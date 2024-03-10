Тур: 25. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Алмейда Нуно
0:3
Конец матча
0'
0:1
19' ГолДьёкереш Виктор
80' Желтая карточкаСимау Давид
84' Желтая карточкаГалович Нино
0:2
90' ГолКатаму Жени
0:3
90' ГолЮлманд Мортен
90'+8
Ход матча
19'
0:1
72'
80'
84'
90'
90'
0:2
90'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
21
Катаму
Жени
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
6 КуарежмаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Арока
Спортинг Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
16 матчей
6.3%
6.3%
87.4%
1 победа 1 ничья 14 побед
Первый тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.63
Среднее время на гол
36
55
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.06
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
55
84
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|16
|0.64
|Гонсалес Кристо
|11 (2)
|0.44
|Джейсон
|6
|0.24
|Силла Морлей
|3
|0.12
|Эшгаю Тьягу
|1
|0.04
|Букия Андре
|1
|0.04
|Монтеро Франcиско
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Роша Матиас
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|19 (3)
|0.79
|Поте
|9
|0.38
|Паулинью Жуан
|9
|0.38
|Тринкан Франсишку
|6
|0.25
|Эдвардс Маркус
|4
|0.17
|Коатес Себастьян
|4
|0.17
|Юлманд Мортен
|3
|0.13
|Катаму Жени
|3
|0.13
|Браганса Даниэл
|3
|0.13
|Сантуш Нуну II
|2
|0.08
|Морита Хидемаса
|2
|0.08
|Диоманде Усман
|1
|0.04
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.04
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.04
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|7
|0
|Симау Давид
|5
|1
|Сантуш Педру
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|6
|0
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Куасси Эбуэ
|3
|1
|Джейсон
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Галович Нино
|2
|0
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Куарежма
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Юлманд Мортен
|7
|0
|Диоманде Усман
|5
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Катаму Жени
|1
|0
Результаты матчей
Арока
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Спортинг Л
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
3
7
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Спортинг Л
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
20
38
Арока
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Спортинг Л
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
23
45
Голы по времени матча
Забито
19
29
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 12
2
11%
3
10%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
3
16%
7
24%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
5
26%
7
24%
76-90
Пропущено
23
15
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
5
22%
2
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
6
26%
4
27%
76-90
Забито
22
38
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 12
3
14%
7
18%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
5
23%
5
13%
31-45
7
32%
6
16%
46-60
2
9%
7
18%
61-75
4
18%
7
18%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
41
67
17 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 35
7 Забивали первыми 21
9 Не забивали 0
5
12%
10
15%
1-15
4
10%
10
15%
16-30
8
20%
12
18%
31-45
10
24%
11
16%
46-60
5
12%
10
15%
61-75
9
22%
14
21%
76-90
Пропущено
38
26
19 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 3
23 Не пропускали 14
8
21%
2
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
7
18%
6
23%
31-45
5
13%
7
27%
46-60
6
16%
5
19%
61-75
8
21%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2
Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2
Результаты матчей
Арока
Спортинг Л
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:2
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
3
9 раз 38%
2
8 раз 33%
1
3 раза 13%
5
3 раза 13%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арока
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
111
58
84
211
39
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
102
39
57
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
1213
213
817
1311
520
420
223
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|0:0 Заявка
|25
|18
|5
|2
|56 - 20
|59
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|53 - 33
|50
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 26
|47
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|43 - 36
|34
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|10.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|24 - 30
|27
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 37
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|14.
|Заявка
|25
|4
|12
|9
|25 - 34
|24
|15.
|0:0 Заявка
|25
|6
|5
|14
|40 - 46
|23
|16.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 52
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 48
|21
|18.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|0:0 Заявка
|13
|10
|3
|0
|33 - 5
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|18 - 30
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 0:3 Спортинг Л
Исход игры
Арока
3.3% (4)
Ничья
5% (6)
Спортинг Л
91.7% (111)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
64.66% (75)
Нет
35.34% (41)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
43.8% (53)
0:2 Спортинг Л
19% (23)
0:1 Спортинг Л
11.6% (14)
1:3 Спортинг Л
9.9% (12)
1:1 Ничья
4.1% (5)
0:3 Спортинг Л
2.5% (3)
2:1 Арока
1.7% (2)
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