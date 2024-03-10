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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Арока
0:3
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
19' Гол
Дьёкереш Виктор
80' Желтая карточка
Симау Давид
84' Желтая карточка
Галович Нино
0:2
90' Гол
Катаму Жени
0:3
90' Гол
Юлманд Мортен
90'+8

Ход матча

19'
0:1
Дьёкереш Виктор
(Матеус Рейс)
46'
 
Инасиу Гонсалу
Куарежма Эдуарду
67'
 
Сен-Жюст Джеремая
Коатес Себастьян
67'
 
Паулинью Жуан
Тринкан Франсишку
72'
Лаваль Юсуф
Джейсон
 
77'
 
Браганса Даниэл
Морита Хидемаса
80'
Симау Давид
 
84'
Галович Нино
 
85'
Куарежма
Веверсон
 
85'
Куасси Эбуэ
Галович Нино
 
85'
Пуче Мигель
Гонсалес Кристо
 
90'
 
Сантуш Нуну
Поте
90'
0:2
Катаму Жени
(Паулинью Жуан)
90'
0:3
Юлманд Мортен
(Дьёкереш Виктор)
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Арока 3.3% (4)
X 5% (6)
Спортинг Л 91.7% (111)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
12
Израэль
Франко
72
Куарежма
Эдуарду
4
Коатес
Себастьян
26
Диоманде
Усман
21
Катаму
Жени
5
Морита
Хидемаса
42
Юлманд
Мортен
2
Матеус
Рейс
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Арока
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Арока
Спортинг Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

16 матчей

6.3%
6.3%
87.4%
1 победа 1 ничья 14 побед

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.63

Среднее время на гол

36
55

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.06

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

55
84

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 16 0.64
Гонсалес Кристо 11 (2) 0.44
Джейсон 6 0.24
Силла Морлей 3 0.12
Эшгаю Тьягу 1 0.04
Букия Андре 1 0.04
Монтеро Франcиско 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Роша Матиас 1 0.04
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 19 (3) 0.79
Поте 9 0.38
Паулинью Жуан 9 0.38
Тринкан Франсишку 6 0.25
Эдвардс Маркус 4 0.17
Коатес Себастьян 4 0.17
Юлманд Мортен 3 0.13
Катаму Жени 3 0.13
Браганса Даниэл 3 0.13
Сантуш Нуну II 2 0.08
Морита Хидемаса 2 0.08
Диоманде Усман 1 0.04
Куарежма Эдуарду 1 0.04
Инасиу Гонсалу 1 0.04
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 7 0
Симау Давид 5 1
Сантуш Педру 6 0
Монтеро Франcиско 6 0
Мухика Рафаэль 4 1
Трецца Альфонсо 5 0
Куасси Эбуэ 3 1
Джейсон 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Галович Нино 2 0
Бускетс Ориоль 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Куарежма 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Юлманд Мортен 7 0
Диоманде Усман 5 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Сен-Жюст Джеремая 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Катаму Жени 1 0

Результаты матчей

Арока
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Спортинг Л
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

3
7
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Спортинг Л
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

20
38
Арока
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Спортинг Л
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

23
45

Голы по времени матча

Забито

19
29
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 12
2
11%
3
10%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
3
16%
7
24%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
5
26%
7
24%
76-90

Пропущено

23
15
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
5
22%
2
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
6
26%
4
27%
76-90

Забито

22
38
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 12
3
14%
7
18%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
5
23%
5
13%
31-45
7
32%
6
16%
46-60
2
9%
7
18%
61-75
4
18%
7
18%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

41
67
17 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 35
7 Забивали первыми 21
9 Не забивали 0
5
12%
10
15%
1-15
4
10%
10
15%
16-30
8
20%
12
18%
31-45
10
24%
11
16%
46-60
5
12%
10
15%
61-75
9
22%
14
21%
76-90

Пропущено

38
26
19 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 3
23 Не пропускали 14
8
21%
2
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
7
18%
6
23%
31-45
5
13%
7
27%
46-60
6
16%
5
19%
61-75
8
21%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2
Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2

Результаты матчей

Арока
Спортинг Л

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:2
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
3
9 раз 38%
2
8 раз 33%
1
3 раза 13%
5
3 раза 13%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арока
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
11
1
5
8
2.5
8
4
2
11
3.5
3
9
1
12
4.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
10
2
3
9
2.5
5
7
3
9
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
12
13
1.5
21
3
8
17
2.5
13
11
5
20
3.5
4
20
2
23
4.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 25 18 5 2 56 - 20 59
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Фамаликан
 Заявка 24 6 9 9 24 - 30 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Эшторил
 0:0 Заявка 25 6 5 14 40 - 46 23
16.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 13 10 3 0 33 - 5 33
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 0:0 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 0:0 Заявка 13 1 4 8 18 - 30 7
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Куарежма Эдуарду уходит с поля и его заменяет Инасиу Гонсалу
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Матеус Рейс сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О О Л - Дьёкереш Виктор из команды Спортинг Л легко посылает мяч в пустые ворота правой! Дьёкереш Виктор легко с этим справился!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Арока 3.3% (4)
    X 5% (6)
    Спортинг Л 91.7% (111)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 0:3 Спортинг Л

    Исход игры
    Арока
    3.3% (4)
    Ничья
    5% (6)
    Спортинг Л
    91.7% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.79% (74)
    Меньше
    36.21% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    64.66% (75)
    Нет
    35.34% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    43.8% (53)
    0:2 Спортинг Л
    19% (23)
    0:1 Спортинг Л
    11.6% (14)
    1:3 Спортинг Л
    9.9% (12)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    0:3 Спортинг Л
    2.5% (3)
    2:1 Арока
    1.7% (2)
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