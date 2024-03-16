  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Комо
2:0
Второй тайм: 51'
Пиза
0'
1:0
2' Гол
Габриеллони Алессандро
2:0
10' Гол
Беллемо Алессандро
33' Желтая карточка
Велозу Мигель
45' Желтая карточка
Туре Идрисса

Ход матча

2'
Габриеллони Алессандро
(Верди Симоне)
1:0
10'
Беллемо Алессандро
2:0
33'
 
Велозу Мигель
45'
 
Туре Идрисса
46'
 
Д'Аллесандро Марко
Велозу Мигель
46'
 
Эштевеш Томаш
Туре Идрисса

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Пиза
2.18
Реклама, zenit.win
3.90
Реклама, betboom.ru
39.68
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Шемпер
Адриан
6
Иовин
Алессио
2
Гольданига
Эдоардо
26
Одентал
Кас
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
27
Браунёдер
Маттиас
33
Да
Кунья
Лукас
90
Верди
Симоне
23
Джоаккини
Николас
9
Габриеллони
Алессандро
22
Лория
Леонардо
42
Барбьери
Томмазо
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
44
Велозу
Мигель
28
Alesandro
Arena
15
Туре
Идрисса
17
Млакар
Ян
32
Морео
Стефано
Комо
4-2-3-1
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Комо
Пиза

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:1
ТМК
1:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
3:1
СB
0:1
СCA
1:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 10 0.33
Верди Симоне 6 (3) 0.2
Габриеллони Алессандро 6 0.2
Да Кунья Лукас 4 0.13
Иоанну Николас 3 0.1
Беллемо Алессандро 3 0.1
Абильдгор Оливер 2 0.07
Стрефецца Габриэль 2 0.07
Барба Федерико 2 0.07
Одентал Кас 2 0.07
Гольданига Эдоардо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 8 (3) 0.27
Млакар Ян 3 0.1
Канестрелли Симоне 3 0.1
Бонфанти Николас 3 0.1
Трамони Лисандру 2 0.07
Караччоло Антонио 2 0.07
Морео Стефано 2 0.07
Барбьери Томмазо 2 0.07
Велозу Мигель 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.03
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Калабрези Артуро 1 0.03
Эштевеш Томаш 1 0.03
Пиччинини Габриэле 1 0.03
Alesandro Arena 1 0.03
Трамони Маттео 1 0.03
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 7 0
Абильдгор Оливер 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Беллемо Алессандро 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Одентал Кас 2 1
Верди Симоне 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Стрефецца Габриэль 1 1
Иоанну Николас 2 0
Иовин Алессио 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Сала Марко 1 0
Samuel Ballet 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 11 1
Канестрелли Симоне 9 0
Барбьери Томмазо 5 1
Николас Андраде 6 0
Эштевеш Томаш 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Калабрези Артуро 4 1
Леверб Максим 4 1
Валоти Матиа 3 1
Херманнссон Хьёртур 3 1
Велозу Мигель 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Караччоло Антонио 3 0
Морео Стефано 3 0
Туре Идрисса 3 0
Беруатто Пьетро 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Комо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Пиза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
8
Комо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

16
13
Комо
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Пиза
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
4
17%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
6
26%
4
24%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Забито

18
19
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
4
22%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
28%
3
16%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
2
11%
6
32%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
12%
5
26%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
2
12%
6
32%
76-90

Забито

41
36
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
8
20%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
8
20%
5
14%
31-45
8
20%
6
17%
46-60
4
10%
6
17%
61-75
9
22%
11
31%
76-90

Пропущено

31
34
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
3
10%
6
18%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
5
16%
5
15%
31-45
6
19%
3
9%
46-60
8
26%
5
15%
61-75
5
16%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1
Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2
Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2

Результаты матчей

Комо
Пиза

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Комо
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
7
7
1.5
5
10
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
4
11
1.5
5
9
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
24
5
11
18
1.5
10
19
4
25
2.5
1
28
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 30 19 8 3 56 - 29 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 0:2 30 16 8 6 40 - 23 56
4.
Комо
 2:0 30 16 7 7 42 - 32 55
5.
Катанзаро
 1:0 30 15 6 9 47 - 38 51
6.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
7.
Сампдория
 29 11 6 12 40 - 44 39
8.
Зюйдтироль
 2:0 30 10 8 12 38 - 39 38
9.
Брешия
 0:1 30 9 11 10 32 - 31 38
10.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
11.
Пиза
 0:2 30 9 10 11 35 - 37 37
12.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
13.
Реджана
 29 7 15 7 31 - 33 36
14.
Козенца
 0:0 30 8 11 11 31 - 32 35
15.
Бари
 29 7 13 9 29 - 36 34
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 0:0 30 7 9 14 34 - 40 30
18.
Асколи
 29 6 10 13 28 - 35 28
19.
ФералпиСало
 0:1 30 7 6 17 33 - 48 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 1:0 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 2:0 15 9 4 2 24 - 15 31
4.
Катанзаро
 1:0 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 0:2 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Зюйдтироль
 2:0 15 6 3 6 18 - 17 21
10.
Брешия
 0:1 15 5 5 5 16 - 15 20
11.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
12.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 0:2 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Козенца
 0:0 15 4 5 6 21 - 19 17
15.
Тернана
 0:0 16 3 7 6 14 - 15 16
16.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
17.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
18.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
19.
ФералпиСало
 0:1 15 3 3 9 18 - 23 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 15 10 2 3 29 - 15 32
2.
Кремонезе
 0:2 15 9 3 3 20 - 12 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 2:0 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Катанзаро
 1:0 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
7.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 0:2 15 5 4 6 16 - 18 19
10.
Брешия
 0:1 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 0:0 15 4 6 5 10 - 13 18
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 2:0 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 0:1 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 0:0 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • 2'
    Верди Симоне сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Алессандро Габриэллони бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Пиза
2.18
Реклама, zenit.win
3.90
Реклама, betboom.ru
39.68
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Комо 2:0 Пиза онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Комо
Пиза
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный