52% (15)
38% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
20
26
Голы по времени матча
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
1
5%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
2
10%
4
40%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
5
36%
2
10%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
8
38%
76-90
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
4
27%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
4
27%
5
21%
46-60
1
7%
7
29%
29%
61-75
3
20%
6
25%
76-90
Пропущено
28
18
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
5
18%
6
33%
31-45
8
29%
3
17%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
6
21%
5
28%
76-90
Забито
36
34
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 13
5
14%
4
12%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
7
19%
3
9%
31-45
6
17%
9
26%
46-60
8
22%
7
21%
61-75
7
19%
8
24%
76-90
Пропущено
42
39
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
3
7%
3
8%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
10
24%
8
21%
31-45
9
21%
6
15%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
10
24%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0
Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4
Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Хатайспор
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
113
69
68
312
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
69
311
213
212
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1712
920
821
524
623
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 33
|42
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|36 - 42
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|11.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|12.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 42
|36
|13.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|30 - 41
|32
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|33 - 40
|30
|17.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|33 - 37
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 19
|13
|12.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7