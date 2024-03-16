Тур: 30. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
1:0
2' ГолГабриеллони Алессандро
2:0
10' ГолБеллемо Алессандро
33' Желтая карточкаВелозу Мигель
45' Желтая карточкаТуре Идрисса
Ход матча
2'
10'
33'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
15
Туре
Идрисса
17
Млакар
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Mattia Sala
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Комо
Пиза
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|10
|0.33
|Верди Симоне
|6 (3)
|0.2
|Габриеллони Алессандро
|6
|0.2
|Да Кунья Лукас
|4
|0.13
|Иоанну Николас
|3
|0.1
|Беллемо Алессандро
|3
|0.1
|Абильдгор Оливер
|2
|0.07
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.07
|Барба Федерико
|2
|0.07
|Одентал Кас
|2
|0.07
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.27
|Млакар Ян
|3
|0.1
|Канестрелли Симоне
|3
|0.1
|Бонфанти Николас
|3
|0.1
|Трамони Лисандру
|2
|0.07
|Караччоло Антонио
|2
|0.07
|Морео Стефано
|2
|0.07
|Барбьери Томмазо
|2
|0.07
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Alesandro Arena
|1
|0.03
|Трамони Маттео
|1
|0.03
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Туре Идрисса
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Беллемо Алессандро
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|1
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|11
|1
|Канестрелли Симоне
|9
|0
|Барбьери Томмазо
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Эштевеш Томаш
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Калабрези Артуро
|4
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Караччоло Антонио
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Комо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Пиза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
8
Комо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
16
13
Комо
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Пиза
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
4
17%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
6
26%
4
24%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Забито
18
19
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
4
22%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
28%
3
16%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
2
11%
6
32%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
12%
5
26%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
2
12%
6
32%
76-90
Забито
41
36
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
8
20%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
8
20%
5
14%
31-45
8
20%
6
17%
46-60
4
10%
6
17%
61-75
9
22%
11
31%
76-90
Пропущено
31
34
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
3
10%
6
18%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
5
16%
5
15%
31-45
6
19%
3
9%
46-60
8
26%
5
15%
61-75
5
16%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1
Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2
Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2
Результаты матчей
Комо
Пиза
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Комо
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
141
77
510
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
411
59
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
245
1118
1019
425
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|19
|8
|3
|56 - 29
|65
|2.
|30
|17
|6
|7
|56 - 35
|57
|3.
|0:2
|30
|16
|8
|6
|40 - 23
|56
|4.
|2:0
|30
|16
|7
|7
|42 - 32
|55
|5.
|1:0
|30
|15
|6
|9
|47 - 38
|51
|6.
|30
|14
|7
|9
|52 - 41
|49
|7.
|29
|11
|6
|12
|40 - 44
|39
|8.
|2:0
|30
|10
|8
|12
|38 - 39
|38
|9.
|0:1
|30
|9
|11
|10
|32 - 31
|38
|10.
|29
|10
|7
|12
|33 - 38
|37
|11.
|0:2
|30
|9
|10
|11
|35 - 37
|37
|12.
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|13.
|29
|7
|15
|7
|31 - 33
|36
|14.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|31 - 32
|35
|15.
|29
|7
|13
|9
|29 - 36
|34
|16.
|29
|6
|12
|11
|28 - 42
|30
|17.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|34 - 40
|30
|18.
|29
|6
|10
|13
|28 - 35
|28
|19.
|0:1
|30
|7
|6
|17
|33 - 48
|27
|20.
|29
|5
|6
|18
|27 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 20
|33
|2.
|1:0
|15
|9
|6
|0
|27 - 14
|33
|3.
|2:0
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|0:2
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|2:0
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|10.
|0:1
|15
|5
|5
|5
|16 - 15
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|13.
|0:2
|15
|4
|6
|5
|19 - 19
|18
|14.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|21 - 19
|17
|15.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|14 - 15
|16
|16.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|17.
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|18.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|19.
|0:1
|15
|3
|3
|9
|18 - 23
|12
|20.
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|29 - 15
|32
|2.
|0:2
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|3.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|5.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|7.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|10.
|0:1
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|18
|11.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|10 - 13
|18
|12.
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|2:0
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|16.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|18.
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|19.
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13