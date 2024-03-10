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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Арока
0:1
Второй тайм: 55'
Спортинг Л
0'
0:1
19' Гол
Дьёкереш Виктор

Ход матча

19'
0:1
Дьёкереш Виктор
(Матеус Рейс)
46'
 
Инасиу Гонсалу
Куарежма Эдуарду
Прогнозы 121
Арока 3.3% (4)
X 5% (6)
Спортинг Л 91.7% (111)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
12
Израэль
Франко
72
Куарежма
Эдуарду
4
Коатес
Себастьян
26
Диоманде
Усман
21
Катаму
Жени
5
Морита
Хидемаса
42
Юлманд
Мортен
2
Матеус
Рейс
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Арока
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Арока
Спортинг Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

16 матчей

6.3%
6.3%
87.4%
1 победа 1 ничья 14 побед

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.63

Среднее время на гол

36
55

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.06

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

55
84

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 16 0.64
Гонсалес Кристо 11 (2) 0.44
Джейсон 6 0.24
Силла Морлей 3 0.12
Эшгаю Тьягу 1 0.04
Букия Андре 1 0.04
Монтеро Франcиско 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Роша Матиас 1 0.04
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 19 (3) 0.79
Поте 9 0.38
Паулинью Жуан 9 0.38
Тринкан Франсишку 6 0.25
Эдвардс Маркус 4 0.17
Коатес Себастьян 4 0.17
Браганса Даниэл 3 0.13
Сантуш Нуну II 2 0.08
Морита Хидемаса 2 0.08
Юлманд Мортен 2 0.08
Катаму Жени 2 0.08
Диоманде Усман 1 0.04
Куарежма Эдуарду 1 0.04
Инасиу Гонсалу 1 0.04
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 7 0
Сантуш Педру 6 0
Монтеро Франcиско 6 0
Симау Давид 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Трецца Альфонсо 5 0
Куасси Эбуэ 3 1
Джейсон 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Галович Нино 1 0
Куарежма 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Юлманд Мортен 7 0
Диоманде Усман 5 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Сен-Жюст Джеремая 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Катаму Жени 1 0

Результаты матчей

Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

3
7
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Спортинг Л
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

20
38
Арока
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

23
45

Голы по времени матча

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
3
16%
7
27%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
5
26%
5
19%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
4
20%
4
27%
76-90

Забито

22
38
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
15 Не забивали 11
3
14%
7
18%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
5
23%
5
13%
31-45
7
32%
6
16%
46-60
2
9%
7
18%
61-75
4
18%
7
18%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

41
64
17 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 20
8 Не забивали 0
5
12%
10
16%
1-15
4
10%
9
14%
16-30
8
20%
12
19%
31-45
10
24%
11
17%
46-60
5
12%
10
16%
61-75
9
22%
12
19%
76-90

Пропущено

35
26
18 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 3
22 Не пропускали 14
8
23%
2
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
20%
6
23%
31-45
5
14%
7
27%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
6
17%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2
Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2

Результаты матчей

Арока
Спортинг Л

Точный счет

0:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:2
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
2 раза 8%
3
8 раз 35%
2
8 раз 35%
1
3 раза 13%
5
3 раза 13%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арока
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
11
1
5
7
2.5
8
4
2
10
3.5
3
9
1
11
4.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
9
2
3
9
2.5
4
7
3
9
3.5
1
10
1
11
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
12
12
1.5
20
3
8
16
2.5
12
11
5
19
3.5
4
19
2
22
4.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 24 20 2 2 67 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 0:1 Заявка 25 10 4 11 43 - 34 34
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Фамаликан
 Заявка 24 6 9 9 24 - 30 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 0:1 Заявка 13 5 2 6 21 - 19 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 12 8 2 2 27 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 0:1 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Куарежма Эдуарду уходит с поля и его заменяет Инасиу Гонсалу
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Матеус Рейс сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О О Л - Дьёкереш Виктор из команды Спортинг Л легко посылает мяч в пустые ворота правой! Дьёкереш Виктор легко с этим справился!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 43.8% пользователей.
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Прогнозы 121
Арока 3.3% (4)
X 5% (6)
Спортинг Л 91.7% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Спортинг Л
8.30
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5.70
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5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арока 0:1 Спортинг Л

Исход игры
Арока
3.3% (4)
Ничья
5% (6)
Спортинг Л
91.7% (111)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
64.66% (75)
Нет
35.34% (41)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
43.8% (53)
0:2 Спортинг Л
19% (23)
0:1 Спортинг Л
11.6% (14)
1:3 Спортинг Л
9.9% (12)
1:1 Ничья
4.1% (5)
0:3 Спортинг Л
2.5% (3)
2:1 Арока
1.7% (2)
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